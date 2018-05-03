Кто на зеркало пеняет?

Симферопольские власти объяснили, почему в городе грязно

Симферополь утопает в мусоре: если центральную часть города коммунальные службы стараются содержать в чистоте, то столичные окраины ужасают своей неприглядностью. Многие граждане сетуют на царящий бардак, обвиняя коммунальщиков в нерадивости и небрежности, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. В каких условиях работают городские службы и так ли они виноваты в мусорной вакханалии, разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Стихия свалок

Народная мудрость о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, в какой-то степени актуальна и в масштабах города. Довольно часто горожане ведут себя, прямо скажем, по-свински, рассчитывая, что некто всё за ними уберёт и почистит. При этом многие даже не отдают себе отчёта в том, что поступают дурно.

Вообще мусор мусору рознь. Традиционно он делится на две категории: твёрдые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор. К последнему относятся, например, старые диваны, холодильники и прочие объёмные предметы. Пытаться утилизировать всё это, выдворив на контейнерную площадку возле дома, незаконно. Если кому-то из жильцов многоквартирного дома нужно вывезти крупногабаритный мусор, он должен обратиться в управляющую компанию. Та заключит договор с подрядчиком, который заберёт подлежащие утилизации предметы. Разумеется, эту услугу гражданин должен оплатить отдельно — она не входит в основной пакет. Аналогичные правила действуют для обитателей частного сектора, с той лишь разницей, что договор с мусорщиками заключается напрямую.

То же самое касается любого строительного мусора: вместо того чтобы складывать его на контейнерной площадке, нужно нанять специальную бригаду, которая вывезет отходы на свалку.

Александр Ерашов, директор МУП «Экоград»:

«Хочу сказать, что на проблемных контейнерных площадках в городе размещено порядка двадцати видеокамер, съёмка ведётся круглосуточно. Каждый день мы фиксируем десятки случаев несанкционированного сброса мусора в лодки и контейнеры нашего предприятия. Это делают те люди, которые не хотят заключать с нами договоры и платить за вывоз мусора».

В Симферополе есть особо злачные места (например, улицы Жени Дерюгиной и Глинки, микрорайон Каменка), куда горожане, не желающие платить за услуги «Экограда», регулярно свозят домашние отходы. Порой целыми машинами. Надо сказать, что подобным грешат не только граждане, но и некоторые частные предприятия, специализирующиеся на вывозе мусора. Работа идёт по простой схеме. Фирма заключает договор с магазином, кафе или офисом, устанавливая минимальный тариф на свои услуги. Однако, собрав у клиентов отходы, мусорщики не вывозят их на полигон — это слишком далеко, а сгружают на контейнерных площадках «Экограда». Этот во всех отношениях грязный бизнес является ещё одной причиной образования стихийных свалок в городе.

Суровые условия

Несколько слов о том, в каких условиях сейчас приходится работать коммунальщикам. За «Экоградом» числится 97 единиц разнокалиберной техники. При этом состояние 80% машин оценивается как ветхое. Износ техники постоянно увеличивается в связи со слишком высоким ритмом работы. По сути, на ходу осталось всего 25 единиц — остальные в ремонте. Чем прикажете собирать мусор?

Помимо этого, процесс уборки затрудняется тем, что коммунальщикам приходится тратить много времени на сбор отходов непосредственно с площадок. Далеко не все граждане утруждают себя тем, чтобы укладывать пакеты с мусором в контейнеры: многие бросают их рядом. Ладно бы это делалось потому, что баки переполнены. Но нет, часто можно наблюдать картину, когда пустые контейнеры окружены мусорными завалами.

Валерий Шитиков, начальник отдела благоустройства и санитарного содержания городских территорий департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«По правилам благоустройства, состояние контейнерных площадок должны контролировать управляющие компании, на территории которых они находятся. Нами организовано дежурство, в том числе ночное, чтобы предотвращать возникновение стихийных свалок. Мы неоднократно ловили машины, разгружавшие мусор в баки и лодки „Экограда“. Только в этом году было составлено 367 протоколов. Однако, по моему мнению, размеры штрафов неадекватны. Для физических лиц сумма взыскания составляет от 300 до 1000 руб., для индивидуальных предпринимателей — от 2 до 10 тыс., для юридических лиц — от 5 до 30 тыс. Конечно, граждане выносят строительные отходы, старую технику и мебель на контейнерные площадки: заплатить штраф дешевле, чем нанимать бригаду, которая вывезет крупногабаритный мусор на полигон».

Кстати, городские власти уже подготовили предложение о повышении суммы взысканий. В данный момент оно находится на рассмотрении Государственного совета РК.

Запретная зона

Есть ещё одна, объективная, причина, по которой коммунальным службам не удаётся справиться с обилием мусора — на очистку контейнерных площадок практически не остаётся времени из-за слишком большого плеча вывоза. Как вы помните, раньше симферопольский мусор утилизировался на полигоне ТКО, расположенном в микрорайоне Каменка. Однако с тех пор как объект был закрыт, коммунальщики вынуждены возить отходы в Белогорский район — на свалку в Тургенево.

Какое-то время на Каменском полигоне разрешалось проводить уплотнение и перегрузку мусора в большегрузные автомобили для дальнейшей транспортировки на свалку в Белогорском районе. Такая схема работы давала возможность не гонять маленькие машины в Тургенево и экономить время для более эффективной очистки города. Сейчас «Экоград» вывозит мусор теми же автомобилями, которыми собирает его по городу, — перегрузку делать негде. В итоге каждый автомобиль успевает сделать в лучшем случае две ходки за день вместо положенных пяти.

Кстати, на днях городским властям пришлось усилить охрану территории полигона в Каменке: глава Крыма Сергей Аксёнов издал распоряжение о введении комплекса дополнительных мер по пресечению несанкционированного сброса коммунальных отходов.

Валерий Гуменюк, заместитель главы горадминистрации:

«По итогам выездного совещания я дал поручение перекопать все подъездные пути к полигону, дабы ни одна машина туда не заезжала. Департамент административно-технического контроля городской администрации не раз ловил там машины, которые незаконно привозили мусор. На всех составлены протоколы и будут выписаны штрафы».

Интересно, что давно закрытый полигон до сих пор не ликвидирован. Это, пожалуй, было бы достаточно надёжной мерой пресечения вывоза мусора в Каменский жилой массив. Почему рекультивация полигона постоянно откладывается, хотя полный доступ к нему был прекращён ещё 31 декабря 2016 года? Оказывается, проблема, как обычно, в темпах освоения бюджета. Однако в этом году, наконец, началось проведение торгов по определению подрядчика для осуществления рекультивации. Претендующие на получение подряда предприниматели, понятно, рассчитывают заработать на добыче вторсырья. Правда насколько это реально, никто пока не знает.

Вячеслав Голуб, начальник департамента городского хозяйства горадминистрации:

«Администрация не занималась расчётом того, сколько можно заработать на Каменском полигоне. Мы разработали проектно-сметную документацию в соответствии с действующими нормативами. Думаю, в зависимости от применяемых в работе технологий, предприниматель сможет заработать какие-то деньги. Какие — зависит от него».