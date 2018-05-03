Как ухватить лакомый кусок

На ЮБК расцвела очередная схема незаконного отъема недвижимости

Редакции газеты «Крымский ТелеграфЪ» стала известна схема незаконного завладения чужим имуществом, что действует сейчас в Крыму. В качестве примера — ситуация с помещением в Гурзуфе, на набережной им. Пушкина, 17б. Как говорят пострадавшие, всё было тщательно спланировано и готовилось на протяжении двух лет. В итоге некие дельцы продали апартаменты с использованием поддельной доверенности, якобы выданной собственницей этих самых апартаментов. Учитывая обстоятельства, по мнению пострадавшей стороны, афера совершалась при содействии работников государственных структур и при попустительстве со стороны правоохранительных органов...

Тревожный звоночек

О шокирующем случае завладения аппартаментами (стоимость примерно 40 миллионов рублей), произошедшем 16 марта этого года с гражданкой Анастасией Мищенко, владелицей недвижимости в южнобережном Гурзуфе, «Крымскому Телеграфу» рассказал её отец, Валерий Мищенко. «По имеющейся у нас информации, переданной правоохранительным органам, организатором является некто Руслан Кошурба, — говорит отец пострадавшей. — Исполнителями являются Сергей Иванов и Геннадий Капылов. Покупателями недвижимости стали Виталий Фатун и Владислав Ремнев. Так как покупатели совершили сделку по заниженной в 10 раз стоимости, по доверенности в порядке передоверия, не убедившись в реальности намерений собственника на отчуждение недвижимости, не видев оригиналов правоустанавливающих документов, ни разу не осмотрев приобретаемый объект, есть все основания утверждать, что и покупатели заодно с мошенниками».

Но обо всём по порядку.

Как рассказал Валерий Мищенко, 17 февраля 2018 года вышеупомянутый Руслан Кошурба переслал ему по вайберу фото поддельной доверенности, якобы выданной дочерью Мищенко, Анастасией, некоему Воликову Максиму, гражданину Украины, и сообщил, что последний пытается продать принадлежащее ей нежилое помещение в Гурзуфе общей площадью 181,3 кв. м. «Гражданина Воликова моя дочь не знает, не знакома с ним, никогда в жизни не видела и никаких доверенностей ему не выдавала, — рассказывает Валерий Мищенко. — А 19 февраля было получено Сокращенное извлечение из Единого реестра доверенностей, подтверждающее факт подделки доверенности на имя Воликова. Появление человека с поддельной доверенностью заставило нас предпринять ускоренные шаги по внесению в ЕГРН записи, подтверждающей право собственности дочери на вышеуказанное помещение, чтобы воспрепятствовать переоформлению помещения по поддельным документам».

В связи с этим 26 февраля Мищенко подали заявления в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру РК, Министерство имущественных и земельных отношений, департамент имущественных и земельных отношений горадминистрации Ялты, в горотдел Государственного комитета государственной регистрации и кадастра РК с просьбой наложить запрет на проведение регистрационных действий с вышеуказанным помещением в связи с возможными мошенническими действиями по его переоформлению. Кроме того, как уверяет Валерий Мищенко, 27 февраля было подано в Министерство имущественных и земельных отношений заявление о даче информации о внесении вышеуказанного помещения в перечень имущества, принадлежащего Республике Крым. «В ответ была получена информация об отсутствии вышеуказанного помещения в перечне имущества республики, — продолжает он. — А 2 марта мы получили ответ зампредседателя Госкомрегистра РК Вяткиной о принятии во внимание информации о подделке доверенности и невозможности наложения запрета на регистрационные действия по помещению».

Впрочем, 14 марта 2018 года в ЕГРН наконец были внесены данные, подтверждающие право собственности на вышеуказанное помещение.

Законными владельцами гурзуфской недвижимости были предприняты соответствующие шаги и в другом направлении. «26 февраля мы обратились в Управление МВД России по г. Ялте, Главное следственное управление СК РФ по РК, прокуратуру Ялты с сообщением о возможных мошеннических действиях с использованием поддельной доверенности», — поясняет Валерий Мищенко.

Время для реагирования было...

Но, как оказалось, схема, задуманная дельцами, вознамерившимися завладеть чужим имуществом, в тот момент только начала раскручиваться. «Как стало впоследствии известно, 16 марта 2018 года некто Геннадий Капылов, действующий на основании доверенности, выданной ему в порядке передоверия Сергеем Ивановым, заверенной нотариусом Ленинградского нотариального округа Суходолиным, заключил договор купли-продажи принадлежащего моей дочери помещения с Виталием Фатуном и Владиславом Ремневым, — говорит Валерий Мищенко. — Однако этого Сергея Иванова моя дочь также не знает, не знакома с ним, никогда в жизни не видела и никаких доверенностей ему не выдавала... Как было позднее установлено, за основу для поддельной доверенности были взяты данные (номер бланка, дата) доверенности, которую она выдавала ещё в 2013 году на меня, на распоряжение объектом недвижимости в Киеве».

Кроме того, добавляет пострадавшая сторона, приведенная в вышеуказанном договоре купли-продажи от 16 марта информация о том, что покупатели, дескать, перед заключением договора осмотрели недвижимое имущество, не соответствует действительности, поскольку ни Анастасия Мищенко, ни ее законные представители никаким покупателям помещение не показывали, поскольку не собирались его продавать, ключи третьим лицам не передавались и утеряны не были. Оригинал свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, а также техпаспорт никому также не передавались, утеряны не были, в связи с чем можно однозначно утверждать, что они также не были предъявлены покупателям для ознакомления, что должно было вызвать сомнения в законности и юридической чистоте сделки.

«Если бы все вышеуказанные госструктуры и правоохранительные органы, в которые мы обращались и сообщали, что какие-то лица с помощью поддельной доверенности хотят приобрести право на помещение, т. е. совершить мошенничество, надлежащим образом отнеслись к нашим заявлениям и своим обязанностям, то это можно было предупредить, — считает Валерий Мищенко. — Заявления были поданы нами 26 февраля 2018 года, договор купли-продажи по недействительной доверенности был заключен 16 марта 2018 года, а переход права был зарегистрирован 28 марта 2018 года, т. е. времени для принятия мер, которые могли бы предотвратить события, было более чем достаточно». Кроме того, Мищенко подозревают о наличии сообщников у тех, кто пытается завладеть их имуществом, среди сотрудников Госкомрегистра и в полиции. Иначе, говорят пострадавшие, откуда такая оперативность и осведомлённость? Откуда такая дерзость?..

Но граждане, похоже, сдаваться вовсе не собираются. Как стало известно «Крымскому Телеграфу», они «в связи с бездействием правоохранительных органов» подали очередное заявление в Управление МВД России по г. Ялте с просьбой возбудить уголовное дело. «События заставили нас обратиться и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, — добавляет Валерий Мищенко. — Очевидно, что бездействие правоохранительных органов играет на руку преступникам, которые остаются безнаказанными и продолжают с особым цинизмом грабить граждан».