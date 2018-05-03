Борьба элит продолжается

Кто в Севастополе тайно дёргает власть за ниточки?

Картина недели в Севастополе на этот раз привязана к прошедшему суду губернатора против спикера местного парламента. Эксперты склонны рассматривать эти события, как часть так называемой борьбы элит в городе. Борьбы, которая идёт уже давно и ставки в которой очень высоки.

Суд отказал

Мы уже не раз рассказывали о ситуации, сложившейся в Севастополе в высших эшелонах руководства города. Вернее, о конфликте между главами исполнительной и законодательной власти субъекта федерации. Пару недель назад стало известно о судебном иске губернатора Дмитрия Овсянникова к председателю Заксобрания Екатерине Алтабаевой. О сути иска мы рассказывали в своё время (иск Овсянникова против Алтабаевой был подан спустя 4 месяца после того, как глава парламента региона не стала назначать внеочередное заседание депутатского корпуса по требованию губернатора). Юристы истца озвучили в суде требование о восстановлении «попранного права» Овсянникова — для чего, по их логике, следовало созвать требуемое губернатором в прошлом году заседание. Невероятный в нашем политикуме случай.

Тогда же о сути этого иска уже высказались эксперты, федеральные и региональные. Юристы, политологи, социологи — все окрестили его странным. Дескать, не поддается логическому объяснению. Когда лицо обращается в суд за защитой своего права — это право, если он докажет, что оно было нарушено, — должно быть восстановлено. В данном случае непонятно, что же должно восстановиться? Ведь, как говорят юристы, губернатор имеет право лишь требовать созыва внеочередного заседания парламента, однако решение о том, созывать его или нет, — это прерогатива председателя парламента.

Впрочем, теперь уже известно — Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований губернатора Севастополя к председателю законодательного собрания. Такое решение было принято после рассмотрения представленных материалов, свидетельских показаний и прений сторон.

Но тут, как замечают эксперты, возникает другой вопрос. Почему в рамках досудебного спора не могли мирным путем разрешить подобный конфликт? Почему отсутствует желание решить вопрос миром? И ведь несправедливо говорить, что губернатор, вместо того, чтобы заниматься какими-то серьезными вещами, работой своей основной, занимается «дешевым пиаром». Овсянникова очень многие люди в регионе знают, и многие к нему очень хорошо относятся. И социально, например, город действительно развивается... И дороги ремонтируются, детские сады открываются, школы и так далее. Есть за что хвалить. Так чего же хочет губернатор?

Чей же это город?

И здесь любопытно обратить внимание на мнение экспертов, утверждающих: все, видимые нами процессы — последствия «закулисных движений». По сути — той самой борьбы элит. И если со стороны заксобрания их интерес можно обобщить выражением «бизнес людей Чалого», то со стороны правительства города — иные бизнес-структуры. Говорят, что чиновники в правительстве потворствуют тому, что реальными хозяевами города стали девелоперы. И все ресурсы — природные, административные, финансовые — принадлежат им. И чиновники даже не считают нужным это скрывать.

Например, вот такое расследование появилось на одном из местных информационных ресурсов. Якобы, несколько дней назад на набережной отеля «Аквамарин» группа компаний «Парангон» торжественно запустила «поющие фонтаны». И на запуск частной «развлекухи» прибыл лично вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. И это уже не первый случай, когда высокопоставленного чиновника видели в компании владельца «Парангона», экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. А тем временем. в другом районе Севастополя, на Античном проспекте, несколько лет подряд бьет другой построенный «Парангоном» фонтан — фекальный. До сих пор не сданная в эксплуатацию канализационно-насосная станция (КНС), рассчитанная на три дома, перекачивает стоки десятка жилых комплексов, периодически выходя из строя. Несколько раз в месяц река нечистот вырывается из не справляющегося с потоком коллектора и бежит по поверхности прямиком к Камышовой бухте. Обслуживание насосной повесили на учрежденное правительством города ООО «Управляющая компания», и расходы ложатся на плечи жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых этой компанией. А к ней относится немало домов в разных районах города. Более того, якобы в перспективе правительство города собирается принять недостроенную КНС в эксплуатацию и передать ее на баланс горводоканала. И тогда модернизация канализационной сети ляжет на городской бюджет — а это ни много ни мало 200–300 млн государственных рублей.

И это только «вершина айсберга», уверяют журналисты. А в целом «картина называется: правительство Севастополя легло под строительный бизнес». Мол, застройщики вертят практически всем аппаратом управления города, контрольными и надзорными органами, заставляя их выполнять любые прихоти. При этом все ресурсы — природные, финансовые и административные — оказались в руках девелоперов. А чиновники поют застройщикам дифирамбы, превознося их как «представителей социально ответственного бизнеса»...

Очередной снос

Не обошлось на неделе и без очередного сноса. На этот раз в Севастополе хотят снести ночной клуб и кафе в Артбухте. Этого правительство Севастополя также добивается в суде, в ходе заседания правительства заявил директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

По его словам, в первом случае речь идет об известном в городе ночном клубе «Калипсо», которой располагается на площади 300-летия российского флота. «Строение имеет признаки самовольной постройки», — сказал чиновник.

Во втором случае речь про кафе-бар «Тортуга». И по этому объекту, по имеющейся информации, суд уже принял решение в пользу города. Однако, как сообщают севастопольцы — объект вполне себе функционирует и по сей день.

«Арбитражным судом Севастополя принято решение о сносе самовольной постройки, которая называется кафе-бар „Тортуга“. Ранее этот объект существовал как пневматический стрелковый тир. Решение суда вступило в законную силу, несмотря на неоднократное обращение к судебным приставам, объект продолжает действовать», — прокомментировал ситуацию Зайнуллин.