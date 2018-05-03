Разные истории одного памятника

Что за танк стоитв Севастополе, на Красной Горке?

В Севастополе 9 мая — двойной праздник, ведь в этот день в 1944 году город был освобождён от захватчиков. Вот и получается, что 9 мая здесь и День Победы, и День освобождения. А первым памятником в честь освобождения Севастополя от гитлеровцев стал, вероятнее всего, танк на горке, над городским вокзалом. С годами история этого танка, подвига и гибели его экипажа обросла как минимум двумя версиями... Да и само место обладает двумя именами...

Пали смертью храбрых

Общераспространённая информация о мемориале такова. Это — «Памятник танкистам-освободителям Севастополя на Зелёной (Красной) Горке».

Известно, что танк Т-34-76, с бортовым номером 137, установлен на братской могиле, в которой похоронены 24 танкиста 85-го отдельного гвардейского Севастопольского орденов Суворова и Кутузова III степени танкового полка. Эти люди пали смертью храбрых при освобождении Севастополя в мае 1944 года. Экипаж танка принимал участие в штурме Сапун-горы в составе:

командира (командир взвода) — старшего лейтенанта В. И. Лукьяненко;

командира башни — младшего сержанта И. М. Солохина;

механика-водителя — старшины А. И. Лабынцева;

стрелка-радиста — старшины В. А. Гарбылева.

Автором проекта памятника, появившегося в первые дни после освобождения города, был начальник штаба 85-го отдельного танкового полка майор Г. В. Веденяпин. Первоначально на нём была укреплена бронзовая мемориальная доска, но ее украли (по фотографиям 70-х годов на постаменте, помимо доски, присутствовали еще и ордена). Девятого мая 1979 года, во время празднования 35-летия освобождения Севастополя, была установлена гранитная доска, на которой перечислены фамилии похороненных здесь танкистов.

Красная или Зелёная?

Почему у места, где находится памятник, двойное название Зелёная (Красная) Горка? Исторически горку над нынешним железнодорожным вокзалом и автовокзалом Севастополя называли Зелёной. Но с течением времени городская топонимика трансформировалась и горка стала Красной. Объяснений этому у краеведов несколько. К примеру, такое. «Жители Красной Горки делят горку по улице Зелёной, которая проходит примерно посередине этой местности. Ту часть горки, которая ниже улицы Зелёной, считают Зелёной горкой, а ту, что выше, — Красной. Объясняют это тем, что раньше заселённым был только склон, а наверху домов, кроме инфекционки и кладбища при ней, не было, а жители ходили на верхушку возвышенности гулять, праздновать... отсюда и название Красная (праздничная, как Красная площадь). Есть и версия того, что горка «покраснела» в связи с событиями послереволюционной моды. Как бы там ни было, в наших документах апреля — мая 1944 г. она еще фигурирует под названием Зеленая.

«Минная» версия

По наиболее распространенной версии, танк, ставший памятником, подорвался при освобождении Севастополя на мине в районе мыса Херсонес (на бывшем нашем минном поле, подновленном немцами).

Вот как это было. 85-й отдельный лёгкий танковый полк, которому принадлежала и наша тридцатьчетвёрка, входил в Приморскую армию. И в период 5–12 мая 1944 г. имел на ходу 21 танк. Седьмого мая, после штурма Сапун-горы, полк одним из первых вышел к Южной бухте. Танк входил в соединение, задачей которого было отрезать отступающие немецкие войска от мыса Херсонес, откуда они могли бы эвакуироваться. Там танк и наехал на мину.

Этому, как говорят критики данной версии, противоречит «факт абсолютно исправной ходовой части, гусениц и передних катков, которые в первую очередь страдают при взрыве мины». Сторонники альтернативного варианта гибели боевой машины предлагают следующее. «Была такая мысль. Во время прыжка при преодолении какого-то препятствия в танк, в район аварийного люка стрелка-радиста на днище машины, попал бронебойный снаряд. Болванка выбила крышку люка, разбила „чемоданы“ боевой укладки, вызвала детонацию неизрасходованных снарядов, пошла в моторное отделение, разрушив дизельный двигатель. Хлынувшее из разбитых баков топливо и вызвало пожар внутри танка. Пожар был такой силы, что оплавилась броня. Загорелась и расплавилась часть двигателя танка. Все произошло в доли секунды, экипаж танка погиб практически мгновенно».

