Дело экстремистов-поджигателей

Как ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» систематически отслеживает ситуацию в сфере борьбы с экстремизмом на полуострове, не раз мы рассказывали и о задержаниях, судах над экстремистами, диверсантами, шпионами — всевозможными личностями, всячески пытавшимися навредить российскому Крыму. На этот раз стало известно о том, что Федеральная служба безопасности раскрыла на полуострове целую бандитскую сеть, которой управляли из Киева.

Боксёрский след

Несколько дней назад очередная громкая история сотрясла информпространство, причём не только крымское, но и федеральное, да и за границей аукнулось. Стало известно, что ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины.

Источник информации был более чем компетентный: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым — помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева — по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ», — сообщили журналистам в ЦОС. Кроме того, по данным ФСБ: «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым».

Но что же именно произошло? Как оказалось, по данным российских спецслужб, в январе 2018 года члены этого экстремистского сообщества бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Хозяева экстремистов считают этого человека вредным для Киева, для их интересов, для их влияния на национальное сообщество, опасным для запрещенного в РФ меджлиса. Но на самом деле — и это говорят многие его соотечественники — это человек, сделавший значительный вклад в укрепление национального единства.

Что получали негодяи за эту работу? Какой шкурный интерес? По имеющейся оперативной информации, якобы за каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов.

«В апреле один из участников экстремистской группы, Стешенко, был выявлен при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания указа президента РФ „О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития“.

И вполне предсказуемый итог: по факту поджога дома УМВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом)», — раскрыли подробности в спецслужбе.

Кроме того, следователями УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества) в отношении Велиева и части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) в отношении Стешенко и Третьякова.

Также сообщалось, что особые роли в этой экстремистской схеме, по мнению экспертов в правоохранительных органах, можно усмотреть в действиях Велиева и Третьякова. Поэтому, мол, членам экстремистского сообщества Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Помимо прочего, оба гражданина объявлены в федеральный розыск.

Как поджигали

Через некоторое время ФСБ опубликовала и само видео попытки поджога дома муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, которую осуществили члены неоднократно вышеупомянутой раскрытой экстремистской организации, созданной помощником депутата Верховной рады Украины. В частности, на видео было показано, как об организации поджога рассказал на камеру один из участников группировки Александр Стешенко. «Нам была поставлена задача осуществить поджог дома муфтия Крыма. Эту задачу нам поставил Эрол Велиев. Мне и Александру Третьякову. Мы сели в машину и поехали, он нам показал дом и сказал, что здесь живет муфтий Крыма. Сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого надо сходить в магазин, купить две бутылки вина, чтобы в них замешать коктейль Молотова. Я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди. Некуда было деваться, и он сам вместе с Третьяковым взял эти бутылки и поехал», — рассказал Стешенко сотрудникам ФСБ.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что по факту поджога дома УМВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Кстати, синхронно с этими событиями, не заставила себя ждать и реакция противоположной стороны — из Киева. Там, конечно же, экстремистов сразу назвали невинными жертвами России и спецслужб и завели привычную волынку — про ущемление прав жителей полуострова по национальному признаку. Любимая тактика: врать и спекулировать на собственном же вранье...

Если же обратиться к сухому фактажу, то можно констатировать: Министерство иностранных дел Украины осудило задержание в Крыму членов экстремистской организации, созданной Эролом Велиевым, помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. В частности позицию МИД Украины в своем Twitter озвучила официальный спикер министерства Марьяна Беца. «Очередные задержания в Крыму. Осуждаем и будем далее апеллировать к международным судам», — написала спикер МИД Украины.

В украиноязычном же сегменте интернета эта тема (опять же среди тех, кто обсуждает политику) была подана гораздо яростнее. Так называемые лидеры общественных мнений и пропагандисты, профессионально обслуживающие интернет-пространство в интересах (и за деньги) антироссийских сил, нагнетают обстановку и по сей день без передышки. Страсти кипят нешуточные. Задержания пытаются представить в основном как преследования по политическим мотивам. Не оглашая, впрочем, политики никакой, кроме заведомо антироссийской.

«Против Всевышнего»

Чуть позже ещё появилась информация и от самого муфтия. Немного, впрочем, добавившая по существу к известным деталям события. Как заявил крымский муфтий Эмирали Аблаев, совершившие поджог пошли на «преступление против Всевышнего». «Когда человек идет на преступление против человека, его чести и имущества, он выступает против Всевышнего», — цитирует, в частности, муфтия пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

Муфтий также раскрыл подробности поджога. «В ночное время, ориентировочно около трех часов, раздался грохот, супруга увидела в окне вспышку. Решили, что это молодежь на улице балуется пиротехникой, и не обратили особого внимания. Утром, выезжая на работу, обнаружили следы поджога от бутылок с горючей смесью, так называемым коктейлем Молотова. Бутылки, которые попали в дом, к счастью, не воспламенились, загорелись те, которые попали на забор. Злоумышленники скрылись. Утром, после обнаружения поджога, мы обратились с заявлением в правоохранительные органы», — сообщил Эмирали Аблаев.

Он подчеркнул, что причины, побудившие злоумышленников совершить преступление, повергли его в шок.

Кому выгодно?

И, конечно, закономерна реакция крымской власти на эти события. «Нет необходимости обладать навыками Шерлока Холмса, чтобы понимать, откуда растут ноги у этой проблемы. Только Украине на сегодняшний день выгодна дестабилизация обстановки в Республике Крым, и они предпринимают неловкие попытки на протяжении всех четырех лет, с того самого момента, как мы вернулись на историческую Родину», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя пресечение на полуострове деятельности экстремистской группы, подконтрольной лидерам запрещенного в России меджлиса.

Аксёнов уверен, что российские спецслужбы и в будущем будут пресекать деятельность подобных лиц на корню. «Уверен, что все причастные к данным правонарушениям будут задержаны и понесут ответственность. При этом в Крыму соблюдаются все меры безопасности при проведении массовых акций и в публичных местах в полном объеме, антитеррористическая комиссия функционирует в штатном режиме», — заявил также Сергей Аксёнов.

К вопросу о двойном гражданстве

Небольшой, но жирный штрих в картину происходящего

По информации, опубликованной известным украинским блогером, у одной из центральных фигур этой экстремистской организации — Эрола Велиева — имеется российское гражданство. Как на такой идеологический прокол отреагируют хозяева Велиева — пока непонятно. Ведь, если информация, предоставленная медиаэкспертом, верна — Велиев получил российский паспорт добровольно, в мае 2014 года, одним из первых... Хотел посидеть на двух стульях?.. И об этом никто в Киеве не знал?..