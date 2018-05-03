→ Байки, сонеты Судьба паромов Автобусы, перевозящие пассажиров в Крым по единому билету, теперь передвигаются по Крымскому мосту. Отныне все автобусы будут следовать по этому пути. Еще несколько дней назад перевозки осуществлялись через Керченскую паромную переправу, со всеми неизбежными тогда «прелестями» — выходами из автобусов, пересадками на паром, потом обратно по автобусам, да досмотр, да билет на паром, который нужно получать отдельно, хоть и в рамках единого билета... И от погоды зависели постоянно. А с 16 мая, с первого отправления из Краснодара в 00:20, началась новая эпоха. К перевозкам через переправу пассажирский транспорт больше не вернется. Потом наступит очередь и грузового, потом и поезда пустят. В общем, паромы, что называется, уходят в историю. Что будет с самими паромами, мы узнаем в начале лета, когда на предприятии, занимающемся перевозками, пройдёт реорганизация. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года Еще статьи: Ночной дозор Единый билет — спасение курортного сезона? На Украину можно ездить без проблем Перевозчики страшатся роковых автобусов Welcome to Crimea! Просмотров: 149 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:38