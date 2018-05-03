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Спорт

…А побеждают немцы!

Сборная Германии

Группа F: за пятым титулом чемпиона

Именно такую задачу ставит перед собой сборная Германии, отправляясь на ХХI чемпионат мира по футболу в Россию, где в прошлом году стала владельцем Кубка конфедераций. Матчи в группе F начинаются 17 июня в московских «Лужниках», где встречаются Германия с Мексикой, а на следующий день в Нижнем Новгороде играют Швеция с Южной Кореей. Второй тур — 23 июня, в Сочи — немцы со шведами, а в Ростове-на-Дону — корейцы с мексиканцами. А 27 июня сойдутся Южная Корея — Германия (Казань) и Мексика — Швеция (Екатеринбург).

Сборная Германии

Читателям известно, что немцы являются четырёхкратными чемпионами мира (1954, 1974, 1990, 2014 годы) и трёхкратными чемпионами Европы (1972, 1980, 1996), завоёвывали по четыре серебряных и бронзовых комплекта наград на первенствах мира и по три таких же комплекта медалей на чемпионатах нашего континента, принимая участие в 18 предыдущих мундиалях. В первом они не стартовали, а в 1950 году ФРГ ещё отбывала дисквалификацию как виновник Второй мировой войны. В десяти чемпионатах их сборная представляла ФРГ, а в восьми — Германию.

Но первый титул чемпиона мира пришёл к ним совсем неожиданно. Дело в том, что в Швейцарии-1954 фаворитом первенства считалась сборная Венгрии, носившая тогда титул олимпийского чемпиона. И немцы столкнулись с мадьярами уже в предварительной группе, где были ими разгромлены — 8:3 (!). Проведя дополнительный матч с турками и обыграв их (7:2), они вышли в четвертьфинал, где одолели югославов (2:0), после чего в полуфинале разгромили австрийцев (6:1) и вышли в финал на... венгров. Решающая игра началась с того, что «старичок» Зепп Хербергер, руководивший немецкой сборной ещё с 1936 года, на этот раз выставил свой сильнейший состав, в отличие от первой встречи. Но, несмотря на это, Ференц Пушкаш и Золтан Цибер забили в первом тайме по мячу. В перерыве, как стало известно позже, врач сделал немецким игрокам инъекцию витамина C для укрепления сил, и они буквально стали летать по полю. Макс Морлок и дважды Хельмут Ран забили три мяча и привели тогдашнюю сборную ФРГ к первому грандиозному успеху на мировой арене. Конечно же, венгры говорили о допинге соперника, но в те времена не было ВАДА, и никто не стал разбираться с этим фактом.

Спустя двадцать лет пришедшее на смену братьям Отто и Фрицу Вальтерам, Хельмуту Рану, Хансу Шеферу, Хорсту Эккелю, Максу Морлоку, Тони Туреку новое поколение игроков: Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Руди Феллер, Карл-Хайнц Румменигге — смогли второй раз вывести сборную, как тогда говорили, Западной Германии, в чемпионы. А ещё через шестнадцать лет немцы, которых уже в роли главного тренера возглавлял сам Кайзер, такое прозвище было у Беккенбауэра, а на поле блистали Лотар Маттеус, сыгравший за сборную 150 матчей, и Юрген Клинсман, привели «западников» к третьей победе.

Ну а потом потребовалось почти четверть века, чтобы пришедший к рулю сборной Германии в 2006 году Йоахим Лёв смог создать блестящий коллектив, чтобы на чемпионате мира — 2014 в Бразилии, в четвертьфинале обыграть французов (1:0), в полуфинале разгромиь бразильцев (7:1), а в финале отнять золотые медали у аргентинцев во главе с легендарным Лионелем Месси (2:1).

Остаётся меньше месяца до приезда немцев в Россию. В их рядах будут такие известные в мире футболисты, как 26-летний вратарь Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны», тройка защитников из мюнхенской «Баварии» — 29-летний капитан сборной Жером Боатенг, его ровесник Матс Хуммельс, 23-летний Йозуа Киммих, полузащитники — 29-летний Месут Озиль из лондонского «Арсенала», 28-летний Тони Кроос из мадридского «Реала», 31-летний Сами Хедира из туринского «Ювентуса», 24-летний Юлиан Дракслер из французского «ПСЖ», нападающие — 28-летний Томас Мюллер из «Баварии» и 32-летний Марио Гомес из «Штутгарта».

