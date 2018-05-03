Скверный бунт?

Несколько дней назад в Феодосии произошёл общегородской скандал. Возмущение сотен горожан близкие к властным структурам общественники поспешили обозвать неким антироссийским, антикрымским бунтом, ничего не значащей фрондой. Но феодосийские депутаты отреагировали на произошедшее вполне адекватно, поставив провластных лизоблюдов в неудобное положение.

Речь вот о чём. В Феодосии начали застраивать сквер возле одной из школ, и местные жители возмутились, соб­рались возле стройки, стали выражать своё мнение, считая застройку незаконной и не в интересах города. Дескать, им давно обещали, что застройки сквера (земельные участки под индивидуальную жилую застройку там выделили ещё при Украине) не будет. А через несколько дней феодосийские депутаты, собравшись на внеочередную сессию, единогласно отменили решение 14-летней давности о выделении в частную собственность земельных участков в сквере возле школы No 13 на ул. Чкалова. В горсовете также добавили, что изначально при принятии решений о передаче указанных участков в частную собственность были допущены нарушения...