В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... появилась «стройка преткновения»

Говорят, в Гагаринском парке, на тропинке для велосипедистов и мам с колясками, строится летняя площадка. Люди задают строителям вопросы, мол, что да как. Те отвечают любопытным, что стройка утверждена властями. Но, несмотря на столь веские заявления, симферопольцев продолжают одолевать вопросы: «Насколько это законно?», «Разве строительство в парковой зоне не запрещено законом?», «Почему именно здесь?» и т. д.