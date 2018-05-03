Проекты России на полуострове без преувеличения — исторические

Мост, соединивший берега российского пролива, стал реальностью. К моменту сдачи этого номера «Крымского Телеграфа» в типографию счёт автомобилям, проехавшим по нему, пошёл уже, наверное, за 50 тысяч. «Открытие Владимиром Путиным движения по Крымскому мосту ознаменовало физическое воссоединение полуострова с материковой Россией», — такой метафорой об этом Западу сообщил американский телеканал CNN. Противиться очевидной победе России уже нет смысла.

Как это было

Многие по привычке ожидали торжественной, степенной церемонии с речами и ленточками. Но всё произошло стремительно.

Владимир Путин прибыл на таманский берег к Крымскому мосту около 14:00. Осмотрел Единый центр управления дорожным движением, а затем пересел в «КамАЗ», на котором быстро и уверенно проехал по автодорожной части моста вместе со строителями за 16 минут 45 секунд. За ними по мосту из Кубани в Крым проехала колонна строительной техники. Первая колонна в истории.

Президент России после проезда по Крымскому мосту назвал его удобным и шикарным и выразил надежду на то, что он будет долговечным. «Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Хорошая современная асфальтобетонная смесь. Я думаю, людям понравится», — сказал он. Президент особо отметил применение только российских технологий при строительстве: «Что особенно отрадно, как сказали строители, всё — исключительно российские технологии. Я уже сказал, что почти 220 предприятий работали с самого начала и до завершения».

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что запуск грузового движения по мосту и строительство железнодорожной части состоятся в соответствии с планом. «Впереди еще пуск грузовой трассы, осенью это будет сделано, я не сомневаюсь. А через год — железнодорожной. По мосту по этой трассе в год могут проехать 14 миллионов человек и свыше 13 миллионов тонн грузов может быть перемещено. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая огромное значение для развития не только Крыма и Севастополя, а и всего Юга России. Так что не только для меня, а и для всей страны — это очень важный и перспективный объект. Уверен, что вторая и третья части будут сданы в срок и с тем качеством, которое демонстрируют строители до сих пор, — подчеркнул президент. — По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь ещё сильнее, всех нас ещё ближе друг к другу», — сказал он.

Также президент назвал Крымский мост свершившимся чудом и в очередной раз поблагодарил строителей. «Искренне поздравляю вас с этим праздничным, в полном смысле слова историческим днём! Историческим потому, что в разные исторические эпохи, ещё при царе-батюшке, люди мечтали, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, 50-е», — напомнил Путин.

Глава государства также отметил роль подрядчиков строительства, которые из-за Крымского моста попали под санкции: «Хочу поблагодарить организаторов этого проекта, они без всякого преувеличения поставили общегосударственные и национальные интересы выше личных и групповых».

16 мая

А на следующее утро сотни автомобилей открыли движение по Крымскому мосту. Украшенные российским флагом и шариками колонны ехали навстречу друг другу с керченской и таманской сторон. Автомобили начали собираться на подъездных дорогах к Крымскому мосту уже в 3:00. Всем перед началом раздали брошюрки с информацией о мосте и правилами дорожного движения по нему.

Это самое движение начали 16 мая около половины шестого утра. В Керчи колонну начинали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следовали сотни байкеров и местных жителей. Группу байкеров возглавлял лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — Хирург...

Теперь уже движение по мосту — постоянное. Тысячи машин пересекли таким образом пролив. Кстати, необходимо помнить требования и правила тем, кто собирается проехать по мосту. Останавливаться на мосту даже для красивого фото запрещено правилами дорожного движения. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости — 90 километров в час.

Примеры лжи

На следующий день после президента в Керчь приехала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, чтобы дать брифинг на фоне моста. Она, в частности, рассказала о лживости западных СМИ на примере открытия Крымского моста. «Хочу еще раз обратить внимание на Крымский мост. Он там! Классическая история: кажется, что нет за моей спиной, но он есть. Почему я говорю об этом: именно об этом нам рассказывали все западные журналисты, политологи, эксперты несколько лет. Они говорили, что моста нет, не будет и вообще в принципе не может быть. Всегда нужно относиться с долей критики ко всему, что мы читаем в СМИ, потому что если бы мы все поверили в то, о чем писали западные и, к сожалению, украинские СМИ, я думаю, что сегодня для нас был бы большой сюрприз», — иронизировала Захарова.

Официальный представитель МИД перечислила самые известные небылицы западных и украинских СМИ, в частности, информацию о том, что Крымский мост якобы не существует, на опорах моста пошли трещины или они не выдержали температурной нагрузки, а также о его подрыве подводными диверсантами, угрозе экологической безопасности и так далее. Она добавила, что украинские СМИ в основном публиковали информацию, не соответствующую действительности, а западные СМИ подавали информацию с недоверием, якобы Крымский мост слишком дорогой, недолговечный, непродуманный и так далее. «В общем, мост есть. По нему можно ездить, я попробовала и всем рекомендую. Не читайте эти бредни!» — отметила она, высмеяв цитируемых в украинских СМИ спикеров, возомнивших себя экспертами по океанологии и мостостроению.