Про смех и грех

Антироссийская пропаганда в очередном кризисе жанра

На этой неделе СМИ соседней страны, публиковавшие новости, связанные с полуостровом, обратили внимание на неудобное Украине мнение итальянского политика, на террористические заявления относительно нашего моста, на клонирование Крыма и на наказание мошенника. Мы же обратили внимание, что те издания, которые практикуют антироссийскую пропаганду, испытывают явный кризис жанра...

Мнение Берлускони

Для украинских СМИ данная новость — из серии «грешно», но, если судить адекватно, то — смешно. Дело в том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому недавно было разрешено снова участвовать в выборах и который имеет огромное влияние и в своей стране, и в международной политике, во время выступления перед сторонниками своей партии вспомнил о поездке в Крым и назвал полуостров частью России. В частности, он рассказал, как во время поездки на полуостров вместе с Владимиром Путиным был поражен красотой местных парков. «Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями. Это делает регион, а именно эту часть Крыма, красивейшей частью территории России», — сказал Берлускони. При этом Украина, в связи с визитом Берлускони на полуостров, возбудила против политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы. Вот так вот...

Выпороли мошенника

Любопытный материал опубликовало издание «Вести». В нём идёт речь о том, как наказали мошенника, который якобы представлялся крымчанином. «Человек в берете, камуфляже и разгрузке, с армейским рюкзаком за спиной появился в центре Иркутска более недели назад. Мужчина стоял на обочине дороги с табличкой „Люди! Помогите на билет“. Местный житель сообщил, что решил помочь мужчине и заговорил с ним. Во время разговора крымчанин заявил, что приехал с полуострова к возлюбленной, но та опоила его клофелином, забрала все деньги и документы, а самого выставила на улицу. Мужчину растрогала эта история, он отдал крымчанину 40 тысяч рублей, чтобы тот смог доехать домой. Однако не забыл себя подстраховать и сообщил о нем в соцсети. Он написал сообщение с призывом, если кто-то еще увидит „вояку“, денег не давать: „Берите его в плен, вызванивайте меня!“ Горожане, в очередной раз встретив попрошайку, вывезли его на берег Ангары, раздели догола и выпороли армейским ремнем с гравировкой „Будь верен до смерти“ так, что на коже остались буквы. Во время порки на берегу появились полицейские. Однако, узнав суть конфликта, вмешиваться не стали». О дальнейшей судьбе мошенника ничего не известно.

Два Крыма, три Крыма...

Фантомные боли Украины по поводу потери Крыма перешли, кажется, в какую-то экзотическую форму. На днях в Черновцах отмечали новый украинский праздник — День Европы, и на баннере, который красовался на главной сцене города, появилось изображение Украины сразу с двумя полуостровами. Оба — Крым. И никого из присутствовавших на праздничной сцене это не смутило. Поэтому, если в дальнейшем появятся баннеры Украины с тремя и более Крымами, удивляться уже не придётся. Пользователей интернета, кстати, явно повеселила эта курьезная ситуация. «Надеюсь, дизайнеров баннера премировали?» — пишут одни. «Людям не угодишь. Нет Крыма на карте — плохо, вот сделали два — тоже не подходит», — комментируют другие.

Плохая игра

Эта новость, среди прочих зарубежных информаций о Крымском мосте, стала, пожалуй, наиболее резонансной на прошлой неделе. По мнению колумниста издания Washington Examiner Тома Рогана, Украина «должна взорвать Крымский мост». По его словам, он является «возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации». Резонанс, в частности, выражается в том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста, обвинив его в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ. И теперь украинские политики, прежде радостно аплодировавшие «смелости журналиста», делают вид, что ничего о нём не знают. Делают, как говорится, хорошую мину при плохой игре. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг факт разговора с автором вышеупомянутой публикации и заявил, что этот материал «не достоин внимания». «Не знаю, или он хочет меня представить как героя или как преступника», — мается Климкин. И добавляет: «Похоже на очередную российскую провокацию». Ну а что он ещё мог сказать? Конечно, опять Россия виновата...