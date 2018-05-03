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СпецпроектИстория

Женское лицо войны

Партизанки после освобождения Симеиза

В переломные моменты истории «слабый пол» забывает о своих слабостях

В Советской армии представительниц прекрасного пола служило достаточно много, и их колоссальную роль в разгроме фашизма нельзя приуменьшать. На фронте в разные периоды войны сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них были офицерами.

История в цифрах

Сразу же после известия о вероломном нападении Германии на СССР многие женщины и девушки сочли своим догом отправиться в партийные и комсомольские организации, в военные комиссариаты. Они добивались отправки на фронт. Так, среди добровольцев, подавших заявления об отправке в действующую армию, до 50% ходатайств было от женщин. Только за первую неделю войны заявления об отправке на фронт поступили от 20 тыс. москвичек, и спустя три месяца зачисления в ряды защитников Родины добились 8360 женщин и девушек столицы. В числе ленинградских комсомольцев, подавших в первые дни войны заявления с просьбой отправить в действующую армию, 27 тыс. заявлений было от девушек. Отправки на фронт добились более 5 тыс. девушек Московского района Ленинграда. 2 тыс. из них стали бойцами Ленинградского фронта и самоотверженно сражались на подступах к родному городу. В июле 1941 года свыше 4 тысяч женщин Краснодарского края обратились с просьбой послать их в действующую армию. В первые дни войны добровольцами ушли 4 тысячи женщин Ивановской области. По комсомольским путевкам стали красноармейцами около 4 тысяч девушек из Читинской области, свыше 10 тысяч из Карагандинской.

30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны (ГКО), который принял целый ряд постановлений о мобилизации женщин для несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах и т. д. Было проведено несколько комсомольских мобилизаций, в частности мобилизации комсомолок в Военно-Морской Флот, в Военно-Воздушные Силы и войска связи.

Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили в войну свыше 11 280 вражеских солдат и офицеров.

Рязанскому пехотному училищу в конце 1942 года был дан приказ — подготовить из женщин-добровольцев около 1500 офицеров. К январю 1943-го в училище прибыло свыше 2 тысяч женщин.

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны появились женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков.

Призвание бить врага

Для многих женщин борьба с врагом стала настоящим призванием. Среди тех, кто в годы ВОВ заслужил за свои подвиги звание Героя Советского Союза — 90 женщин. Еще четверо стали полными кавалерами ордена Слава. А женщин-кавалеров других орденов и медалей сотни и сотни тысяч.

Больше всего женщин, заслуживших на фронтах ВОВ высшее звание страны, среди летчиц — 32. Из них семеро получили Героя посмертно. Одна из этой семерки — первая летчица, таранившая немецкий самолет, пилот бомбардировщика Су-2 Екатерина Зеленко. Ей, кстати, это звание присвоили много лет спустя после окончания войны — в 1990 году. В авиации служила и одна из четырех женщин — полных кавалеров ордена Славы: воздушный стрелок разведывательного авиаполка Надежда Журкина.

Чуть меньше, чем женщин-летчиц, среди Героев Советского Союза женщин-подпольщиц и партизан — 28. Но тут, к сожалению, куда больше число героинь, получивших звание посмертно: 23 подпольщицы и партизанки совершили подвиги ценой своей жизни. Среди них и первая женщина — Герой Советского Союза в годы войны Зоя Космодемьянская, и пионер-герой Зина Портнова, и участницы «Молодой гвардии» Любовь Шевцова и Ульяна Громова.

Женщины составляли почти половину из общего числа врачей в действующей армии 300 тысяч из 700 тысяч. Среди среднего и младшего медперсонала это соотношение было еще выше — почти 1,3 миллиона из 2 миллионов. Поэтому вполне закономерно, что по числу Героев Советского Союза женщины-медики на третьем месте: 15 человек. Одна из полных кавалеров ордена Славы — тоже медик. Соотношение среди них живых и тех, кому высшее звание присвоено посмертно: более половины героинь не дожили до момента признания своих заслуг. К примеру, санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота матрос Мария Цуканова сумела спасти жизни 52 морякам, но сама погибла.

Среди женщин-пехотинцев — шесть Героев Советского Союза, пять из них получили это звание посмертно. В пехоте служила и одна из полных кавалеров ордена Славы. Примечательно, среди героинь-пехотинцев — первая женщина из Казахстана, заслужившая столь высокое звание: пулеметчица Маншук Маметова. Во время освобождения Невеля она одна удерживала со своим пулеметом господствующую высоту и погибла, так и не пропустив немцев.

Получили Звание Героя Советского Союза из шести женщин снайперов, половина — посмертно. И, кстати, одна из них, лейтенант Людмила Павличенко признана самой результативной женщиной-снайпером в истории. А одна из полных кавалеров ордена Славы среди снайперов — старшина Нина Петрова известна не только рекордным числом уничтоженных немцев (122 противника), но тем, что попала на фронт, когда ей исполнилось 52 года.

Среди женщин-танкистов звания Героя удостоились двое, и одна из них — Мария Октябрьская — посмертно. Причем погибла она, под огнем противника ремонтируя собственный танк. Собственный в прямом смысле слова: танк «Боевая подруга», на котором Мария воевала механиком-водителем, был построен на деньги, собранные ею и ее сестрой после того, как женщина узнала о гибели своего мужа, полкового комиссара Ильи Октябрьского. Чтобы добиться права занять место за рычагами своего танка, Марии Октябрьской пришлось обращаться лично к Сталину, который помог ей попасть на фронт. И высокое доверие женщина-танкист оправдала в полной мере.

Ну, а одна из самых традиционных женских книжных и кинопрофессий, связанных с войной, — связистки. Совершенно естественно, что среди связисток нашлись свои Герои Советского Союза. Причем обе девушки, заслужившие столь высокое звание, получили его посмертно.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

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Просмотров: 216 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:01

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