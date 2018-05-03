Свои-чужие-свои

Воспоминания очевидца о депортации болгар в 1944 году

Мемориальная доска на перроне железнодорожного вокзала Симферополя совсем неприметна. Ежедневно мимо нее проходят сотни людей, порой не зная, что отсюда в июне 1944 года были насильственно депортированы армяне, болгары и греки. Камень с надписью на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском — напоминает о той скорбной дате. Газета пообщалась с зампредседателя болгарской национально-культурной автономии Республики Крым Иваном Паличевым, который вместе с двенадцатью тысячами болгар был в тот день изгнан из своего дома и депортирован в Казахстан.

Сталинский метод

2 июня 1944 г. И. В. Сталиным было подписано постановление ГКО № 5984.

«...дополнительно к выселению по постановлению ГКО № 5859сс от 11 мая 1944 г. крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 тыс. чел. немецких пособников из числа болгар, греков и армян», которых «направить для расселения в сельском хозяйстве, в подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях следующих областей и республик: Гурьевская обл. Казахской ССР — 7000 чел., Свердловская обл. — 10 000 чел., Молотовская обл. — 10 000 чел., Кемеровская обл. — 6000 чел., Башкирская АССР — 4000 чел.»

Операция по выселению болгар, греков, армян проводилась в один день — 27 июня 1944 года...

«Жили локально, селами по 80 человек»

Иван Савельевич вспоминает, что в то время в Крыму проживало более двенадцати тысяч болгар, или 1% от общей численности населения. Они проживали большей частью в населенных пунктах между Симферополем и Феодосией, а также в районе Джанкоя. Болгары селились компактно, общинами, со своими школами, по 80–100 человек.

— В этом доме я родился 21 августа 1930 года, село Болгарщина в Старом Крыму, — говорит Иван Паличев, показывая старую выцветшую фотографию своего дома с черепичной крышей. — Это было болгарское поселение. В основном там жили болгары, украинцы, греки и армяне. Также было три семьи крымских татар. Жили все дружно и мирно.

Собеседник замолкает на минуту, всматриваясь в окна дома, в который после депортации он уже не вернулся. Затем бережно достает еще одну фотографию, датированную 1930 годом. Это семейное фото.

— Это я только родился, у мамы на руках, — показывает он. — А рядом родители матери — украинцы, но хорошо говорившие по-болгарски. Родился и жил в Старом Крыму. Мама моя наполовину болгарка, наполовину украинка. Отец болгарин.

Когда началась война...

Когда началась Великая Отечественная война, Иван Паличев окончил третий класс болгарской школы. После этого дети учиться перестали. Возобновили учебу только после войны, уже в Казахстане, в городе Гурьеве, куда семья была депортирована. Иван Савельевич сохранил фотографию 1946 года, где он наряду с другими детьми пошел в четвертый класс.

— Начало войны в Старом Крыму я помню очень хорошо, — рассказывает он. — Был пасмурный день, тучи нависли низко, колхозные лошади бегали по поселку и поднимали пыль на дороге. И тут со стороны Симферополя появились немцы на мотоциклах. Прошли танки. У нас учитель был еврей — Борис Леонидович, он в старших классах математику преподавал. Их семья жила недалеко от нас. Он тогда сказал моему отцу: «Сава, смотри, немцы идут, они же люди цивилизованные, нас не тронут». А отец ответил: «Слушай, немцы придут, нам всем плохо будет, а вам особенно».

И он оказался прав: вскоре всех евреев и цыган села повесили. В 1944 году Старый Крым освободили наши, пришедшие со стороны Керчи, но война еще не была закончена. 18 мая выселили крымских татар. Мы все смотрели на это с ужасом. Нам казалось это таким диким, невозможным... Прошел ровно месяц, дошла очередь и до нас. Не пойму, в чем оказались виноваты женщины и дети?! Неужели все до одного — предатели народа?! Нет плохих народов, есть плохие люди в каждом народе.

