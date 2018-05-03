Крымская нефть

Доказательство от противного

18 мая 1897 года родился геолог-нефтяник Алексей Блохин. Именно его в трудные 20-е годы минувшего столетия молодая Страна Советов направила в Крым нефть искать...

Джентльмены удачи

Говорят, история развивается по спирали. В отношении Российской империи и ее правопреемника Советского Союза эта сентенция верна на все сто. Ученые молодой Страны Советов часто шли след в след за своими имперскими визави, а внимательное изучение их практических разработок и теоретических умозаключений вызывает у вдумчивых любителей покопаться в прошлом навязчивое дежавю.

В истории крымской нефтедобычи Алексей Блохин стал своеобразной реинкарнацией капитана Алексея Клобукова, отправившегося в Крым за нефтью практически сразу после присоединения полуострова к России Екатериной II.

В 1791 году Алексей Клобуков получил приказ свыше собрать на Кубани и в Тавриде (точнее, на Керченском полуострове) образцы нефти и оценить, сколько именно ее можно будет добыть из наиболее перспективных месторождений. В Тавриду Клобуков отправился во главе весьма немногочисленной экспедиции, в которую входили несколько солдат, помощник Семен Жегулин и переводчик, в обязанности которого входило выспрашивать местных татар о черной «горючей воде».

В те времена добыча нефти на Керченском полуострове была стихийной. Крестьяне замечали места, где нефть пробивалась на поверхность самотеком, копали колодцы, выкладывали их камнем и черпали оттуда жидкое топливо. Само собой, такое безобразие нужно было прекратить и поставить использование недр под государственный контроль. Потому чиновников обязали всячески помогать не знающим местности участникам экспедиции. И это дало свои плоды. К примеру, информацию о том, где находятся те самые, вырытые крестьянами, колодцы, Клобукову предоставил керченский комендант Григорий Плохута. Он же подарил несколько образцов нефти из них. Свою экспедицию по нефтяным месторождениям капитан Клобуков закончил лишь летом 1792 года. Результаты были отнюдь не впечатляющими: в реестре собранных образцов значились пара бутылок нефти «керченской ерьяльской», «керченской тарханской», кувшин из Ени-Кале (территория нынешней Керчи), а также несколько бочонков «кефинского кадылыка», собранной в окрестностях нынешней Феодосии. Задача оценки запасов и перспектив разработки показалась Клобукову и вовсе невыполнимой, отчего осталась невыполненной.

В официальном отчете, который был опубликован в «Известиях Таврической ученой археологической комиссии», зафиксировано: «Какое количество оной (то есть нефти) может собраться повсеместно и во всяком году одинаковая ли сборка или различна, узнать теперь совершенно невозможно. Некоторые колодцы совсем забросаны, иные завалились и запущены, и сии, из которых берут, непорядочно обделаны, отсего так мало собирается. Есть такие, что в сутки не можно собрать и пол-ока (около стакана)...»

В итоге все, и исследователи, и власть их пославшая, пришли к выводу, что овчинка выделки не стоит. И с разведочными изысканиями на Керченском полуострове завязали на долгие годы, по истечении которых все повторилось будто под копирку...

Второе пришествие

Строки из «Интернационала» «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим...» в молодой Советской России воспринимали как руководство к действию. О том, что было раньше, постарались забыть. Правда иногда забывалось и то, что было бы весьма полезным (или как минимум практичным) помнить. Подобная забывчивость компенсировалась здоровым авантюризмом и безграничным энтузиазмом...

Алексей Блохин попал в Московскую горную академию сразу после службы в Красной армии. Привыкший быть на передовой, молодой геолог-энтузиаст жаждал первым вступить на некую terra incognita, отчего взял весьма амбициозную и, главное, новую тему для разработки дипломного проекта — «Геология и разведка нефтяных месторождений Керченского полуострова».

«Керченский полуостров привлекает к себе в настоящее время усиленное внимание геологов благодаря тому, что здесь сосредоточены огромные залежи железной руды и ценных строительных известняков и известны месторождения нефти, промышленная ценность которых выясняется сейчас разведочным бурением», — указано в работе «Краткий очерк геологического строения и нефтяных месторождений Керченского полуострова», составленной А. А. Блохиным в соавторстве с А Д. Архангельским, В. В. Меннером, О. О. Осиповым, М. И. Соколовым и Н. Р. Чепиновым. В этом труде констатируется, что «геологическое строение Керченского полуострова до сих пор еще далеко не может считаться хорошо изученным, и для его выяснения за последние 40 лет... сделано чрезвычайно мало».

Разведочные работы в ряде нефтяных месторождений в Крыму были начаты в 1926 г. Перед началом полевых работ задачи исследования пришлось значительно расширить, потому как от ученых требовали практических результатов, а не количества букв в монографиях. Грознефть обратилась в Геологический комитет с предложением произвести для нее разведку некоторых нефтяных месторождений в восточной и северной полосе полуострова. Цель ставилась простая и понятная: точно указать, где именно в Крыму можно добывать нефть, много нефти.

Но Блохин со товарищи, к сожалению (или к счастью?), не смогли порадовать заказчика сколько-нибудь впечатляющими результатами. «Ни одна из пробуренных скважин не дала промышленной нефти, и, поскольку это с достоверностью известно, максимальная добыча в них не превышала нескольких десятков ведер в сутки», — указывают ученые в своих выводах.

Да, все случилось почти как в истории с Клобуковым. Итог совершенно идентичный — овчинка выделки не стоит. Просто второй раз к этому умозаключению пришли более затратным методом и на этот раз объяснили все с немалым нагромождением научной терминологии.

Реальные задачи

Справедливости ради упомянем, что на крымской нефти можно было уехать, причем весьма далеко. Доказательством этому стала дальнейшая, весьма успешная, судьба Алексея Блохина.

После защиты своего «крымского» дипломного проекта Блохин стал работать старшим научным сотрудником ГИНИ (Государственный исследовательский нефтяной институт).

«ГИНИ направил меня летом 1929 года для выяснения геологического строения и проведения предварительной разведки в районе выхода битуминозных пород в Стерлитамакском районе, — вспоминал Алексей Александрович. — Эти работы были закончены в 1930 году заложением глубоких структурно-разведочных скважин, начатых бурением трестом „Востокнефть“ в начале 1931 года. В мае-июне 1932 года две из этих первых четырех скважин — № 702 и № 703 — дали фонтанные выбросы нефти, решив тем самым вопрос о дальнейшем расширении разведки Ишимбайского месторождения».

Так А. А. Блохин вошел в историю как первооткрыватель башкирской нефти. А Крым начали безоговорочно ценить как рекреационный регион. Блохин доказал то, что доказывать и не пытался...