Сборная Мексики

Одна из сильнейших команд Северной и Центральной Америки дважды за пятнадцать минувших мундиалей выходила в четвертьфиналы чемпионата мира (1970, 1986). Гордится тем, что завоевала Кубок конфедераций — 1999, победив в финале сборную Бразилии — 4:3. Имеет отличных футболистов, предпочитающих играть в национальном чемпионате, поэтому они малоизвестны вне своего континента. Под занавес минувшего столетия в Европе засверкали имена Уго Санчеса, Рафаэля Маркеса, Хавьера Эрнандеса, сборная Мексики стала оспаривать Кубок Америки, а клубы из этой страны — бороться за Кубок Либертадорес. Правда мексиканцы весьма сильны в юношеском и молодёжном футболе, где становились чемпионами мира в 2005 и 2011 годах, олимпийскими чемпионами Лондона-2012.

В прошлом году мексиканцы принимали участие в розыгрыше Кубка конфедераций в России и произвели хорошее впечатление на наших болельщиков, многие из них будут симпатизировать этой сборной на мундиале-2018, которую возглавляет колумбийский тренер Хуан Карлос Осорио. Ведущими игроками в ней являются: 32-летний вратарь Гильермо Очоа из бельгийского «Стандарта», защитники — 30-летний Эктор Морено из испанского «Реала Сосьедад», 29-летний Мигель Лайюн из испанской «Севильи», 25-летний Диего Рейес из португальского «Порту», полузащитники — 31-летний Андрес Гуардадо из испанского «Реала Бетис», 28-летний Марко Фабиан из германского «Айнтрахта» (Франкфурт), 29-летний нападающий Хавьер Эрнандес из английского «Вест Хэм Юнайтед», сыгравший за сборную Мексики 100 матчей и забивший 40 мячей.

Сборная Швеции

Пока достижения этой команды приходятся на минувший век, когда она на чемпионатах мира была второй в 1958-м, третьей — в 1950-м и 1994-м, четвёртой —

в 1936-м, занимала второе место в первенстве Европы — 1992, была чемпионом Олимпийских игр — 1948 и бронзовым призёром Игр 1924 и 1952 годов. Именно тогда в стране выросла блестящая плеяда мастеров, пополнявших сильнейшие европейские клубы: Курт Хамрин, Роланд Нильссон, Бьёрн Нурдквист, Агне Симонссон, Хенрик Ларссон и, конечно же, Златан Ибрагимович.

На нынешнем чемпионате мира команда Янне Андерссона ставит перед собой задачу выйти в плей-офф. Её призваны решать защитники — 33-летний капитан команды Андреас Гранквист из «Краснодара», 23-летний Виктор Линделеф из «Манчестер Сити», полузащитники — 32-летний Себастиан Ларссон из английского «Халл Сити», 29-летний Джимми Дурмаз из французской «Тулузы», 26-летний Виктор Клаэссон из «Краснодара», 31-летний нападающий Маркус Берг из «Аль-Айн» (ОАЭ).

Сборная Южной Кореи

Одна из лучших команд Азии под руководством Син Тхэ Ена готовится к поездке в Россию, собираясь в десятый раз стартовать на чемпионате мира. Её звёздный час пришёлся на ЧМ-2002, проходивший на стадионах Южной Кореи и Японии. Там она сумела победить Португалию, Польшу, Италию, Испанию, уступив лишь в полуфинале Германии (0:1), а затем проиграла бронзовые награды сборной Турции (2:3), заняв четвёртое место.

Как правило, лучшие корейские футболисты играют у себя на родине или в японских клубах. Вот почему мы хорошо знакомы лишь с ведущими форвардами этой сборной — 25-летним Сон Хын Мином из английского «Тоттенхэма» и 22-летним Хван Хи Чханом из австрийского «Ред Булла».

Гарик ОРЛОВ
Фото eurosport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 148 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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