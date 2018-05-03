Нежелательный статус

В Крыму 250 новых случаев ВИЧ-СПИДа за первый квартал 2018 года

Ежегодно, в третье воскресенье мая проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Наша страна занимает пятое место по темпу заражения ВИЧ-инфекциями. В Крыму только за первый квартал текущего года выявлено более 250 новых случаев заболевания. Как обезопасить себя и что делать, если статус подтвердился?.. Выясняли наши коллеги — журналисты телеканала ИТВ.

Прописные истины, увы...

Как бы ни банально это звучало, но ВИЧ-инфекция — проблема мирового масштаба, представляющая для всех стран опасность социального и экономического характера. Об этом известно уже более четверти века, но проблема остаётся. В том числе и на территории полуострова.

Еще в прошлом году Российская Федерация располагалась на третьей позиции по активности заражения ВИЧ. Говоря об основных статистических показателях внутри государства, отметим, что Крым занимает примерно 20-е место. Ежегодно республиканские врачи увеличивают данные выявленных ВИЧ-инфицированных на 10%.

Александр Немыкин, главный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»:

«Принята государством программа противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу до 2020 года и в последующие периоды. Программа наметила достаточно серьезные и четкие пути стабилизации распространения ВИЧ-инфекции в РФ, в том числе и в Крыму. Подготовлены соответствующие планы доврачебных мероприятий. Эти планы в какой-то мере финансово обеспечены, что очень немаловажно».

Три главных направления

Как же происходит борьба с ужасным заболеванием (его называли чумой двадцатого века, теперь уже двадцать первый, но «чума» не отступает...)

Причинами распространения опасной болезни в разное время называли разные факторы. И беспорядочный половой образ жизни, и гомосексуализм, и перемещения мигрантов. И, конечно, наркомания. Все эти факторы способствуют распространению заболевания.

Так что же, к примеру, в части инфекционной профилактики?

Борьба с инфекцией, говорят специалисты, должна комплексно осуществляться по трем главным направлениям. В частности, как подчёркивает Александр Немыкин, прежде всего это массовое информирование населения о способах передачи, источниках заболеваний и профилактике.

Но это только первый шаг, как мы отметили выше. Далее — осведомленность каждого человека о своем ВИЧ-статусе. Это также необходимое условие. Ну и последнее — привлечение к антиретровирусной терапии. Это позволит снизить концентрацию вируса в организме пациента до минимальных показателей. В таком случае человек не сможет передать инфекцию.

Анна Турышева, врач-эпидемиолог ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»:

«В Симферополе самый высокий показатель прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию. За весь период эпидемии выявлено 8198 человек. Также лидируют Феодосия и Ялта».

Это, в принципе, объяснимо тем, что в Симферополе больше всего живёт людей, чем в любом другом регионе полуострова. Ну и густонаселенность, конечно, тоже фактор массового распространения заболеваний.

Также, как отмечают врачи, сегодня нет четкого образа ВИЧ-инфицированного. Есть некие общие определения. Например, что возрастная группа варьируется от 15 до 49 лет. А самый распространенный способ передачи вируса иммунодефицита человека — незащищенный половой контакт.

Будет не лишним напомнить, что специалисты призывают граждан заботиться о своем здоровье. Кроме всего прочего. минимум один раз в год необходимо сдавать анализы на ВИЧ.

Татьяна Богатырева, главный внештатный специалист по вопросам ВИЧ/СПИД ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»:

«Каждый житель и гость города Симферополя могут ежедневно пройти бесплатное тестирование. Результат они смогут получить уже через 15 минут».