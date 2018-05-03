Падение Корсуни: вещественные доказательства

Предметы, сопутствовавшие крещению Владимира

О походе на византийский город Херсон (в русской традиции — Корсунь) киевского князя Владимира Святославича известно из разных источников. Источники порой противоречат друг другу, и историки спорят и по поводу датировки похода, и о предпосылках, и о деталях осады и захвата города, и даже о самом месте крещения (некоторые говорят, что крещение произошло в Киеве, до похода). Каждая из версий аргументирована и имеет право на существование. Мы будем исходить из наиболее распространённой: князь с дружиной отправился воевать в Крым не позже лета 988 года...

Предмет войны

В начале прошлого века на западном берегу Карантинной бухты, недалеко от древних стен Херсонеса, была найдена могила скандинавского воина X века.

«Погребение было найдено рядом с укреплениями города, поэтому можно сказать, что погребенный мог быть связан с осадой Корсуня, мог быть одним из воинов князя Владимира и погиб при этих событиях, — рассказывает научный сотрудник государственного историко-археологического музея-заповедника „Херсонес Таврический“ кандидат исторических наук Александр Роменский. — Скандинавы-наемники широко использовались как в византийской, так и в древнерусской армии. Поскольку захоронение было в балке за пределами города, он, скорее всего, принадлежал к людям, атаковавшим город».

В могиле, рядом с человеческими останками, лежал длинный, почерневший железный нож, так называемый скрамасакс — типичное атакующее оружие того времени. Кстати, такие длинные ножи — длина клинков доходила до полуметра при толщине до 8 мм — называли иногда просто сакс и, говорят, что название народа «саксы» произошло именно от названия этого оружия.

Что ещё известно? Носили их в богато украшенных ножнах на бедре, а ножны соединялись с поясом посредством бронзовых колец. Рукоять обычно выполнялась в виде головы птицы — ворона или орла. Заточка была односторонняя, конец — заострённый. Удары саксом, в силу его веса, были ужасны. Пробивал и кольчугу, и кожаный доспех.

«Скрамасакс носили в ножнах, — продолжает Александр Роменский. — Использовался в бою как вспомогательный. Главным в вооружении был меч, а скрамасакс держали в левой руке».

Сколько кольчуг и доспехов пробил этот клинок, сколько крови пролил?.. Сейчас он находится в экспозиции херсонесского музея, среди предметов, относящихся к византийскому периоду жизни древнего города.

Предмет мира

Среди относящихся ко времени похода князя Владимира артефактов, найденных учёными на территории Херсона, «предметов мира» довольно много. Это и фрагменты подсвечников, и керамика, и строительные материалы, и различные монеты, и женские украшения... Но, учитывая контекст событий, больше всего внимания привлекают кресты. Ведь, по сути, это — то, за чем шёл в Крым киевский князь. То, что привезли, в итоге, отсюда на Русь.

Византийских крестов того периода на городище находят много. В основном — медных. Через них к Богу были обращены молитвы жителей города, надежды, помыслы... Одним словом — жизнь.

Есть кресты побольше — так называемые процессионные, довольно изящно выполненные, использовавшиеся во время торжественных мероприятий, крестных ходов, богослужений. Их владельцами могли быть представители местного клира — священники или кто-то из окружения архиепископа Херсона. Есть маленькие, совсем простые, даже неказистые — личные вещи простых жителей города. Есть и необычные для нас, современных людей, кресты-энколпионы. Такой крест — складной, из двух частей, соединённых вместе, своеобразная шкатулочка. Внутри энколпиона помещались частицы освящённой просфоры или мощи святых.

Легенда о перекрытии водовода

Традиционно причиной, по которой город сдался князю, считается нехватка воды у корсунян. Дескать, несколько месяцев длилась осада и конца-края ей не было видно, пока один из жителей Херсона по имени Анастас не послал в лагерь Владимира стрелу с запиской, где был указан «рецепт победы» — перекопать городской водовод. Объяснялось, и где этот водовод находится. «Повесть временных лет» рассказывает об этом так: «...И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока. Владимир... тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались».

На самом деле такое гидротехническое сооружение существовало в древнем городе. Причём достаточно внушительное, протяжённое. Водовод начинался от источников в нынешних балках Юхарина и Бермана (район современного городского кладбища) и шёл к западным воротам города. В районе западных ворот, недалеко от места дислокации войска русов, он и был перекрыт.

Но неужели в таком большом и развитом городе, как Херсон, не было запасов воды? Неужели его жители были так беспечны? «В том-то и дело, что запасы воды были, — говорит Александр Роменский. — Были и колодцы, были и многочисленные рыбозасолочные цистерны, которые, очевидно, перепрофилировали под хранение воды. Скорее всего, блокада была комплексной и блокировка водопровода — лишь одна из мер, которые были предприняты. Но этот эпизод по каким-то причинам стал в летописи основным мотивом».

Действительно, другой источник — «Житие Владимира особого состава» — называет причиной падения города не жажду, а голод. И упоминает другого человека, причастного к победе. А именно.

Якобы во время осады некий варяг из Корсуни по имени Ждберн (Ижберн) послал стрелу в княжеский лагерь и крикнул: «Донесите стрелу сию князю Владимиру!» К стреле была привязана записка с сообщением: «Если будешь с силою стоять под городом год, или два, или три, не возьмешь Корсуня. Корабельники же приходят путём земляным с питием и с кормом во град». Владимир получил записку, велел перекрыть «земляной путь» и через три месяца взял город.

Здесь возможна такая реконструкция событий. Скорее всего, Херсон с моря блокировали ладьи русских. Но византийские корабли всё равно приходили, и где-то за городом происходила выгрузка продуктов, и они тайными тропами доставлялись в осаждённый город. Историки допускают, что этот «земляной путь» шёл к одной из калиток в крепостной стене по Карантинной балке. Как раз там, кстати, где нашли могилу скандинавского воина.