Подвиг неравнодушия

В Симферополе появился памятник Сергею Беспалову, человеку, который не оставался в стороне от событий, меняющих будущее, родную страну и любимый город

Монумент поставили в стороне от суеты большого города, неподалеку от того места, где Беспалов совершил свой последний подвиг, по обыкновению ввязавшись в бой со злом. И сделал он это, — впрочем, как всегда, — не потому что был должен, а потому что по-другому просто не мог.

Дань памяти

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 28 апреля. Официальных поводов для появления подобного монумента именно сейчас, в этом году, два — особая дата, 65 лет, со дня героической гибели Сергея Кузьмича и юбилей, 300-летие, российской полиции.

Понятно, что на церемонии открытия монумента присутствовали официальные лица, говорившие правильные и нужные слова о прошлом и будущем. Но куда приятнее то, что здесь было много молодых и совсем юных лиц: школьники, учащиеся кадетских классов, курсанты Краснодарского высшего военного училища. Воспитанники кружка эстрадного вокала муниципального учреждения дополнительного образования «Радуга» представляли художественные номера, в исполнении Ольги Силкиной прозвучало проникновенное симоновское стихотворение «Жди меня», положенное на музыку, Юлией Жулидой был исполнен «Вальс Победы», а Миланой Кемаловой — современная песня-призыв «Остановите войну». Дети делали все искренно, что свойственно их возрасту, не для галочки, опровергая злой скептицизм взрослых циников, считающих это поколение потерянным, воспитанным на чуждых нам ценностях. Симферополь — город вполне конкретный. И то, что в нем жили такие люди, как Беспалов, внушает веру в светлое будущее, которое непременно наступит, если память о реальном герое будет жить и в дальнейшем.

Городскими окраинами

Памятник Беспалову установили на городской окраине. Где именно он находится, можно уточнить на Яндекс-картах. Но основной ориентир, само собой, улица, названная именем Героя. Ее-то уж, наверняка, знают практически все симферопольцы, ведь свое название она получила не вчера, а еще в 1962 году, спустя девять лет с того момента как не стало Сергея Кузьмича. Та история среди горожан стала почти легендой.

В начале 50-х годов прошлого столетия улица Беспалова не носила еще этого славного имени, да и улицей назвать ее было сложно. Это была просто дорога на Алушту, вся в зелени и без жилых строений. Потом в Симферополе появились строители водохранилища. Квартал, где из чего попало спешно строили двухэтажки для рабочей силы важного гидрообъекта (ул. Мира, ул. Плотинная, часть ул. Радищева, Первомайской и Беспалова) местные прозвали просто и информативно — «Стройка». Именно на «Стройке» и произошел инцидент с участием криминального элемента, работавшего на возведении дамбы для будущего водохранилища.

Сентябрьским вечером 1953 года капитан милиции Сергей Беспалов в форме, но без оружия возвращался с дежурства домой, где его ждали жена Татьяна Петровна и двое сыновей. По пути его перехватила взволнованная женщина, взывавшая о помощи. Она рассказала Сергею Кузьмичу, что некие неизвестные только что украли в детских яслях четыре одеяла. Капитан, не задумываясь, бросился за преступниками, одного из двоих убегавших сумел догнать и скрутить. Задержанного капитан решил доставить в ближайшее отделение милиции. Однако он не ведал того, что был и третий подельник, который не преминул прийти на выручку сообщнику. Подкравшись сзади, он ударил милиционера ножом в спину...

Преступников удалось задержать, но первый вступивший с ними в схватку, Сергей Беспалов, скончался от потери крови 27 сентября.

Предназначение

Сергею Кузьмичу так и не удалось пожить для себя. Хотя, наверное, как и любому из нас, очень хотелось. Однако существовало такое понятие, как «долг чести», и была страна, что очень нуждалась в людях, для которых это понятие не было пустым звуком.

Сергей Беспалов принадлежал к поколению, пережившему самые нелегкие вехи истории нашей страны — революцию, Гражданскую войну и, наконец, Великую Отечественную. Их долгом было помогать России восстанавливаться после каждой из этих сокрушительных встрясок. И они это делали — возрождали Родину и возрождались сами.

Совсем молодым, в 22 года, Сергей Кузьмич, уже отслужив в Красной армии, поступил на службу в ОГПУ — НКВД. В годы Великой Отечественной он был оперуполномоченным на Черноморском флоте и Дунайской флотилии. В наградном листе к ордену Красной Звезды, полученному Беспаловым в ноябре 1945-го, указано: «Будучи старшим оперуполномоченным Смерша флотилии провёл большую работу по очищению обслуживаемых частей от антисоветского и контрреволюционного элемента».

Смерш — это военная контрразведка, созданная в СССР в 1943 году. Название этой спецслужбе дал сам Иосиф Сталин, и расшифровывалось оно как «смерть шпионам». Соответствующими были и задачи: оказание противодействия немецкому Абверу, внедрение советских контрразведчиков в высшие эшелоны власти фашистской Германии и разведшколы, уничтожение диверсионных групп, проведение радиоигр, а также борьба против изменников Родины. К моменту создания контрразведки позади осталась битва под Сталинградом, стали освобождаться территории, в начале войны оккупированные немцами, особые отделы Красной армии и ВМФ в силу объективных обстоятельств нуждались в реорганизации... Частью грандиозной и кропотливой работы по восстановлению и улучшению существовавшего до войны порядка и был Сергей Беспалов. Кроме того, он участвовал в обороне Севастополя и Кавказа, эвакуации раненых, боевых операциях флотилии на Днестровском лимане, в устье Дуная. Беспалов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и тремя благодарностями Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Официально Смерш прекратил свое существование в 1946 году. Но, как известно, среди тех, кто нашел свое призвание, работая в подобных структурах, бывших не бывает...

Роль личности в истории

О роли личности в истории можно спорить в философских трактатах. На практике и так все ясно. Обращаясь с напутственным словом к молодому поколению крымских правоохранителей на открытии монумента Беспалову, председатель ветеранской организации МВД в РК полковник милиции в отставке Евгений Илларионов говорил о том, что «каждый сотрудник вносит свой вклад в историю становления и развития органов внутренних дел». В конце этой фразы можно дописать: «и всего общества». Ведь зачастую мера ответственности одного (должностного лица) становится источником веры многих и многих так называемых простых людей в жизнеспособность политической системы в целом.