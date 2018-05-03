Тайна розового молока

Кто и как контролирует качество мясных и молочных продуктов

Ни один другой вид продовольственных товаров не таит в себе столько опасностей, как продукты животноводства. Стоит допустить малейшее отклонение от норм при выращивании скота, убое, хранении либо производстве, как мясной деликатес или молочное лакомство превращаются в бомбу замедленного действия. Достаточно отведать таких продуктов, и отравление, заражение токсикоинфекциями или паразитарными заболеваниями практически гарантированы.

Микробный коктейль

К счастью, на страже здоровья и благополучия крымчан стоит команда уполномоченных служб и ведомств. В их авангарде — Государственный комитет ветеринарии РК. Именно он обеспечивает безопасность продуктов животноводства и птицеводства, которые производятся на территории республики и ввозятся на полуостров с целью оборота или переработки.

Делается это в три этапа. Первый — контроль того, что продаётся на сельскохозяйственных рынках. Не секрет, что на каждом из них есть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая ежедневно берёт пробы всей реализуемой продукции непромышленного изготовления. Лишний раз напомним, что на стихийных рынках продукты не проходят никакого контроля, а значит, их употребление чревато самыми неприятными последствиями.

Поучительный пример. Одно время на ступеньках подземного перехода в Симферополе стояла приятная старушка — торговала домашним молоком, разлитым в ПЭТ-бутылки из-под минеральный воды (это, кстати, уже само по себе противоречит санитарным нормам: молоко имеет свойство впитывать всю химию из пластика). Продукт имел загадочный розоватый цвет, и бабуля убедительно рассказывала своим покупателям, что это связано с особым рационом её коровы. Между тем такую окраску молоко получает в случае, когда скот болеет геморрагическим маститом. Иными словами, в бутылках вместо молока был заключён натуральный микробный коктейль, последствия употребления которого могут быть самыми непредсказуемыми. Таковы реалии стихийной торговли.

Невысокий уровень культуры

Второй этап контроля продукции животноводства осуществляется на стадии транспортировки. На полуостров ввозится большое количество товаров с материка, и часто водители, ответственные за их доставку, в целях экономии выключают холодильные установки, что, понятное дело, приводит к порче продуктов. С целью контроля транспортировки Госкомвет регулярно проводит специальные рейды совместно с представителями МВД.

Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии РК:

«Хочу сказать, что нарушения выявляются достаточно часто. На сегодняшний день существуют два постоянно действующих наряда, ответственных за контроль ввозимой в Крым продукции: на въезде в Симферополь и на Ангарском перевале. Ежедневно на каждом из них выявляется минимум по пять нарушений. Это говорит о том, что уровень культуры наших предпринимателей остаётся невысоким».

Испорченная продукция изымается из оборота и отправляется либо на проведение дополнительных лабораторных исследований, либо на утилизацию. Представьте, только за первый квартал 2018 года ветеринарной службой было выявлено около 400 правонарушений по транспортировке продуктов животноводства.

Третий этап контроля — обеспечение прослеживаемости товаров. То есть любой продукт должен иметь специальные документы, позволяющие проследить, где выросло животное — источник сырья, где оно было забито, где переработано, где хранилось и так далее. Кстати, с 1 июля в жизни всех участников оборота продуктов животноводства начнётся новый этап. Он связан с введением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», главными достоинствами которой являются уход от бумажных носителей и сокращение затрат на оформление сопроводительных документов.

Но это в идеале. Несмотря на то что республиканскими властями была проведена масштабная разъяснительная работа среди предпринимателей, в системе до сих пор зарегистрировано лишь около 20 тысяч хозяйствующих субъектов. Получается, метод пряника не работает — не очень-то наши люди любят, чтобы их уговаривали. То ли дело метод кнута: уже с 1 июля за нарушения в оформлении электронных ветдокументов (или полное отсутствие таковых) будут введены штрафные санкции. На первых порах размер взысканий составит от 3 до 5 тысяч рублей, а с 1 октября, когда адаптационный процесс останется позади, суммы штрафов будут увеличены до 30–50 тыс. руб.

Анастасия Лисовская-Чудинович:

«Призываю все хозяйствующие субъекты, чья деятельность связана с оборотом продукции животноводства (мяса, молока, яиц и так далее), а также растительного масла, как можно скорее зарегистрироваться в государственной информационной системе „Меркурий“. Регистрация и обучение правилам работы сейчас проводятся во всех регионах республики».

Цель оправдывает средства?

Помимо проблем с сертификацией, ветеринарная служба регулярно выявляет множество других нарушений ветеринарно-санитарных правил, за которые также предусмотрено административное наказание. Например, если производитель выпустил в оборот немаркированный товар или продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов, сумма штрафа составит от 100 до 300 тыс. руб. Если пренебрёг санитарными требованиями, последует штраф от 10 до 30 тыс. руб. При этом вся партия некачественного или небезопасного продукта подлежит конфискации с последующим уничтожением. К слову, с начала года Госкомвет изъял из оборота более 10 тонн сомнительной продукции.

Интересно, что, несмотря на столь пристальный, многоступенчатый контроль, нарушений по-прежнему очень много. Причём по статистике предприниматели, как правило, исправно платят положенные штрафы. И продолжают нарушать. Вероятно, проблема в том, что сумма взысканий недостаточно высока и дельцам выгодней то и дело идти на риск, чем соблюдать все правила, заботясь о безопасности потребителя...