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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мусор сваливают в Салгир

Говорят, Салгир стал «мусорной рекой». Симферопольцы наперебой постят в соцсетях фотографии главной водной артерии полуострова. На этот раз людей возмутило не состояние набережной, до которой пока у городских властей руки так и не дошли. И даже не свалка веток после обрезки деревьев, которые долго «украшали» (а кое-где и до сих пор лежат) берега реки в Симферополе. Люди шокированы, что река сама по себе стала свалкой. «Не возмущаются уровнем загрязненности Салгира только ленивые и те, кто не привык гулять пешком вдоль речки», – пишут симферопольцы.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 480 от 25 мая 2018 года

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:28

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