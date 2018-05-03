Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Коррупционеры бродили по Крыму...
Платить будут все...
Новый севастопольский скандал
Говорят, что... вместо озеленения получи ...
Крым без хлеба?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Подвиг неравнодушия

Достойному гражданину – от потомков

В Симферополе появился памятник Сергею Беспалову, человеку, который не оставался в стороне от событий, меняющих будущее, родную страну и любимый город

 

Монумент поставили в стороне от суеты большого города, неподалеку от того места, где Беспалов совершил свой последний подвиг, по обыкновению ввязавшись в бой со злом. И сделал он это, — впрочем, как всегда, — не потому что был должен, а потому что по-другому просто не мог.

 

Дань памяти

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 28 апреля. Официальных поводов для появления подобного монумента именно сейчас, в этом году, два — особая дата, 65 лет, со дня героической гибели Сергея Кузьмича и юбилей, 300-летие, российской полиции.

Понятно, что на церемонии открытия монумента присутствовали официальные лица, говорившие правильные и нужные слова о прошлом и будущем. Но куда приятнее то, что здесь было много молодых и совсем юных лиц: школьники, учащиеся кадетских классов, курсанты Краснодарского высшего военного училища. Воспитанники кружка эстрадного вокала муниципального учреждения дополнительного образования «Радуга» представляли художественные номера, в исполнении Ольги Силкиной прозвучало проникновенное симоновское стихотворение «Жди меня», положенное на музыку, Юлией Жулидой был исполнен «Вальс Победы», а Миланой Кемаловой — современная песня-призыв «Остановите войну». Дети делали все искренно, что свойственно их возрасту, не для галочки, опровергая злой скептицизм взрослых циников, считающих это поколение потерянным, воспитанным на чуждых нам ценностях. Симферополь — город вполне конкретный. И то, что в нем жили такие люди, как Беспалов, внушает веру в светлое будущее, которое непременно наступит, если память о реальном герое будет жить и в дальнейшем.

Городскими окраинами

Памятник Беспалову установили на городской окраине. Где именно он находится, можно уточнить на Яндекс-картах. Но основной ориентир, само собой, улица, названная именем Героя. Ее-то уж, наверняка, знают практически все симферопольцы, ведь свое название она получила не вчера, а еще в 1962 году, спустя девять лет с того момента как не стало Сергея Кузьмича. Та история среди горожан стала почти легендой.

В начале 50-х годов прошлого столетия улица Беспалова не носила еще этого славного имени, да и улицей назвать ее было сложно. Это была просто дорога на Алушту, вся в зелени и без жилых строений. Потом в Симферополе появились строители водохранилища. Квартал, где из чего попало спешно строили двухэтажки для рабочей силы важного гидрообъекта (ул. Мира, ул. Плотинная, часть ул. Радищева, Первомайской и Беспалова) местные прозвали просто и информативно — «Стройка». Именно на «Стройке» и произошел инцидент с участием криминального элемента, работавшего на возведении дамбы для будущего водохранилища.

Сентябрьским вечером 1953 года капитан милиции Сергей Беспалов в форме, но без оружия возвращался с дежурства домой, где его ждали жена Татьяна Петровна и двое сыновей. По пути его перехватила взволнованная женщина, взывавшая о помощи. Она рассказала Сергею Кузьмичу, что некие неизвестные только что украли в детских яслях четыре одеяла. Капитан, не задумываясь, бросился за преступниками, одного из двоих убегавших сумел догнать и скрутить. Задержанного капитан решил доставить в ближайшее отделение милиции. Однако он не ведал того, что был и третий подельник, который не преминул прийти на выручку сообщнику. Подкравшись сзади, он ударил милиционера ножом в спину...

Преступников удалось задержать, но первый вступивший с ними в схватку, Сергей Беспалов, скончался от потери крови 27 сентября.

Предназначение

Сергею Кузьмичу так и не удалось пожить для себя. Хотя, наверное, как и любому из нас, очень хотелось. Однако существовало такое понятие, как «долг чести», и была страна, что очень нуждалась в людях, для которых это понятие не было пустым звуком.

Сергей Беспалов принадлежал к поколению, пережившему самые нелегкие вехи истории нашей страны — революцию, Гражданскую войну и, наконец, Великую Отечественную. Их долгом было помогать России восстанавливаться после каждой из этих сокрушительных встрясок. И они это делали — возрождали Родину и возрождались сами.

Совсем молодым, в 22 года, Сергей Кузьмич, уже отслужив в Красной армии, поступил на службу в ОГПУ — НКВД. В годы Великой Отечественной он был оперуполномоченным на Черноморском флоте и Дунайской флотилии. В наградном листе к ордену Красной Звезды, полученному Беспаловым в ноябре 1945-го, указано: «Будучи старшим оперуполномоченным Смерша флотилии провёл большую работу по очищению обслуживаемых частей от антисоветского и контрреволюционного элемента».

Смерш — это военная контрразведка, созданная в СССР в 1943 году. Название этой спецслужбе дал сам Иосиф Сталин, и расшифровывалось оно как «смерть шпионам». Соответствующими были и задачи: оказание противодействия немецкому Абверу, внедрение советских контрразведчиков в высшие эшелоны власти фашистской Германии и разведшколы, уничтожение диверсионных групп, проведение радиоигр, а также борьба против изменников Родины. К моменту создания контрразведки позади осталась битва под Сталинградом, стали освобождаться территории, в начале войны оккупированные немцами, особые отделы Красной армии и ВМФ в силу объективных обстоятельств нуждались в реорганизации... Частью грандиозной и кропотливой работы по восстановлению и улучшению существовавшего до войны порядка и был Сергей Беспалов. Кроме того, он участвовал в обороне Севастополя и Кавказа, эвакуации раненых, боевых операциях флотилии на Днестровском лимане, в устье Дуная. Беспалов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и тремя благодарностями Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Официально Смерш прекратил свое существование в 1946 году. Но, как известно, среди тех, кто нашел свое призвание, работая в подобных структурах, бывших не бывает...

Роль личности в истории

О роли личности в истории можно спорить в философских трактатах. На практике и так все ясно. Обращаясь с напутственным словом к молодому поколению крымских правоохранителей на открытии монумента Беспалову, председатель ветеранской организации МВД в РК полковник милиции в отставке Евгений Илларионов говорил о том, что «каждый сотрудник вносит свой вклад в историю становления и развития органов внутренних дел». В конце этой фразы можно дописать: «и всего общества». Ведь зачастую мера ответственности одного (должностного лица) становится источником веры многих и многих так называемых простых людей в жизнеспособность политической системы в целом.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 60 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Май 2018 (27)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru