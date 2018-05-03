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Говорят, что... транспортная клаустрофобия прогрессирует

Анна Д. недовольна существующей практикой заклеивать окна в общественном транспорте рекламными объявлениями: «Ой как интересно смотреть на затылок соседнего кресла! Пора бы запретить расклеивать окна транспорта».