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Стиль и польза

Литературно-кинематографический обед

Первое блюдо от не умеющей готовить журналистки, второе, способное удовлетворить потребности в калориях даже самых ненасытных авторитетов и десерт, от которого просыпается желание жить дальше

Луковый суп от Бриджит Джонс

Бриджит Джонс вот уже несколько десятилетий признана культовой героиней литературы, а ее создательница Хелен Филдинг — всемирно известной писательницей. Романы, написанные в форме дневника одинокой женщины, были блестяще экранизированы. Чем берет за душу Бриджит? Умением попадать в нелепые ситуации. А еще полным отсутствием кулинарного таланта. Однако ее луковый суп был бы весьма не дурен, если бы Бриджит не использовала во время его приготовления синие нитки, чтобы перевязать лук. Совет: не стоит повторять эту ошибку и все получится.

Ингредиенты:

• 1 1/2 кг лука-порея

• 3 пера зеленого лука

• 3 ст л оливкового масла

• соль и перец

• порезанная петрушка

Способ приготовления:

Разогреть масло в кастрюле, обжарить мелконарезанный зеленый лук на медленном огне в течение 10 мин., помешивая. Добавить лук-порей и 1 л горячей воды. Приправить солью и перцем и готовить около 1 часа, чтобы лук стал мягким. Дать немного остыть и сделать пюре в кухонном комбайне. Перед тем, как подавать суп на стол, подогреть его, приправить, если необходимо, и посыпать порезанной петрушкой.

Спагетти от Питера Клеменцы из «Крестного отца

Питер Клеменца — один из главных героев книги Марио Пьюзо «Крестный отец». В одноименном фильме Клеменца на кухне вальяжно посвящает молодого Майкла Корлеоне в тайны приготовления соуса для спагетти.

Ингредиенты:

• 500 г свиных колбасок, фарша или тефтелей (в оригинале использовались итальянские сальсичча)

• 1 банка томатов в собственном соку

• 1 ч. ложка томатной пасты

• 4 зубчика чеснока

• 1 средняя луковица

• оливковое масло

• половина острого перца

• 1 ч. ложка орегано

• 150 мл красного сухого вина

• соль, сахар и черный перец по вкусу

• свежие петрушка, базилик

• тертый пармезан по вкусу

Способ приготовления:

Крупно нарезанный лук и чеснок слегка подрумянить на оливковом масле. Взять свиные колбаски, отрезать кончик и выдавить мясо из оболочки. Поджарить мясо с чесноком пять-семь минут на небольшом огне до красивого золотистого цвета. Томаты очистить от кожуры и добавить их в сковороду вместе с половиной сока из банки. Размять помидоры вилкой.

Добавить томатную пасту, острый перец и орегано. Довести до кипения и готовить, изредка помешивая, на среднем огне 15–20 минут. Добавить вино и готовить еще пять минут. Добавить две чайные ложки сахара и соль по вкусу. Соус должен получиться в меру густым.

В большой кастрюле довести воду до кипения и сварить спагетти согласно времени, указанному на упаковке. При подаче присыпать молотым черным перцем, рубленой петрушкой, базиликом и пармезаном.

Лимонные тарты для Сансы Старк

Известно, что герои знаменитой саги Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», а также снятого по ней культового сериала «Игра престолов» не только «ждут зимы», плетут коварные интриги и непрестанно воюют за железный трон, но и пируют, причем с размахом. От этого у читателей книг и зрителей киноэпопеи потекли слюнки и они потребовали от Мартина составить специальную поваренную книгу лучших рецептов от шефов мифического Вестероса.

Ингредиенты:

• 100 г муки

• 5 яиц

• 60 г миндаля

• 1 лимон

• 150 г сахарной пудры.

Способ приготовления:

Белки взбить до образования плотной пены, аккуратно по одному ввести все 5 желтков, потом сахар, муку, заранее выжатый лимонный сок и измельченный очищенный миндаль. Формы для выпечки тартов обмазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Выпекать около 30 мин. при 180 °С.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 479 от 18 мая 2018 года

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Просмотров: 161 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:44

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