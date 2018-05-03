В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... идёт проверка стойкости и терпения

Крымчанка Галина М. негодует: «Хочу высказаться об организаторах детского конкурса «Российский берег»! Сказать, что я возмущена, – ничего не сказать! За один день решили просмотреть более 200 номеров. Дети с шести утра до часу ночи! Да, именно в это время закончился этот конкурс! Призов никаких, дети со всего Крыма ехали, даже диплом многим не дали! Уставшие, измученные, голодные сидели и ждали! Организаторы миллионы срубили и довольны!»