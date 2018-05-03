Фигура преткновения

Чем закончится для крымской власти ситуация с арестом бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко?

Столь резонансных для Крыма арестов, кажется, ещё не было. Были громкие, значимые, ожидаемые более или менее, высокопоставленных чиновников и не очень... Но такое?! «Дело Ростенко» только началось и обещает много сюрпризов. И можно пока только гадать, где оно закончится.

Средь ясного неба...

Местное информпространство взорвалось в минувший вторник, когда появилась новость о том, что в Москве оперативники МВД задержали бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко. Задержание произошло в московском аэропорту, когда Ростенко прибыл из очередной своей зарубежной поездки. Новость быстро распространилась на главные информационные ресурсы страны. Первоначально было известно: как рассказал источник в правоохранительных органах, задержание было сделано в рамках ранее возбужденного уголовного дела о злоупотреблении Ростенко своими должностными полномочиями в бытность градоначальником.

На следующий день стало известно: Басманный суд Москвы арестовал Андрея Ростенко по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). И избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья Наталия Дударь срок ареста установила до 21 июля этого года. Следствие считает преступлением передачу в муниципальную собственность участка площадью 26 соток (по информации журналистов — прекрасная, старая зелёная южнобережная зона со столетними оливками, отданная, якобы, под частную застройку). Сам же Ростенко заявил, что вину не признаёт, а его адвокат намерен обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

«На этот участок не была установлена собственность, право не было зарегистрировано. Путем издания постановления главы горсовета Ялты ее перевели в муниципальную собственность, а следствие считает, что надо было перевести в собственность субъекта», — сказал адвокат. По его мнению, это постановление можно было отменить в порядке гражданского судопроизводства, не возбуждая уголовное дело. «Событие преступления относится к 2015 году, когда республика только влилась в состав России. Нужно учитывать особенности переходного периода — отсутствие публичности реестров», — добавил Авдеев. Он отметил, что ущерба в результате никому причинено не было — участок не изымали, не огораживали, на нем ничего не строили, он был передан в собственность республики месяц назад.

Но если бы это было всё так просто, стали бы правоохранители (тем более, если учитывать инсайдерскую информацию о том, что санкция, якобы, исходила от самых высокопоставленных должностных лиц в Следкоме, в Москве) задерживать, а суд — арестовывать Ростенко? Или экс-мэр стал, так называемой, фигурой преткновения в разворачивающейся борьбе элит на самом верху власти? Ведь недаром за него яростно вступился сам глава Крыма.

«Привет лично мне»

Синхронно с новостями из зала суда, появилась информация и от руководства РК. В частности, глава Крыма Сергей Аксёнов сделал громкое заявление о том, что расценивает задержание в Москве бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко как провокацию в отношении властей республики. Глава Крыма напомнил, что сам был инициатором отставки Ростенко с поста главы администрации Ялты в июле 2017 года. «Я отстранил Ростенко лично за неэффективное управление администрацией города Ялты. Следует отметить, что следственными органами по моему обращению ведется проверка деятельности предыдущей Ялтинской администрации. Хочу напомнить, что именно по моей инициативе отстранено большое количество чиновников из органов административной власти в республике. Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления. Похожая ситуация уже была в 2015 году с одним из должностных лиц Совета министров. Тогда его задержали на трое суток, однако до сих пор дело не доведено до конца — уже три года не могут выдвинуть обвинение», — сказал Аксёнов.

Аксёнов пояснил, что в материалах уголовного дела фигурирует земельный участок в Ялте. «Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием — город Ялта был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ «Санаторий „Алупка“ министерства внутренних дел РФ. Это решение было от 2015 года, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные фонда имущества никто не знал, — пояснил глава Крыма. — После этого в течение двух с половиной лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей властей республики не обращались в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе».

Возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства Аксёнов назвал непрофессиональным. «Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне. Мне даже кажется, что поскольку речь идет о пляжной территории, кое-кто из должностных лиц обиделся на то, что у него нет личного пляжа, — заявил Аксёнов. — Сейчас разберемся в данном конкретном эпизоде, после этого буду требовать возбуждения уголовных дел за незаконное задержание, поскольку при таких обстоятельствах совершенно непонятно, для чего было устраивать показательное мероприятие с участием Ростенко в аэропорту».

Также Сергей Аксёнов заявил, что выводы следователей, возбудивших уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко, являются ложными. «В материалах дела я разобрался. Однозначно мотивация следователя, возбуждающего уголовное дело, в той части, что Республике Крым нанесен ущерб, ложная. Участок, по которому Ростенко предъявляют обвинение, находился в муниципальной собственности все 2,5 года. В декабре 2017 года данный участок решением сессии был передан в республиканскую собственность и в апреле был оформлен уже в собственность республики. Ущерба нет», — заявил Аксёнов.

В интервью журналистам глава Крыма не исключил вероятность, что претензии к Ростенко связаны с некими обидами представителей правоохранительных органов. «Сегодняшнее дело считаю политически мотивированным, заангажированным, направленным на то, чтобы запугать представителей органов власти Республики Крым, поскольку не все приветствуют возвращение республики в родную гавань. Многие хотят навредить, дискредитировать в том числе действия президента по наведению порядка в Крыму. Но так не будет», — подчеркнул он.

Что ж, нас, похоже, ожидают бурные события на политическом Олимпе. И в самое ближайшее время.