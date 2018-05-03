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СоциумПроблема

Район, где падают лифты

Михаил Борецкий оказался в падающем лифте

В Симферополе, на Балаклавской, очередное ЧП

Два с половиной месяца назад столицу полуострова потрясла трагическая новость — в упавшем лифте погибли женщина и ребёнок. Тогда были инициированы масштабные проверки, проверялась безопасность лифтов и делались. Кажется. Соответствующие выводы. На днях стало известно: на Балаклавской с Симферополе теперь массово лифты вообще отключают. А один из них — упал... Снова упавший лифт? Но почему нет резонанса? Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» решил разобраться.

Эхо трагедии

Вкратце напомним, что случилось в начале весны. Днем 2 марта в доме 81 по улице Балаклавской произошла авария лифта, в результате которой погибла женщина с шестимесячным младенцем. Об этом «КТ» подробно рассказывал тогда же. В частности, что прокуратура Крыма в тот же день начала проверку по факту произошедшего, а Следкомитет возбудил уголовное дело. К расследованию происшествия привлекли специалистов Ростехнадзора, после чего власти Симферополя поручили провести дополнительное обследование всех симферопольских лифтов.

И вот — очередной результат. На днях суд по иску прокурора обязал симферопольскую управляющую компанию «Центральный жилсервис» приостановить эксплуатацию почти десятка лифтов в многоквартирных жилых домах по ул. Балаклавской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым. «Прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части обеспечения безопасной эксплуатации лифтового хозяйства. Установлено, что в пяти многоквартирных домах по улице Балаклавской девять лифтов эксплуатируются с неисправностями, которые являются критическими», — сообщили в надзорном ведомстве.

Учитывая нарушения требований безопасной эксплуатации лифтового оборудования и из-за угрозы жизни и здоровью пользователей, прокурор района направил исковое заявление в суд с требованием обязать управляющую компанию МУП «Центральный жилсервис» провести капитальный ремонт лифтового оборудования с ходатайством о приостановлении эксплуатации подъемников. «Суд исковые требования прокурора удовлетворил, рассмотрение гражданского дела находится на контроле», — заключили в прокуратуре.

Чудом не убился

Однако, стало известно об очередном ЧП в этом районе. На этот раз лифт упал в доме № 121 на улице Балаклавской.

«Этот дом новый, 2016 года постройки, — рассказывают жильцы. — Лифт в нём только в апреле этого года запустили и что-то с ним не то было постоянно. И ладно бы просто неудобный — а он ведь узкий такой! — так ломался 3-4 раза в неделю. Писали обращения и к Аксёнову, и в министерство ЖКХ, ответ один — лифт ремонтировался, исправен...».

При этом, как говорят граждане, дом этот, так называемый социальный. В нём проживает много инвалидов и многие из них — на верхних этажах.

И вот в минувший вторник этот лифт сорвался. Летел вниз, с восьмого этажа, а внутри находился человек. Мужчина с больным сердцем. К счастью, в районе четвёртого этажа сработала аварийная система, удержавшая кабину от обрушения в самый низ. Пассажир внутри чудом не пострадал и остаётся только догадываться, то за трагедия могла бы произойти!

«Буквально накануне приходил лифтёр, что-то там ремонтировал, — вспоминают жители дома. — А на следующий день вот такое ЧП. Страшно просто...»

Увы, район «Пневматика» начинает приобретать устойчивую дурную славу у симферопольцев в связи с падениями лифтов. А что же ответственные работники? Какова реакция? К сожалению, на момент сдачи этого номера «КТ» в типографию ответ из МинЖКХ так и не поступил. Говорят, профильный министр только что уволился и «не до того пока, но ответим, отреагируем...». Что ж, будем ждать. С надеждой, что очередной лифт во время ожидания не упадёт.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 310 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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