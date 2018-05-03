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Говорят, что... украли пляж
Говорят, в курортном поселке Заозерное исчезает песчаный пляж. Мол, мы его теряем из-за наглого воровства песка. Посреди пляжа оголились сваи, а навес, до которого еще не так давно было три-пять метров, почти погрузился в воду.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 480 от 25 мая 2018 года
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