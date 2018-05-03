Придуманная победа

Версия украинских историков о «великом крымском походе» 1918 года опровергается германскими документами

В информационной войне широко используют псевдоисторические исследования. Как, например, произошло с так называемым походом Болбочана. Речь о том, что в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена малозаметная дата — 100-летие участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г. В произведениях целого ряда украинских историков она превратилась ни много ни мало в дату освобождения украинскими войсками Крыма от большевиков. Но что же произошло тогда на самом деле? Вот, например, что об этом рассказывает директор Центрального музея Тавриды, Андрей Мальгин.

Какие такие немцы?

Согласно публикациям киевских пропагандистов, этот эпизод имел место в конце апреля 1918 года, когда немецкие части двинулись на Крым (бывший в тот момент «красным»), а «параллельно» с ними, двигаясь от Чонгара на юг, походная группа войск УНР под командованием П. Ф. Болбочана 24 апреля 1918 года, «еще до подхода немцев», захватила Симферополь, 25-го — Бахчисарай и некоторые другие населенные пункты, жители которых «радостно приветствовали» украинцев, мечтая стать гражданами только что возникшего призрачного государства... В интернете даже опубликована интерактивная карта похода, призванная увековечить этот более чем сомнительный факт. Дело в том, что, конструируя свою версию истории, украинские авторы построили её лишь на мемуарах некоторых из участников, откровенно проигнорировав имеющиеся германские военные документы.

Эти документы и легли в основу исследования российского историка из Тульского государственного педуниверситета Александра Бутовского. Вот что он пишет. «Задача захвата Крыма, где за месяц до этого большевиками была провозглашена Советская социалистическая республика Тавриды, была возложена на 52-й армейский корпус ген. Р. Коша. На рассвете 5 (18) апреля 1918 г. германские части вышли к Перекопу. Согласно хронике боевых действий немецких войск, „Цепи 217-й пехотной дивизии были остановлены пулеметным огнём и отброшены назад. Вместо них вал атаковали ударные группы 5-й бригады Баварской кавалерийской дивизии. Они вышли к валу под прикрытием бронеавтомобилей и открыли пулеметный огонь, обратив в бегство красногвардейские части, которые отступили на Армянск“. Это происходило, по германским данным, в течение 6 (19) апреля.

В этот же день немцы заняли Джанкой. С занятием немцами этой важной станции командующий красными войсками Федько отвел части с Чонгара, возможно, оставив там разведывательные группы, которые 7 (20) апреля должны были взорвать Чонгарский мост севернее ст. Сальково. Эта операция не удалась, т. к. заряды закладывали неправильно. По украинским данным, в ночь с 21 на 22 апреля по мосту проехала мотодрезина с двадцатью „добрыми казаками“, а затем таким же путём прошли и другие части Болбочана, то ли самостоятельно, то ли „одновременно с германскими частями“.

На самом же деле, согласно полковой истории 53-го Ландверного полка, еще 21 апреля его 2-й и 3-й батальоны через Мелитополь и Сиваш были переправлены в Крым и сосредоточились в уже занятом немцами Джанкое».

Симферопольские дела

Обстоятельства же падения столицы красной «республики Тавриды» — Симферополя выглядят следующим образом. 7 (20) апреля командир симферопольской Красной гвардии Паулис бежал. Принявший его должность А. Васильев, придя в казармы, вместо 800 бойцов списочного состава нашёл лишь «50 пьяных бандитов» и от должности отказался. В то же время охрана ЦИК и Совнаркома Республики Тавриды перекрыла выходы из штаб-квартиры руководства республики и потребовала у правительства выдать по 1000 рублей на брата. После получения «командировочных» конвой отбыл восвояси. Через несколько часов после этого инцидента народные комиссары также покинули Симферополь. Оставленный красными город в течение, по крайней мере, двух дней охранялся местной самообороной, сформированной из сотрудников межевого отделения бывшего губернского правления и состоявшей под командованием генерала от инфантерии в отставке Епанчина, а также рабочими дружинами Центрального бюро профсоюзов, действовала и городская дума.

9 (22) апреля 1918 г. в Симферополь вступили передовые подразделения баварской кавалерии. В тот же день был издан первый приказ германского командования. Этот приказ сохранился в Центральном музее Тавриды. Обращает на себя внимание его дата — 22 апреля. И это очень важно. Документ подписан немецким военным комендантом и издан на два дня раньше, чем состоялось пресловутое вступление в Симферополь украинского подразделения. Еще на день позже, 10 (23) апреля в город вошли основные подразделения немцев группы генерала от инфантерии Роберта Коша, о чём германские армейские газеты, издающиеся на Западном фронте, сообщили в разделе телеграмм как об уже состоявшемся факте. И только теперь, если верить, конечно, украинской стороне, «вже вранці 24 квітня — передові загони Болбочана начолі з Іларіоном Сесем двома шляхами — шосе та залізницею — увірвалися в кримську столицю, захопивши червоноармійський штаб». «Здоровеньки були!», очевидно, сказали им на это удивлённые немцы, уже двое суток контролировавшие город.

Финита ля комедия!

Несанкционированное появление в тылу германских подразделений каких-то украинских частей заставило Коша скорректировать первоначальные планы. Как сообщают немецкие документы, германское командование намечало начать операцию по взятию Севастополя, но их приостановили «из-за того, что под Симферополем пришлось останавливать украинские колонны, также самовольно намеревавшиеся освободить Крым от большевиков». 14 (27) апреля Болбочан получил приказ правительства УНР о немедленном выводе войск из Крыма. В течение дня украинские подразделения принудительно были загнаны в вагоны и вывезены в Джанкой, а затем разоружены и расквартированы в Перекопе. С 15 (28) по 17 (30) апреля 1918 г. вся группа была сосредоточена в Мелитополе, а через несколько дней переведена в Александровск (совр. Запорожье), так как в этот период северные уезды Таврической губернии не признавались германцами территорией УНР, а её администрацию не допускали к исполнению обязанностей.

«Таким образом, — подводит итоги расследования Александр Бутовский, — присвоить лавры „завойовника Криму“ полковнику Болбочану — мертворождённая затея. Во-первых, он отставал от германских войск на два дня. Во-вторых, единственным описанным боевым столкновением, нашедшим отражение в источниках, и в котором приняли участие „запорожцы“, было форсирование Сивашского моста. Больше ни одного описания боя с „запорожцами“ не обнаружено. Кроме разве что каких-то смутных упоминаний о „разведывательных“ группах, которые дошли до Судака, Евпатории и т. д. Эти упоминания ... выглядят, с научной точки зрения, совершенно несостоятельно».