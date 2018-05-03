Наказание для наказывающих

Крымский парламент одобрил новые нормативы

Заседание восьмой сессии Государственного совета РК началось с выступления спикера Владимира Константинова. Он заметил, что республика живёт напряжённой, полной событиями и свершениями жизнью, а у крымчан есть много оснований для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. В ходе заседания народные избранники совершили дополнительные усилия для того, чтобы обеспечить нам такую реальность.

Эвакуаторов — к ответу

В рамках повестки депутаты рассмотрели 29 вопросов, касающихся изменений регионального законодательства социальной и экономической направленности. Однозначно самым резонансным среди согласованных документов стал законопроект об утверждении штрафов для эвакуаторщиков. Он был принят во втором чтении.

Согласно закону, нарушение порядка перемещения машин, припаркованных в неположенных местах, на специализированную стоянку, их хранения и возврата будет предусматривать привлечение виновных к административной ответственности. Штраф за несоблюдение правил для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. руб., а для юридических лиц — 10–20 тыс. руб. Помимо этого, нарушение требований к порядку ведения учёта транспортных средств и к специализированным стоянкам будет караться штрафом в размере 7–10 тыс. руб. для должностных лиц и 15–20 тыс. руб. — для юрлиц.

В случае повторного нарушения указанных требований последуют дополнительные взыскания. Должностные лица будут обязаны выплатить 10–15 тыс. руб., юрлица — 20–40 тыс. руб. В пояснительной записке к закону, вынесенному на рассмотрение парламентом прокурором республики Олегом Камшиловым, отмечается, что прокуратура Симферополя установила многочисленные нарушения эвакуаторщиками закона о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку.

Олег Камшилов, прокурор Крыма:

«Например, в первом квартале 2018 года поступило шесть обращений граждан, в которых обжалуются действия специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств. В обращениях граждане указывали на нарушение порядка предоставления услуг по перемещению задержанных автомобилей со стороны ООО „Единая служба эвакуации“, ООО „Автоспас“, МУП „Гортранссервис“. В том числе были сообщения о ненадлежащем составлении актов приёма-передачи транспортных средств, неуказании в актах возврата полной информации, о длинных очередях для оплаты услуг по перемещению автомобилей и так далее».

В тему нарушений, совершаемых эвакуаторщиками на крымских улицах, последовало предложение создать единый справочный центр информирования владельцев о задержании и эвакуации транспортных средств. В настоящее время в качестве системы оповещения населения используется Реестр специализированных организаций, размещённый на официальном сайте Министерства транспорта РК. Однако, по мнению некоторых депутатов, такая система недостаточно эффективна. По итогам обсуждения вопроса парламентарии поручили комитету по вопросам государственного строительства и местного самоуправления разработать и внести в закон соответствующие поправки.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Вопросы перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат должны всецело находиться в ведении государства, а не частных структур.

Полученные средства вполне могли бы покрыть расходы строительства одного дошкольного учреждения в Симферополе. Или за эти деньги можно ремонтировать и строить дороги. Город должен учиться зарабатывать на своё развитие. Речь не идёт о чём-то противозаконном. Всё в рамках действующего законодательства».

Новые расходы

Госсовет снова внёс изменения в бюджет республики на текущий год. Корректировка предполагает увеличение общего объёма доходов на 164,6 млн руб., расходов — на 168,1 млн, дефицита — на 3,5 млн.

Что касается расходной части, то она выросла за счёт нескольких новых позиций. Часть средств будет направлена Министерству сельского хозяйства РК на возмещение затрат на энергоносители для производства овощей защищённого грунта и на раскорчёвку непродуктивных многолетних насаждений (садов и виноградников, которые больше не плодоносят). На это уйдёт 25 млн руб. Ещё часть средств (12,5 млн) парламент выделил Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации РК на работы по определению границ зон затопления паводковых территорий основных рек полуострова.

12,5 млн руб. понадобились Государственному комитету ветеринарии РК для реализации госпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на полуострове, а также на развитие ветеринарной службы. Учитывая, что программа рассчитана на 2017–2019 годы, немного странно, что средства на неё пришлось выделять в середине текущего бюджетного года. Должно быть, не уложились в первоначально выделенное финансирование.

И наконец 4,6 млн руб. получило Министерство экологии и природных ресурсов РК на бурение новой скважины на территории Первомайского сельского поселения Симферопольского района.

Что касается дефицитной части бюджета, то в качестве источника его покрытия по-прежнему указана продажа акций санаториев «Дюльбер», «Мисхор» и «Ай-Петри», которые пока никто не хочет покупать. Тем не менее, поскольку парламентарии не придумали иных способов резко и ощутимо пополнить крымскую казну, все надежды, по всей видимости, будут и впредь возлагаться на три заветные здравницы.

На федеральном уровне

Парламент поддержал инициативу об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров троллейбусами в пригородном сообщении путём внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ. Как отмечено в пояснительной записке к проекту, федеральный закон освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость перевозчиков, обслуживающих морские, речные, железнодорожные и автомобильные маршруты в пригородном сообщении. А вот об электрическом транспорте — ни слова. Всё потому, что такой вид перевозок существует исключительно на территории полуострова.

По словам Владимира Константинова, законопроект имеет своей целью обеспечить дополнительные меры социальной поддержки населения, поскольку свобода от НДС позволит перевозчику снизить стоимость проезда в троллейбусах в пригородном сообщении.

Понятно, что Государственный совет республики не имеет полномочий самостоятельно вносить изменения в федеральное законодательство. Поэтому разработанный крымским парламентом законопроект будет представлен в нижнюю палату Федерального Собрания при наличии положительного заключения Правительства Российской Федерации.