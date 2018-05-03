Закат эпохи

Фотоживодёры и «депутатские» ларьки должны уйти в историю

Затянувшаяся череда торжеств и праздников внесла свои коррективы в работу крымского правительства: в последний раз Совет министров собирался на заседание больше месяца назад. Естественно, за это время накопилась масса вопросов, требующих внимания со стороны властей, так что повестка очередного заседания была обширной, а выступления — эмоциональными.

Наша песня хороша...

Пожалуй, самый острый и важный на сегодня вопрос — неурожай зерновых. Из призрачной угрозы эта перспектива уже переросла в свершившийся факт: ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более миллиарда рублей. На данный момент выгорело около 100 тыс. га посевов.

К слову, в этом году жертвой засухи стал не только Крым — сразу несколько сельскохозяйственных регионов России рискуют недополучить урожай хлеба из-за отсутствия хозяйственно полезных осадков. Среди таковых Юг Ростовской области, Краснодарский край и центральные районы страны. В итоге Министерство сельского хозяйства РФ было вынуждено снизить прогноз по урожаю зерна на 2018 г. с 115 млн тонн до 105 млн.

Кстати, вопрос неурожая обсуждался на этой неделе не только в стенах правительства, но и на заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики в РК. Присутствовавший на нем министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин выступил с заявлением о том, что ключевой задачей региональной аграрной политики является проведение последовательной работы по снижению зависимости отрасли от пустующего Северо-Крымского канала. В этой связи требуется обоснованная позиция научного сообщества относительно использования альтернативных источников водоснабжения сельского хозяйства, включая оценку возможностей применения для полива очищенных сточных вод ЖКХ, реализацию проектов по строительству новых прудов-накопителей, бурение скважин, использование Северо-Крымского канала для водоснабжения регионов за счёт имеющихся водохранилищ. Такая вот концепция. Как вы помните, она не меняется с 2014 года, когда, собственно, и был перекрыт ток днепровской воды. Толку от этих фундаментальных постулатов нет никакого — это уже ясно. Но за неимением реальных идей и проектов чиновникам приходится продолжать ставить заезженную пластинку.

Поредеют торговые ряды

Улицы большинства крымских городов успели настолько обрасти торговыми лотками и палатками, что своим внешним видом сильно напоминают базары. Крымское правительство пришло к выводу, что это неэстетично, а значит, должно быть ликвидировано. Министерство промышленной политики рассматривает возможность запрета размещения нестационарных торговых объектов на центральных улицах городов. Вернее, соответствующее право будет передано муниципальным властям.

К слову, всего в Крыму работает более 10 тысяч НТО. Интересно, что проверки, проводимые минпромом, регулярно выявляют нарушения в работе этих объектов. Среди них субаренда, которая запрещена для нестационарных торговых точек, отсутствие разрешений на размещение, самовольное увеличение площади, отсутствие ветеринарных и других сопроводительных документов и многое другое. Кроме того, большинство объектов не прошло проверку по правилам противопожарной безопасности.

Сергей Аксёнов, премьер-министр РК:

«Владельцами НТО зачастую являются депутаты и чиновники, которые незаконно передают объекты в субаренду. Мэров городов спрашиваю, какой КПД от этих торговых точек? Экономический эффект — ноль, налоги от них не поступают. Так какая необходимость в этих объектах, понатыканных где только возможно? Так быть не должно. Если каждому депутату захотелось иметь ларёк, то он ищет место где угодно, на любом перекрёстке — так не будет. Надо разобрать эти авгиевы конюшни.

Тем временем глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв уже в ходе заседания заявил, что власти города значительно сократят количество нестационарных торговых объектов на местных улицах. Согласно схеме размещения НТО, утверждено 680 мест для их установки. Но фактически в городе работают около тысячи объектов, плюс ещё 300 — точки с мороженым и тому подобное. По мнению главы города, в Симферополе должно быть не более 280 нестационарных торговых объектов. Тем более что условия договора на размещение соблюдаются предпринимателями лишь в 25–30% случаев. По словам Лукашёва, в городском бюджете уже заложено около 10 млн руб. на принудительный снос незаконных объектов.

Борьба с шумом и живодёрами

По всей видимости, в летнюю пору ни одно заседание крымского правительства не обойдётся без обсуждения хода курортного сезона. На этом заседании прозвучало заявление о том, что крымские власти наконец нашли управу на так называемых предпринимателей, которые жестоко обращаются с животными: сутками держат их на жаре для фотографирования с туристами.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Найден механизм борьбы с наболевшим и заметно влияющим на имидж Крыма явлением — жестоким обращением с животными, выдаваемым за фотографирование с ними. А именно: внесение изменений в правила благоустройства населённых пунктов для запрета коммерческого использования животных на набережных, в парках, на пляжах и на других общественных территориях».

Такая схема борьбы с владельцами животных для фотографирования уже реализуется в Ялте. Кроме того, предлагается обязать пользователей пляжей, владельцев торговых точек и ресторанов сообщать о фактах фотографирования с животными в правоохранительные органы. Напомним, штрафы за подобный бизнес достигают 30 тыс. руб., а с 2019 года должны быть увеличены в несколько раз.

И ещё одно новаторство высокого сезона — 2018. В этом году сотрудники полиции будут следить за шумом на пляжах. О подписании соответствующего соглашения с МВД в ходе заседания сообщил Сергей Аксёнов. Данная услуга будет специально оплачиваться правоохранителям крымским правительством, поскольку не входит в список их основных обязанностей. К помощи полиции пришлось прибегнуть в связи с тем, что увеличилось количество жалоб на превышение допустимого уровня шума на крымских пляжах. Это и реклама, и громкая музыка, и прочие звуковые раздражители, которые мешают полноценному отдыху граждан.