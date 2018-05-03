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Спорт

Началась борьба за медали

82-е мировое первенство вышло на пик событий и эмоций

Признаемся, что нас подмывало желание повторить, разумеется, немного трансформируя, заголовок предыдущего нашего материала о проходящем в эти дни в датских Копенгагене и Хернинге 82-м чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Он был опубликован в нашем еженедельнике 11 мая и назывался «Неделя борьбы миновала». И вот теперь можно было бы назвать очередной материал «Десять дней борьбы миновали». Но...

Два разных турнира

По сути, вот уже немало лет мировое первенство у хоккеистов делится на два своеобразных турнира. В первом из них его участники, разделённые на две группы, по круговой системе встречаются друг с другом, чтобы определить квартет сборных, которые выходят в плей-офф, набрав лучшую сумму очков. Кстати, читатели «Крымского Телеграфа» задают нам вопрос: а как начисляются эти очки? За победу, достигнутую за три отведённых на матч периода, команда получает 3, а потерпевшая поражение — 0 очков. В то же время победа в овертайме или по буллитам оценивается в 2, а проигрыш — в 1 очко. Зато второй турнир, который предусматривает четвертьфиналы, полуфиналы и финал, проводится по так называемой олимпийской системе, и в нём уже идёт борьба непосредственно за титул чемпиона мира. И он может достаться только сборной, победившей соперников в четвертьфинале, полуфинале и в большом финале. Ведь в малом, где разыгрываются бронзовые награды, за них ведут борьбу сборные, потерпевшие неудачу в полуфинале.

Лучше, чем ожидалось

В минувшем номере мы подробно рассказывали о том, какие изменения и трудности во время подготовки к нынешнему чемпионату мира, впервые проводимому в Дании, обрушились на сборную России, которая порадовала соотечественников победой на зимних Олимпийских играх, состоявшихся в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Но в них, как известно, не участвовали хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), базирующейся в США и Канаде и привлекающей в свои клубы сильнейших мастеров из всех стран, являющихся лидерами мирового хоккея.

В их числе играют почти полсотни россиян, на помощь которых могли рассчитывать новый наставник сборной России, Илья Воробьёв, и его помощники по тренерскому штабу. Однако в итоге в её составе оказалась лишь шестёрка парней, профессиональные клубы которых не смогли пробиться в число участников плей-офф розыгрыша главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли. Ну а среди тех, кто уже вылетел из розыгрыша этого желанного приза, по странному стечению обстоятельств, все россияне... оказались травмированными, по заверению медицинского персонала их клубов, и отказались от приглашения в сборную выступать в её рядах в Дании. А ведь на этот раз игроки из НХЛ доминировали в сборных Канады, США, Швеции, Финляндии, которые по своему потенциалу превосходили ребят из российской команды, хотя в её рядах и выступают четырнадцать новорождённых олимпийских чемпионов Пхёнчхана — 2018, но, увы, пока играющих в наших клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), базирующейся в России. Однако не можем не отметить приятный факт, что сейчас в финале Кубка Стэнли сражаются американские клубы «Вашингтон» и «Тампа-Бэй», в которых на главных ролях — воспитанники российского хоккея: у «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а у «Тампы» — Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, вратарь Андрей Василевский, каждый из которых рассматривался бы, играй они в Дании, как яркая звезда проходящего чемпионата мира.

И всё-таки, по сути дела, сформированная, как принято говорить, с листа, команда Ильи Воробьева выступила в группе A лучше, чем предполагалось. Мы расстались с читателями нашего еженедельника неделю назад, когда в активе сборной России были две крупные победы над французами и австрийцами с одинаковым счётом — 7:0. После этого последовали успехи в поединках с белорусами — 6:0, швейцарцами — 4:3, словаками — 4:0, но были и два поражения в упорнейшей борьбе от чехов — 3:4 в овертайме, и от действующих чемпионов мира шведов — 1:3. Вот кто забивал в этих поединках: Кирилл Капризов — 6, Михаил Григоренко — 4, Александр Барабанов, Максим Шалунов, Максим Мамин — по 3, Евгений Дадонов, Артём Анисимов, Илья Михеев. Павел Дацюк, Никита Нестеров — по 2, Павел Бучиевич, Никита Гусев, Илья Каблуков — по 1 шайбе.

В результате турнирную таблицу группы А возглавили проведшие все игры без поражений шведы — 20 очков, оставившие на последующих местах: Россию — 16, Чехию — 15, Швейцарию — 12 (эти сборные попали в квартет участников плей-офф), Словакию — 11, Францию — 6, Австрию — 4, Беларусь — 0 очков.

А вот в группе B, команды которой играли в Хернинге, вся восьмёрка сборных не избежала поражений. Причём канадцы и американцы потерпели разгромные поражения от финнов соответственно 1:5 и 2:6, а финны, в свою очередь, не сумели устоять перед серебряным призёром зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 сборной Германии — 2:3. В итоге из этой группы в плей-офф пробились Финляндия — 16, США — 16, Канада — 15, Латвия — 12, выбив на обочину турнира Данию — 11, Германию — 7, Норвегию — 6, Южную Корею — 0 очков.

И вновь пошли разговоры о том, что в чемпионате мира должны принимать участие не более двенадцати-четырнадцати сборных, чтобы в нём не играли явные поставщики очков и только, каковыми на этот раз явились сборная Беларуси, уже по ходу чемпионата отказавшаяся от услуг канадского тренера, и сборная Южной Кореи, обе на следующий год отправятся в первый дивизион мирового хоккея. Также поднимается вопрос и о том, чтобы чемпионаты мира проводились не в начале мая, а после окончания розыгрышей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, чтобы в составах своих национальных сборных выступали, без исключения, сильнейшие хоккеисты из всех стран. Кстати, с повестки дня не снимается вопрос и о переносе хоккея с шайбой из зимних Олимпийских игр в программу летних.

Последний аккорд

Вчера определились участники полуфиналов. Ими стали победители пар четвертьфиналистов: Швеция — Латвия, США — Чехия, Финляндия — Швейцария, Россия — Канада, а проигравшие уже пакуют вещи и отправляются в родные пенаты, чтобы в скором времени начать подготовку к чемпионату мира — 2019. Завтра, 19 мая, будут сыграны полуфиналы, а 20 мая мы узнаем имена чемпиона и призёров 82-го мирового первенства.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото sportsblazereport.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 148 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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