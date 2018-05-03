В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... учат рожать в спартанских условиях

Не пожелавшая представиться жительница курортного города сетует: «Это евпаторийский роддом. Куда выделяются средства, за что мы платим налоги, за это? За советские тумбочки и кровати, у них даже постельного белья нет и вода холодная всегда...»