В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... украли пляж

Говорят, в курортном поселке Заозерное исчезает песчаный пляж. Мол, мы его теряем из-за наглого воровства песка. Посреди пляжа оголились сваи, а навес, до которого еще не так давно было три-пять метров, почти погрузился в воду.