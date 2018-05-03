Круговая порука

Добровские садоводы не могут избавиться от навязанного кооператива

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно писал о судьбах садоводческих объединений, участники которых узнавали о том, что являются членами кооперативов, лишь спустя месяцы после регистрации. Впоследствии выяснялось, что граждане, оказывается, сами выбирали такую форму организации, в полном составе явившись на учредительное собрание. Об этом свидетельствовали и протоколы с подписями участников. Однако садоводы точно помнили, что ничего не подписывали и в указанный день никуда не ходили.

Тайное вече

В аналогичной ситуации оказались члены садоводческого потребительского кооператива «Горняк», расположенного на территории Добровского сельсовета.

«Прежде у нас была коллективная форма собственности, было общее имущество, выделенные сельским советом земли общего пользования, — рассказывает член СПК „Горняк“ Татьяна Иванова. — Сейчас кооператив, в который переформировали наше некоммерческое товарищество, является частной, а не коллективной, формой собственности. Понятно, что в РФ такого понятия, как СНТ, вообще нет: есть совместная и долевая форма организации. Последняя была бы для нас наиболее приемлемой. Ведь формат СПК не подразумевает права долевого участия жителей в общем имуществе и плюс к этому предусматривает субсидиарную ответственность».

Спрашивается, зачем же тогда жители СПК согласились на создание кооператива — форму, столь невыгодную для рядовых дачников? По словам граждан, администрация попросту не допустила их участия в принятии судьбоносного решения.

Дело в том, что в ноябре 2014 года тогдашний председатель правления садоводческого товарищества Анатолий Кушнир провёл общее собрание, о котором, однако, не знал почти никто из жителей.

По итогу в тесном кругу единомышленников и инертной группы садоводов (присутствовало всего 16 человек) было принято решение о создании СПК. Анатолий Олейник, один из старейших жителей села, попал на собрание случайно — пришёл в последнюю минуту. Он успел поставить подпись под протоколом и точно помнит, что в списке был шестнадцатым. Но если верить документам, явка в тот раз составляла 100% — 36 человек. Это, кстати, уже само по себе подозрительно: с чего бы вдруг такая неистовая активность среди садоводов?

Все за одного

Вообще, как сейчас выясняется, многие члены СПК «Горняк» не согласны с такой формой организации. Дело в том, что, как уже упоминалось выше, она предусматривает субсидиарную ответственность. Это значит, что за все финансовые обязательства председателя своим кошельком и имуществом отвечает каждый из членов кооператива. Допустим, в селе нужно построить медпункт. Жители собирают деньги, чтобы оплатить строительные работы. Однако впоследствии на возведение социально значимого объекта выделяются деньги из бюджета. В итоге строительство медпункта оплачено дважды. Или другая ситуация. Нужно проложить участок дороги. Председатель нанимает бригаду, собирает с жителей деньги. Потом оказывается, что объект подпадает под какую-нибудь государственную программу благоустройства и, опять же, спонсируется за счёт бюджетных средств.

Обе эти ситуации, по сути, являются мошенничеством (кооператив взял деньги из бюджета на проекты, уже оплаченные за счёт частных средств) и попадают в сферу внимания Следственного комитета. В ходе разбирательств выясняется, что при оплате услуг подрядчиков был задействован финансовый счёт организации, так что ответственность несёт юридическое лицо — СПК. Правоохранители налагают на кооператив штраф, в уплате которого придётся участвовать не только председателю или членам правления, но всем членам.

Словом, риск серьёзный, так что некоторые члены «Горняка» настаивают на переоформлении организации и упразднении кооператива. Тем более что работа нынешнего правления объединения уже сейчас вызывает немало вопросов и нареканий.

«Нас возмущает, что администрация не предупреждает о проведении общих собраний, формируя кворум из своих единомышленников. Так же было и с той встречей, на которой приняли якобы общее решение о создании СПК, — заявляет Анатолий Олейник. — Кроме того, правление во главе с председателем самовольно распоряжается денежными средствами и имуществом кооператива без согласования с общим собранием его членов, как того требует устав. Также возмущает отсутствие отчётности администрации перед садоводами о своих действиях».

По словам Татьяны Ивановой, правление никого не допускает к кооперативной документации, на собраниях закрывает рот всем, кто пытается перечить. Администрация гнёт свою линию, хотя многие участники СПК недовольны происходящим.

Без признаков преступления

В стремлении избавить садоводов от навязанного кооператива Анатолий Олейник обратился за помощью в полицию и прокуратуру. В ответ он получил постановление об отказе в возбуждении дела. «Согласно законодательству, основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. При проведении проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях администрации СПК „Горняк“ признаков состава преступления, добыто не было», — говорится в документе.

В ходе проверки правоохранители обратились к нынешнему председателю правления СПК Елене Новаковой. Разумеется, она, как и другие члены правления, опровергает все обвинения Олейника. Председатель пояснила, что в 2014 году возникла необходимость привести уставную документацию кооператива в соответствие с законодательством РФ. На общем собрании из двух имеющихся в российском правовом поле форм решили выбрать именно вариант СПК, поскольку он «наиболее полно отвечает задачам объединения». Решение садоводов (а председатель настаивает на том, что оно было единодушным) до настоящего времени никто не оспаривал. Что касается Анатолия Олейника, то он отказался вступать в СПК «Горняк» и тем самым добровольно вышел из членов кооператива.

«Я хочу, чтобы было проведено объективное расследование по факту незаконного создания кооператива с выявлением всех совершённых правлением нарушений, — говорит Анатолий Олейник. — На его основании уполномоченные органы смогут принять решение: должно СПК всё-таки быть аннулировано или нет».

Тем временем всплыл интересный нюанс. Проверку по заявлению Олейника проводил оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району РК лейтенант полиции Александр Ефимов. В прошлом году он прославился тем, что был привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение требований действующего законодательства при проведении доследственной проверки. Согласно обнародованным в СМИ сведениям (которые, кстати, не были опровергнуты представителями МВД), Ефимов получил взыскание за то, что выносил незаконные постановления об отказах в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии не выдерживали проверки в прокуратуре.

Мы намерены следить за дальнейшим развитием этой истории. И соответственно реагировать.