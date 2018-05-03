Приманки для отдыхающих

Каким будет курортный сезон — 2018?

Чем запомнился крымский курорт большинству российских туристов? В основном ценами, ходоками с пахлавой и креветками, без устали бороздящими пляжи, пренебрежительным отношением. Всё это не идёт ни в какое сравнение с гостеприимными Турцией и Египтом, которые снова открыты для россиян. Сможет ли республика составить достойную конкуренцию загранице и заработать на начавшемся курортном сезоне?

«Мы стараемся»

Ещё в начале года глава Крыма Сергей Аксёнов констатировал, что сезон для полуострова простым никогда не будет. Тем не менее это не повод опускать руки. Видимо, поэтому крымское правительство всю зиму ломало голову над тем, чем прельстить искушённых курортников. Новые идеи, проекты и задачи по поводу того, как улучшить качество рекреационной отрасли республики, обсуждались почти на каждом заседании Совета министров. В итоге было принято несколько мер и решений.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Крым к курортному сезону готов. В прошлом году открылось шесть новых отелей, в пятидесяти проведены ремонт и реконструкция. В этом году открывается ещё два, реконструкция идет в тридцати отелях. Номерной фонд увеличится на 300–400 номеров. Растёт количество доступных пляжей с сервисными опциями и спасательными станциями. В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растёт и привлекательность региона для туристов. Работать, безусловно, тоже есть над чем, но мы стараемся».

В этом сезоне количество официальных пляжей увеличено с 387 до 450. Эффективность такой меры, правда, вызывает некоторые сомнения. Не рациональней ли сначала привести в божеский вид уже имеющиеся территории, сосредоточившись не на количестве, а на качестве? Лето совсем близко, а на некоторые пляжи без слёз смотреть невозможно. Взять, к примеру, прибрежные зоны в Николаевке, Феодосии и Ленинском районе. К тому же, пользователи новых пляжей только сейчас, после официального начала курортного сезона, удосужились заняться оформлением необходимых разрешительных документов.

В рамках федеральной целевой программы на развитие курортной отрасли в этом году выделено 75 млрд руб. На эти деньги планируется создать пять туристических кластеров: «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории, «Лечебно-оздоровительный отдых» в Саках, «Черноморский» в Черноморском районе, «Коктебель» в одноимённом посёлке и бальнеологический комплекс в районе озера Чокракское (посёлок Курортное). Однако освоить такую сумму до конца лета вряд ли успеют, так что принимать туристов в нынешнем сезоне новым кластерам не суждено.

Зато уже готов и вот-вот будет презентован широкой публике новый туристский маршрут — «Винная дорога Крыма». Он соединит объекты винного производства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства.

Вадим Волченко:

«Гастрономический туризм — одно из самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму, и его динамичное развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечёт в регион ценителей черноморской кухни и качественного вина, станет одним из наших «знаков качества».

В этом сезоне Крым стал как никогда доступен российскому туристу с точки зрения транспорта. Завершены, наконец, два ключевых проекта: автодорожная часть Крымского моста и новый терминал аэропорта Симферополь. С июня будут запущены рейсы по новым направлениям: в Нальчик, Тамбов и Владикавказ. Кроме того, с начала курортного сезона возобновились перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету. Они будут осуществляться до 30 сентября. Такой билет предусматривает проезд на автобусе и по железной дороге с материка в курортные регионы полуострова. Новшество этого года состоит в том, что Единая транспортная дирекция начнёт осуществлять перевозки по единому билету с использованием автоэкспресса Fly&Bus из нового терминала аэропорта Симферополь в курортные города и отдельные санатории.

Нестабильный бизнес

Как сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы по РК, по итогам прошедшей декларационной кампании было принято решение усилить работу по детенизации бизнеса, связанного со сдачей жилья внаём. Вообще в этом вопросе наблюдается положительная динамика: количество индивидуальных предпринимателей и физических лиц, предоставляющих жилищные услуги отдыхающим официально, выросло более чем на 1,5 тыс. В общей сложности декларации о доходах подали 9 тысяч ИП и 5,5 тысячи физлиц, основная деятельность которых связана со сдачей жилья. Однако если учесть, что Крым ежегодно посещают примерно пять-шесть миллионов туристов, официальный сегмент арендного бизнеса должен быть шире минимум в два раза. И если с местами временного размещения вроде отелей и мини-отелей вопрос выхода из тени уже практически снят, то с квартирами, домами, эллингами и дачами ситуация по-прежнему безрадостная. В связи с этим территориальным налоговым органам предстоит актуализировать имеющийся реестр физических лиц, предоставляющих жильё внаём, вплоть до персонального обхода сдаваемых объектов. Видимо, теневикам в этом году придётся несладко.

Что касается официального сегмента, то и в крупных отелях, и в малых гостевых домах полуострова цены на проживание в этом году остались на уровне прошлого, несмотря на то, что стоимость коммунальных услуг и зарплаты в отрасли несколько повысились. Эксперты утверждают, что такие меры были приняты, чтобы удержать клиентов.

Борис Зелинский, глава Регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе:

«Некоторые подняли стоимость на 5–7% из-за роста коммунальных услуг, но большинство отелей не повышают цены, потому что плохо прошёл сезон 2017 года. Некоторые отели перейдут на динамическую цену: в случае хорошей заполняемости они в высокий сезон резко поднимут стоимость своих услуг, но если отдыхающих заселится мало, могут, наоборот, значительно снизить цену».

Тут, кстати, вспоминается неудачный опыт перехода на динамическую цену прошлым летом, когда многие предприниматели необоснованно повысили стоимость проживания, рассчитывая на большой поток отдыхающих после успешного 2016 года. Однако в июне россияне массово поехали в Турцию, прельстившись более выгодными предложениями. Цены в Крыму стали резко снижаться, но было поздно — отдыхающие уже сделали свой выбор в пользу заграницы и Краснодарского края.

В целом, если проследить динамику успешности курортного бизнеса за последние несколько лет, то наиболее удачным курортным сезоном в Крыму стал 2016 год, когда отдых в Египте и Турции был временно закрыт для россиян. В прошлом году падение туристического потока составило 30%. И судя по интенсивности бронирования номеров на майские праздники, нынешний сезон выдастся таким же, как и прошлый, а то и слабее: эксперты прогнозируют возможное снижение доходов от рекреации на 10%.