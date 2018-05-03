«Львы» против «дьяволов»

Группа G: Англия и Бельгия. Кто кого?

Когда во время жеребьёвки решающей части XXI чемпионата мира, который ровно через двадцать дней стартует в России, в группе G волею случая оказались сборная Англии, носящая прозвище Три Льва, и сборная Бельгии, которую называют не иначе как Красные Дьяволы, сразу же стало ясно, что между ними и пойдёт сражение за места в 1/16 финала.

Радость дебютантов

Ведь их соперники, например, сборная Панамы, вообще впервые заняв третье место в зоне КОНКАКАФ, дебютируют в чемпионате мира. Ведь не случайно, когда панамцы лишили права поездки в Россию довольно не слабую сборную США, президент этой страны объявил 11 сентября Днём общенационального праздника. Но вот тунисцы, в свою очередь, весьма сильны на своём континенте. Они в пятый раз приезжают на мундиаль, но им ещё никогда не удавалось выйти из группы в плей-офф. Ну а сейчас две европейские сборные, которые без особых переживаний заняли первые места в своих отборочных группах, явно не по силам командам из Африки и Центральной Америки.

Состязания в группе G стартуют 18 июня матчами, в которых встречаются в Сочи Бельгия — Панама, а в Волгограде — Тунис — Англия. Второй тур растягивается на два дня: 23 июня играют на московском «Спартаке» Бельгия — Тунис, а 24 июня в Нижнем Новгороде Англия принимает Панаму. Заключительные матчи запланированы на 28 июня. В Калининграде встречаются Англия с Бельгией, и этот поединок станет решающим в групповом турнире, а в Саранске — Панама с Тунисом.

Сборная Англии

Англичане вместе с шотландцами считаются создателями этой игры с мячом, которая уже более ста лет будоражит сердца миллионов людей нашей планеты. Казалось бы, и карты им в руки. Но, увы, имея ряд сильнейших клубов, британцы пока добились не самых впечатляющих результатов на чемпионатах мира, в последнем они будут участвовать в пятнадцатый раз, и на первенствах Европы. На мировом футбольном форуме они были чемпионами, когда мундиаль проводился в 1966 году у них на родине, а в 1990-м в Италии заняли четвёртое место. Две бронзы в их активе континентального первенства, которые создатели футбола завоевали в Италии-1968 и в Англии-1996. Всякий раз, приезжая на ЧМ, британская сборная грозится повторить успех своих предшественников более чем пятидесятилетней давности, который отпраздновала команда, ведомая тренером Альфом Рамсеем. В ней играли такие выдающиеся мастера, как Бобби Мур, братья Бобби и Джек Чарльтоны, Джимми Гривз, Джеффри Херст и другие. Но обещания пока так и остаются обещаниями. Хотя сборная остаётся уникальной командой, в которой все футболисты без исключения играют в английских клубах.

Вот и теперь главный тренер Гарет Саутгейт привозит в Россию сборную, состоящую на сто процентов из участников своего национального чемпионата, среди которых выделяются 25-летний вратарь Джек Батленд, «Сток Сити», защитники — 32-летний Гари Кэхилл, «Челси», его ровесник Джим Уайт, «Манчестер Юнайтед», 27-летний Кайл Уокер, «Манчестер Сити», полузащитники — 24-летний Эрик Дайер и 22-летний Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), нападающие — 27-летний Дэнни Уэлбек, «Арсенал», и 26-летний Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити».

Сборная Бельгии

Расцвет старейшего в Европе бельгийского футбола начался в конце 70-х годов прошлого века, когда футбол в стране перешёл в профессиональную категорию. Хотя местные аматоры ещё в 1900 году стали четвёртыми на Олимпийских играх в Париже, а спустя двадцать лет у себя, в Амстердаме, стали олимпийскими чемпионами. Именно тренер Ги Тис смог объединить в сборной страны уехавших в лучшие европейские клубы сильнейших бельгийских игроков: Яна Кулеманса, Франсуа ван дер Эльста, Рене Вандерейккена, вратаря Жан-Мари Пфаффа. Именно эти ребята и их товарищи на чемпионатах Европы у себя в Бельгии-1972 стали обладателями бронзы, а в Италии-1980 завоевали серебро. На чемпионате мира — 1986 бельгийцы, устранив со своего пути сборные СССР, Испании, уступили в полуфинале аргентинцам с Диего Марадоной, а в борьбе за бронзу проиграли французам — 2:4, заняв в итоге четвертое место.

Теперь страна надеется, что её «золотое поколение», которое привезёт в Россию испанский коуч Роберто Мартинес, сможет превзойти достижение более чем тридцатилетней давности. Ведь все игроки из этого поколения выступают в ведущих европейских, в основном английских, клубах. Это 26-летний вратарь Тибо Куртуа, «Челси», защитники — 31-летний Ян Вертонген и 29-летний Тоби Алдервейрелд (оба — «Тоттенхэм»), 32-летний Венсан Компани («Манчестер Сити»), его ровесник Томас Вермален («Барселона»), полузащитники — хорошо нам знакомый по игре в питерском «Зените» 29-летний Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзян» (Китай), 30-летний Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), его ровесник Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), 26-летний Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), нападающие — 27-летний Эден Азар («Челси»), 25-летний Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), 31-летний Дрис Мертенс (итальянский «Наполи»). И ещё одно. В нынешней сборной всего четыре футболиста из сильнейших клубов страны — «Брюгге» и «Андерлехт».

Сборная Туниса

Карфагенские Орлы, так называют сборную в Африке, в пятый раз прорываются на мундиаль. Но пока их самое большое достижение — выигрыш Кубка африканских наций — 2005. Сборную тренирует местный специалист Набиль Маалул. Большинство футболистов играют в местных клубах или в командах низших лиг Франции, где им не приходится овладевать иностранным языком. Ну и последний раз они стартовали на ЧМ-2006. Поэтому с их лучшими игроками нам предстоит познакомиться уже во время матчей в России.

Сборная Панамы

Дебютант нынешнего мундиаля у себя, в зоне КОНКАКАФ, всегда был на виду, но не считался претендентом на роль одного из трёх лидеров, перед которыми всегда открыты двери на чемпионат мира. Они даже не выигрывали Золотой кубок КОНКАКАФ, хотя дважды были вторыми (2005, 2013) и один раз — третьими (2015).

Однако сейчас у колумбийского наставника сборной Эрнана Дарио Гомеса великовозрастная команда. Почти все её игроки выступают за клубы Южной, Северной, Центральной Америки, Карибского бассейна, редко отваживаясь отправляться в европейские команды. Не каждая сборная может похвастаться пятью футболистами, которые провели свыше ста матчей! Это защитники 37-летний капитан сборной Фелипе Балой, «Мунисиональ» (Гватемала) — 100, 32-летний Роман Торрес, «Сиэтл Саундерс» (США) — 108, 33-летний полузащитник Габриэль Гомес, («Атлетико», Колумбия) — 140, нападающие 37-летний Блас Перес («Мунисиональ») — 115 и 36-летний Луис Техада («Спорт Бойз», Перу) — 104 игры, оба забили, выступая за сборную, по 43 гола. И только 36-летний вратарь Хайме Пенедо выступает в Европе, защищает ворота бухарестского «Динамо».