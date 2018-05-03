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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на пути к пляжам есть ловушки

Казалось бы, давно пора привыкнуть, что дороги – одна из двух наших самых главных бед. И, как следствие, перестать обращать внимание и жаловаться. Однако есть такие дороги, что даже самых бывалых приводят в неописуемый ужас. И, к сожалению, некоторые из них ведут к крымским пляжам, куда в скором времени устремятся отдыхающие со всей России. Говорят, одна из подобных «достопримечательностей» расположена в городе Судаке. Речь идет о дороге в направлении Капсель-Бугаз, по ней можно проехать к самому Черному морю. Если, конечно, доберешься. Живущие в окрестностях уже не один сезон наблюдают, как из тысяч и тысяч машин, проезжающих тут летом, львиная доля транспортных средств просто «садится на мель». Местные рассказывают: «Да, не у всех данное путешествие заканчивается хорошо, часто по дороге красуются масляные полосы от пробитых поддонов…» И добавляют: «Хочется спросить у чиновников, как они думают, какое впечатление остается у наших гостей от нашего гостеприимства и захотят ли они к нам возвращаться?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 289 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:57

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