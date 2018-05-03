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Говорят, что... есть дом с исчезнувшим хозяином

Неравнодушный житель крымской столицы, не назвавший своего имени, информирует: «Здание на ул. Дзюбанова. Над тротуаром нависли осколки и целые рамы (на фото, может, не очень видно, но одна часть рамы уже отошла от стены), но дела, видимо, никому нет, пока беда не случится. Администрация осведомлена, но они уже год «ищут собственника здания».