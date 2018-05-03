→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мусор сваливают в Салгир Говорят, Салгир стал «мусорной рекой». Симферопольцы наперебой постят в соцсетях фотографии главной водной артерии полуострова. На этот раз людей возмутило не состояние набережной, до которой пока у городских властей руки так и не дошли. И даже не свалка веток после обрезки деревьев, которые долго «украшали» (а кое-где и до сих пор лежат) берега реки в Симферополе. Люди шокированы, что река сама по себе стала свалкой. «Не возмущаются уровнем загрязненности Салгира только ленивые и те, кто не привык гулять пешком вдоль речки», – пишут симферопольцы. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 480 от 25 мая 2018 года Еще статьи: В Симферополе отметили День Европы (ФОТО) Обыкновенное варварство Вектор на мусор Кто так делает? Не довозят… Просмотров: 56 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:28