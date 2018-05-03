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Спорт

Что такое хорошо, а что такое…

Швейцарцы показали характер

Любимый в народе зимний вид спорта сдал на международной арене

Так устроена спортивная жизнь, что в ней нет команд, которые только выигрывают, а спортсменов, которые на всех этапах карьеры ходят в чемпионах, являются национальными героями. К сожалению, стоит им проиграть, тем более на чемпионате мира, как тут же всё хорошее, чего они достигали, моментально забывается. И сразу же вспоминается крылатая фраза: что такое хорошо, а что такое плохо?

Без медалей

Эта тема сейчас актуальна, когда речь заходит о хоккее с шайбой. В завершившемся сезоне наш пока еще любимый в народе зимний вид спорта несколько сдал на международной арене. Даже трудно припомнить, когда на мировых первенствах и чемпионатах оставались без медалей наши юношеская, молодёжная, а вот теперь и национальная сборная России. И если бы не золото олимпийской сборной, завоёванное в Пхёнчхане, правда, в отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги, то можно было бы не сомневаться в строгом спросе с руководителей Федерации хоккея и Министерства спорта страны. Тем более когда вспоминаешь, с какими потугами готовились к мировым смотринам российские юные и молодые сборники, да и национальная команда — к нынешнему 82-му чемпионату мира, впервые проходившему в Дании. В ней за месяц до старта почти полностью сменился тренерский штаб, который возглавил Илья Воробьёв. Ему пришлось по крупицам собирать команду. Ведь в ней отказались выступать по разным причинам наши лучшие легионеры, играющие в профессиональных клубах США и Канады и не попавшие в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Разумеется, ряд из них были травмированы, по заверению врачей их команд, но были и такие, кто заявил, что устал от напряжённых игр за океаном, в то время как их одноклубники с охотой отправлялись в национальные сборные США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Словакии, Германии, которые не могли пожаловаться на отсутствие своих «энхаэловских» звёзд.

В отсутствие отечественных звёзд во всей красе проявили себя выступающие в российских клубах КХЛ Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Илья Каблуков, Михаил Григоренко, наши молодые «уставшие» звёзды Кирилл Капризов и Никита Гусев. В то же время стало ясно, что при значительном количестве отличных форвардов в стране возникла проблема с сильными защитниками и вратарями, ослабла мощь реализации моментов при удалении игроков соперника. Это то, что можно считать плохим. А вот хорошо то, что все игровые огрехи компенсировались огромным желанием сборников бороться до конца на всех участках площадки, не боясь любого соперника.

Расставание с чемпионатом

Это подтвердила игра россиян в четвертьфинале против извечных соперников — канадцев. В первом периоде двухметровый канадский защитник Колтон Парейко сильнейшим броском поразил ворота Игоря Шестёркина, а в самом начале второго периода шайбу провёл Райан Ньюджент-Хопеинс. На что наш Илья Михеев, играющий в омском «Авангарде», ответил голом. Затем невысокий, но бесстрашный питерский «армеец» Саша Барабанов сравнял счёт. После чего начались «качели». На шайбу Кайла Терриса метким броском ответил Андронов, а на гол Пьера-Люка Дюбуа поистине великолепную шайбу забросил Артём Анисимов. В итоге в основное время матч завершился вничью — 4:4. Но в хоккее с шайбой ничьих не бывает. Был назначен десятиминутный овертайм, до забитого гола, и на площадке остались по четыре игрока из каждой сборной. Но, увы, в середине овертайма американский арбитр без особых оснований удалил с поля на две минуты Капризова, и сразу же опытнейший Райан О«Райлли забил решающую шайбу — 5:4. Именно она вывела не очень сильных на этот раз канадцев в полуфинал, а россиян, как говорится, не по делу — отправила домой.

В трёх остальных четвертьфиналах был зафиксирован одинаковый счёт — 3:2 в основное время. С ним американцы победили чехов, а действующие чемпионы мира шведы — латышей. А вот победу швейцарцев над финнами, которые здесь, в Дании, разгромили канадцев (5:1) и американцев (6:2), можно отнести к главной сенсации мирового первенства. Ведь победители группы B финны весьма уверенно начали поединок с четвёртой командой группы A — сборной Швейцарии, и Маркус Нутиваара открыл счёт. Но во втором периоде за четыре минуты швейцарцы Энцо Корви, Йоэль Вермин, Грегори Хофманн сумели забить три шайбы в ворота соперника. В заключительном периоде финны бросились в «психические атаки», но сумели стараниями Микко Рантанена отыграть лишь одну шайбу. И вместе с россиянами, чехами и латышами отправились на родину, а на лёд в это время в Копенгагене на полуфинальные поединки выходили Швеция — США и Канада — Швейцария.

А канадцы-то липовые

С каждым годом всё больше ощущается, что канадцы охладели к хоккейным чемпионатам мира. Для них главным и престижным, причём отлично оплачиваемым, остаётся Кубок Стенли. Вот и теперь сборная Канады, укомплектованная в основном не самыми лучшими игроками этой лиги, отправилась в Данию, в основном поглядеть на Европу. Только в матче против россиян они сражались на всю катушку, потерпев в группе чувствительные поражения от американцев и финнов. Но самый болезненный укол им нанесли в полуфинале швейцарцы, которые сражались смело и дружно. Это позволило швейцарцам в третий раз в своей истории, после 1935 и 2013 годов, стать финалистами мирового чемпионата.

И вновь, как это было пять лет назад, в решающей борьбе за золотые медали их поджидали нынешние чемпионы мира шведы, которые забросили шесть шайб: Виктор Арвидссон (дважды), Магнус Пяаярви, Патрик Хернквист, Маттиас Янмарк и Адриан Кемпе. А вот американцы во множестве отчаянных атак так и не смогли пробить великолепно игравшего вратаря Андерса Нильссона — 6:0.

То, что канадцы на этот раз были липовыми, продемонстрировали в матче за бронзу американцы, которые, завершив вничью 40 минут игры (на гол Криса Крайдера их канадские соседи ответили шайбой Марка-Эдуара Власика), в заключительном периоде забили три сухие шайбы в ворота соперников. Сделали это Ник Бонино, Андерс Ли и снова Крайдер. Победный счёт (4:1) позволил хоккеистам США стать владельцами бронзового комплекта медалей.

Разумеется, при всём уважении к швейцарским хоккеистам, которые за последние пять лет дважды на ЧМ прыгнули выше головы и перед финалом у них в кармане уже лежало серебро, всё-таки не верилось, что они смогут стать девятым по счёту чемпионом мира. Шведы таки отпраздновали победу — 3:2. Они второй год подряд сохранили за собой титул чемпиона мира.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото eurosport.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 480 от 25 мая 2018 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:32

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