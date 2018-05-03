Земля под ИЖС

Как разобраться с индивидуальным жилищным строительством?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о том, как закон регулирует «земельную» сферу, касающуюся индивидуального жилищного строительства. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Что такое ИЖС

Собираясь приобрести в собственность земельный участок и перебирая множество вариантов, в списке предложений можно встретить такие аббревиатуры назначения земельного участка, как ИЖС, СНТ, ДНТ, ЛПХ и так далее. Так, СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества) или ДНТ (дачные некоммерческие товарищества), дачные кооперативы предназначены либо только для ведения сельскохозяйственных работ без права какого-либо строительства на их территории вообще, либо с разрешением на небольшие постройки типа сельхозпостроек или дачных домиков без права постоянного проживания в них. В данном случае речь пойдет об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — форма обеспечения граждан жилищем путём строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет. Согласно Градостроительному кодексу РФ, объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи.

Вид разрешенного использования земельного участка определяет допустимые возможности такого использования и осуществления каких-либо видов деятельности на земельном участке его правообладателем. Земельный участок, с видом разрешенного использования — под ИЖС, может быть использован для размещения индивидуального жилого дома высотой не выше трех надземных этажей; выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. Участки с назначением ИЖС всегда относятся к землям населенных пунктов.

Объекты недвижимости

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, к объектам индивидуального жилищного строительства (далее — объекты ИЖС) отдельно стоящие жилые дома с количеством не более трех этажей, предназначенные для проживания одной семьи. По общему правилу строительство любых объектов капитального строительства, к которым относятся и объекты ИЖС, осуществляется на основании выданного в установленном порядке разрешения на строительство.

Особенностью объектов ИЖС является то, что при их строительстве, реконструкции или капитальном ремонте не требуется подготовка проектной документации (такая документация может быть подготовлена по инициативе застройщика). Кроме того, до 01.03.2020 не требуется получать разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию, а также представлять данное разрешение для его технического учета (инвентаризации), в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта. Постановка построенного объекта ИЖС на кадастровый учет и регистрация права собственности на него осуществляются на основании подготовленного кадастровым инженером технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. При этом сведения об объекте ИЖС могут быть указаны в техническом плане на основании собственноручно составленной и заверенной правообладателем декларации об объекте недвижимости.

Есть и ответственность за нецелевое использование земельного участка.

Т. е. за эксплуатацию в форме, не соответствующей назначению, установленному для этой категории земель, и, как следствие — основание для привлечения к административной ответственности по ст. 8.8 КоАП РФ. Санкции здесь весьма существенные — для граждан штраф в размере 0,5–1% от кадастровой стоимости участка (минимальный размер штрафа — 10 000 рублей).

Иными словами, если на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, построен объект торговли (магазин), собственнику участка придется не только заплатить штраф, но и устранить нарушение, то есть снести строение.

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