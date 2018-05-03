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СпецпроектОбзор прессы

Повод задуматься

Украинские СМИ не смогли пройти мимо моста

На этой неделе новостная повестка изданий соседнего государства была предсказуема. Да и метод подачи новостей тоже — только плохое. Также отмечается охлаждение интереса к полуострову у «рядового потребителя».

Нарушители были

Украинское издание обратило внимание на нарушителей на Крымском мосту и, конечно, это повод лишний раз, как говорится, облить грязью Крым. Но повод для новости, увы, был. «Российские байкеры, среди которых были и приближенные к Кремлю „Ночные волки“, стали первыми нарушителями правил дорожного движения на Крымском мосту. Около тысячи байкеров устроили мотопробег в честь открытия моста. Они выехали двумя колоннами — из Керчи и Тамани — и одними из первых преодолели Керченский пролив. При этом многие из них останавливались и начинали делать селфи, что строго запрещено правилами. На опубликованном ролике видно, что в некоторых местах автомобили тормозили, чтобы не сбить байкеров», — пишет издание.

Мнение не изменилось

«В Великобритании осудили открытие Керченского моста», — комментирует издание британского министра по делам Европы Алана Дункана. Об этом действительно говорится в его заявлении на сайте британского правительства. Поведение России названо «безрассудным» и стране грозят «поддержанием надёжного пакета санкций».

Нужен, но не всем

Издание провело опрос, спровоцированный выступлением украинского писателя и политического деятеля Василия Шкляра на тему «Нужен ли Украине Крым?»

Из итогов интернет-опроса информационного ресурса следует: 41% респондентов «считают предательством подобного рода заявления». 26%, и это второй показатель, не знают, кто вообще такой этот писатель. Немногим меньше респондентов, а именно 24%, даже рады тому, что Крым — российский.

Ну хоть как-то...

Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю на фоне реально построенного Крымского моста, о невозможности которого рассуждали весь год пропагандисты на Украине, появилась такая новость. «На сервисе Google Maps отсутствует Крымский мост... который накануне официально открыл президент России Владимир Путин. На факт отсутствия моста на карте обратили внимание пользователи социальных сетей. Также некоторые интернет-пользователи отмечают, что Google Maps отказывается прокладывать маршрут из Ростова-на-Дону в Севастополь через Крымский мост». А через сутки мост на карте появляется. Ну что тут скажешь?.. Ну хоть как-то...

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 199 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 14:26

:: Комментарий #1 написал: Вячеслвы   |   Сегодня, 21:18   |  



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Комментариев: 0
придатели седят у нас ПОЧТИ во всей власти....,были бы патриотами-болели бы за УКРАИНУ МАТЬ,за весь народ,то КРЫМ был бы в составе УКРАИНЫ....и захвачен не был бы!Виной всему те (особенно)кто временно исполнял тогда обязанности руководства страной!А так ВСЕ....практически ПРИДАТЕЛИ у НАС В ВЛАСТЕ за исключением с 10 людей включая ТАТАР!

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