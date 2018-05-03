Жертвенная земля

Дорожники хоронят строительный мусор на землях сельхозназначения

Строительство четырёхполосной дороги первой категории Дубки — Левадки близится к завершению — подрядчик планирует закончить объект в августе. Значение магистрали для Симферополя да и всего полуострова сложно переоценить: она позволит наконец снизить нагрузку на дорожную сеть крымской столицы. Но, как это часто бывает, создание важного объекта не обходится без жертв.

Цель выше цели

Проект любых строительных работ в обязательном порядке предусматривает вывоз и утилизацию сопутствующих отходов. Эти расходы закладываются в смету, в противном случае проект попросту не преодолеет череду комиссий и согласований на пути к реализации. Но, похоже, данное правило распространяется не на всех.

Анна Захарова, общественник, эколог:

«Неделю назад мы обратили внимание на то, что подрядчик, ведущий строительство на участке трассы Дубки — Левадки, в районе Чистенького, снял бульдозерами плодородный слой почвы на одном из близлежащих наделов и стал свозить туда строительный мусор. В основном это грунт, который не пошёл на подушку дорожного полотна. Сейчас строители выравнивают слой этих отходов катками и, по всей видимости, планируют засыпать сверху чернозёмом. Что будет дальше с этой землёй? Её однозначно нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях, поскольку плодородное состояние сведено на нет».

Крымское правительство постоянно делает упор на то, что от состояния земли региона зависит его продовольственная безопасность. Повышение качества почв — дело хлопотное, дорогостоящее и требует времени, так что землепользователи обязаны использовать угодья в соответствии с их целевым назначением. В противном случае предусмотрены штрафные санкции. Для строительства промышленных объектов и предприятий, автомагистралей, трубопроводов, линий связи и иных коммуникаций, как правило, выделяются земли худшего качества, которые не попадают в категорию сельхозугодий.

Увы, при планировании дороги Дубки — Левадки сделать этого не удалось: практически все участки на пути следования магистрали относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Так что властям пришлось пойти на компромисс. Незадолго до начала строительства Министерство имущественных и земельных отношений РК приступило к поискам собственников участков, по территории которых планировалось проложить объездную. Эти наделы подлежали изъятию в целях строительства будущей автодороги. В итоге для государственных нужд было выкуплено 70 участков, находившихся в собственности или пользовании граждан и юридических лиц. Затем эти земли, согласно справке по объекту, были приняты в казну республики и предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование новосибирской компании «Сибавтобан», которая стала подрядчиком строительства.

«Они не правы»

Для подтверждения полученной от общественников информации корреспондент «КТ» выехал на место проведения земляных работ. Указанный участок был найден без труда: он примыкает к фрагменту магистрали на отрезке Чистенькое — Трудолюбово. Здесь всё именно так, как описали активисты. На довольно обширной территории уложен массивный пласт строительного мусора: смесь некой глинистой породы, камней и прочих строительных отходов. Общий объём земляных работ, предусмотренных проектом строительства объездной, составляет 5,7 млн кубометров. Понятно, что какая-то часть этого грунта не будет использована в ходе строительства и должна утилизироваться. Но как? Мусор просто закатают на участке, который затем будут выдавать за надел сельхозназначения? Даже если у компании есть проект рекультивации, он вряд ли подразумевает утрамбовывание строительного мусора и засыпку его тонким слоем чернозёма: такие работы обязательно должны сопровождаться улучшением плодородного состояния почвы, а не наоборот. При этом право пользования на землю не освобождает строительную компанию от ответственности за нецелевое её использование. Одно дело — участки, по которым непосредственно проходит магистраль, и другое дело — те, что просто расположены по соседству.

Вполне возможно, что данная площадка готовится под застройку и в конечном итоге здесь будет какой-нибудь объект инфраструктуры будущей магистрали. К сожалению, в симферопольском представительстве компании «Сибавтобан» нам пока отказали в комментарии, сославшись на временное отсутствие лица, уполномоченного общаться с прессой. Однако мы надеемся дождаться возвращения указанного специалиста для получения полной информации относительно того, что же происходит на стройке объездной Дубки — Левадки.

Тем временем происходящее было прокомментировано местными властями. По словам чиновников, у подрядчика есть проект, включающий план рекультивации строительных отходов, и все работы на пути следования объездной Дубки — Левадки производятся в соответствии с процедурами, предписанными законодательством. Граждане просто недовольны изъятием указанного участка в интересах дорожно-строительных работ и потому наводят тень на белый день.

Михаил Кулешов, председатель Чистенского сельского совета — глава администрации Чистенского сельского поселения:

«В этом районе есть несколько недовольных предпринимателей, чьи участки подлежат изъятию для строительства объездной. У них был государственный акт на постоянное пользование землёй. Но, кстати, эти документы у многих не оформлены до конца в российском правовом поле. Теперь эти граждане везде пишут жалобы, сколько бы мы с ними ни встречались, ни говорили, ни объясняли необходимость изъятия. Мне кажется, что они в данной ситуации не правы. Дорога всё равно должна быть, она там пройдёт. А если кто-то считает, что подрядчик совершает какие-то неправомерные действия, он должен доказать это в судебном порядке».