"Городская" версия

В ночь с 7 на 8 мая советские части на Сапун-горе привели себя в порядок и на следующий день продолжали наступать, отражая при этом постоянные контратаки танков и самоходных артиллерийских установок. Восьмого мая, в 16:00, началось общее наступление всех армий 4-го Украинского фронта с целью окончательного прорыва главного рубежа немецко-румынской обороны. 32-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с действовавшим в ее порядках 85-м отдельным танковым полком в 17:00 с ходу ворвалась в Рудольфову слободу и к 19:00 полностью овладела юго-западной частью Севастополя. Танки 85-го полка продолжали действовать поодиночке, прорываясь по улочкам Корабельной стороны к бухтам, где грузились на суда бегущие из Крыма оккупанты. При этом упоминается некий танк, подбитый в Севастополе, на улице Кондукторной, возле дома № 25.

По этой версии, действовавшие в отрыве от главных сил, почти без боеприпасов, смертельно уставшие после двух суток боев танкисты, возможно, не заметили замаскированных вражеских орудий. В момент, когда тридцатьчетверка, перебираясь, например, через завалы на улице, задрала нос, по танку в упор открыли огонь замаскированные самоходки или противотанковые пушки немцев. Затем бронебойный снаряд попал в аварийный люк стрелка-радиста на днище машины. И дальше — сценарий гибели танка и его экипажа, сходный с версией, описанной выше. Та же детонация, пожар...

Кстати, по рассказам севастопольских старожилов, в мае 1944-го по инициативе общего собрания воинов-танкистов и начальника штаба 85-го отдельного танкового полка майора Веденяпина среди руин домов на Корабельной стороне была разыскана и отбуксирована на Зеленую Горку сгоревшая машина, а танкисты экипажа упокоились в братской могиле вместе с другими героями, освобождавшими Севастополь.

Но этой версии противоречит тот факт, что, согласно военным документам, командир танка Лукьяненко погиб 12 мая 1944 года. И, судя по описанию боевых действий 85-го олтп, в котором он служил, это произошло между шестью и семью часами утра в районе мыса Манганари (между бухтами Казачьей и Камышовой).

Детали и исследования

Кроме приведённых версий, есть и информация исследователей, изучивших состояние танка-памятника, стоящего на Красной (Зелёной) Горке. В том числе и внутри корпуса. Вот что рассказывают исследователи. «При обследовании днища танка обнаружена надорванная и отогнутая вниз часть нижнего листа под башней, а под моторным отделением — собранный в огромные „сталактиты“ бронелист. Оплавление толстой брони было вызвано высокой температурой из-за возникшего пожара. Под передним нижним листом корпуса можно увидеть пустоту на месте аварийного люка стрелка-радиста, также вырвана и часть днища, примыкавшая к люку. Имеется и обгоревший, разбитый дизельный двигатель. От дизеля остался бесформенный расплавившийся ком, а в кормовом листе дыра. Днище корпуса выдавлено наружу и лопнуло. Танк внутри выгорел буквально дотла. Какая же температура была в танке, какой силы пожар бушевал в нем, чтобы начала плавиться толстая броня?»

Также есть сведения, позволяющие судить, что танк действительно был в боях, причём неоднократно. «Судя по разным опорным каткам, машина побывала в реальных боях». «Катки просто музей колес к Т-34. Ведущие катки, например, от танка довоенного выпуска» То есть их, скорее всего, меняли, когда танк чинили между боями...

Есть замечания исследователей и относительно того, что на постаменте стоит «довольно редкий экземпляр Т-34, с шестигранной башней».

Но, может быть, башня, как говорится, не родная. В частности, историк и краевед В. Гуркович, в своё время занимавшийся памятниками-танками в Крыму, по свидетельству его коллег, отмечал: танк, установленный на могиле танкистов, на горке, собран из двух машин, не подлежавших восстановлению, т. е. «корпус от танка, действительно погибшего на мине, а башня от другой машины, причем к месту установки их доставили отдельно и смонтировали уже на постаменте».