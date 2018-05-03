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Отношения особого рода

Что там с долевым строительством?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как регулируются правоотношения в сфере долевого строительства. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Основы основ

Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» регулирует правоотношения в сфере долевого строительства и описывает правовые основы строительства недвижимости по форме долевого участия. Правовые отношения дольщиков и застройщика, в соответствии с вышеуказанным законом, в обязательном порядке регулируются путем заключения договора долевого участия в строительстве.

Часто бывает, что застройщик предлагает вместо ДДУ другие виды договоров участия в строительстве, такие как договор совместного строительства, инвестирования, предварительный договор какого-либо правового действия. Такие действия застройщика должны насторожить приобретателя объекта недвижимости, т. к. на такие договоры не распространяется действие вышеуказанного закона.

В подобных случаях дольщик не защищен от неисполнения договора застройщиком в полной мере, и, в случае возникновения спорной ситуации, при обращении в суд велика вероятность отказа в удовлетворении исковых требований.

Например, предварительный ДДУ не дает гарантии того, что строящаяся недвижимость не будет продана застройщиком дважды. Предварительный договор ДДУ не подлежит государственной регистрации и до заключения основного договора он не закрепляет права дольщика на недвижимость. Оплата денежных средств по предварительному договору не дает гарантии возврата денежных средств в дальнейшем.

Во избежание проблем и предупреждения рисков при заключении ДДУ в соответствии с вышеуказанным законом необходимо акцентировать внимание на существенных условиях договора.

В договоре необходимо отразить максимально полную характеристику будущего объекта недвижимости: указание жилой и нежилой площадей, метраж, адрес объекта недвижимости, этажность и другие; сроки ввода строения в эксплуатацию; конечную стоимость объекта с указанием графика внесения платежей участником строительства; установление срока гарантии на объект; способы исполнения обязательств по договору его участниками.

Желательно до заключения договора собрать информацию о застройщике, построенных им объектах и наличии судебных споров с дольщиками (на сайтах районных судов).

Сроки и гарантии

В соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщик обязан в установленные договором сроки возвести объект и передать его дольщику после ввода объекта в эксплуатацию. Для строительства объекта застройщиком могут привлекаться в качестве третьих лиц сторонние строительные компании. Такие условия должны быть отражены в ДДУ. До момента передачи построенного объекта недвижимости в собственность дольщику застройщик несет все риски, связанные с повреждением или уничтожением строящегося объекта недвижимости. Застройщик обязан построить и передать объект недвижимости дольщику в срок, указанный в договоре. Для строительства жилого многоквартирного дома такой срок устанавливается единым для всех участников долевого строительства. В случаях, если необходимо продлить договорной срок по причинам, не зависящим от застройщика, он обязан письменно предупредить об этом всех участников строительства за два месяца и согласовать с участниками новый срок ввода объекта недвижимости в эксплуатацию.

Со своей стороны, участник долевого строительства обязан своевременно вносить оплату стоимости жилья согласно условиям договора и принять недвижимость после ее ввода в эксплуатацию по акту приема-передачи. Федеральный закон № 214-ФЗ предоставляет дольщикам различные способы защиты своих прав в случае возникновения спорных ситуаций с застройщиком: тут и взыскание неустойки за нарушения договорных обязательств, и расторжение ДДУ, даже без согласия застройщика. В соответствии со ст. 9 вышеуказанного закона, участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца; существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства и других.

Если договор расторгается участником долевого строительства в одностороннем порядке, то согласно закону застройщик обязан вернуть ему не только уплаченные по ДДУ деньги, но и проценты за пользование деньгами в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ для физических лиц. Срок возврата денег составляет двадцать рабочих дней. А если застройщик не уложился в двадцатидневный срок и не вернул участнику стоимость объекта недвижимости с процентами, то у него возникают обязательства по уплате дополнительных штрафных санкций за просрочку возврата денежных средств.

 

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Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

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Просмотров: 192 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:16

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