— Мать вышла доить корову, а вернулась — встретила солдат с автоматами. В каждый дом они заходили и держали нас под дулами автоматов, — говорит Иван Паличев. — Это были молодые мальчишки, лет по 17–18, которым внушили, что мы предатели и бандиты. Они даже не выходили на разговор, приказывали собираться — и молчали. Особо времени собраться не дали. Нас было четверо: мать, отец, бабушка и я. Погрузили в машины, отвезли на станцию в Кировское — Ислям-Терек в то время. Мы сели в телячьи вагоны, которые заколотили досками, и повезли нас в неизвестном направлении. Ничего не успели взять — узелок да харчи кое-какие. В доме осталось хорошее по тем временам хозяйство: швейная машинка «Зингер», две коровы, две свиньи. До Казахстана, в город Гурьев, ныне Атырау, мы ехали два месяца. По неделям нас держали на полустанках, никого к нам не подпускали, кормили какой-то кашей с куском ржаного хлеба, чтобы мы только с голоду не умерли.

В дороге семью Ивана Савельевича настигло горе — скончалась мать. В конце июня была жуткая жара, после чего начался повальный тиф. Заболела и его мать. Собеседник показывает семейную реликвию — фотографию умершей в дороге матери. Ей было всего 34 года.

— Мы даже не знаем, где она умерла, где сейчас ее могила. Люди дали нам деревянный гроб, поезд остановился на полустанке, мы попрощались и поехали дальше. Фотографию сделал любитель, а потом отдал нам. Никаких врачей и лекарств в пути не было. Люди повально умирали. Говорят, более 30% депортированных погибли в дороге.

Когда ссыльных болгар привезли в город Гурьев, их поместили в конюшни, где лежал лошадиный помет. Приезжих заставили убирать помет, а потом каждой семье выделили по углу и сказали: «Это будет ваш дом. Можете идти искать работу в городе».

— В то время в Гурьеве было население около 80 тысяч человек. Отец нашел работу экспедитором, а я пошел в школу. Мы учились и разговаривали на русском, но в семье говорили по-болгарски. Первые годы жили непросто. Славяне, проживавшие в Гурьеве, хорошо относились к нам, но казахи, наоборот, за предателей считали. Религия объединяла казахов с депортированными татарами, а нас — со славянами. После окончания семи классов я пошел в училище, а затем в институт. Там занялся спортом. Стал мастером спорта по самбо, а позже, в 22 года, стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе. Вот таким был молодой Савельевич, — показывает собеседник свою студенческую фотографию. — От той фотографии только брови белые остались. А так постарел. Сейчас мне уже 84 года.

Жизнь на чужбине

Жизнь на чужбине у всех складывалась по-разному. Приходилось привыкать к новым климатическим условиям, которые по сравнению с Крымом были суровые: летом очень жарко, а зимой очень холодно. Все это время Иван Савельевич мечтал вернуться домой, в Крым.

— В Гурьеве я стал генеральным директором крупнейшего комбината, объединяющего девять производственных предприятий по изготовлению строительных материалов. Все депортированные из Крыма работали на этом предприятии, из-за чего меня прозвали интернационалом. Там работало и множество крымских татар. А начальником деревообрабатывающего цеха был немец Яков Кофман. Общение и с крымскими татарами, и с казахами, и с немцами было прекрасным.

За время работы на комбинате Паличеву удалось скопить средства, чтобы вернуться домой. Это был 1975 год. Вернувшись, он купил дом в Симферополе, где до сих пор и живет. Он возвращался в прежний родительский дом много раз, но там уже жили другие люди, которых переселили из Калуги в Крым.

— Какие могут быть к ним претензии, их насильно также вывезли из своих домов в Крым. Мы с ними общались, они нас чаем угощали... На сегодняшний день в Крым вернулось всего около тысячи депортированных болгар. Почти все из них самостоятельно покупали себе жилье, налаживали быт. Некоторым из тех, кто вернулся после 90-х годов, местное болгарское общество стало помогать с жильем и трудоустройством. Сейчас есть надежда на программу поддержи жертв депортации, которая предусматривает выделение земли или жилья для таких семей.