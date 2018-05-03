Олег Егоров: «Если граждане молчат, помочь им невозможно»

Глава Объединения потребителей России в Крыму рассказал о фальсификате и честных производителях

Первая организация, взявшаяся защищать права потребителей, появилась в нашей стране относительно недавно: тридцать лет назад, в Ленинграде. С тех пор движение постоянно развивается и совершенствуется, однако качество товаров и услуг по-прежнему оставляет желать много лучшего. Почему так получается и каковы реальные шансы у обманутого потребителя добиться справедливости? Об этом говорили с председателем совета Регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в РК Олегом Егоровым.

Все под защитой

— Далеко не все крымчане знают о существовании вашей организации и о том, какие функции она выполняет. Расскажите, пожалуйста, чем именно занимается Региональное отделение потребителей России в Крыму?

— Объединение потребителей России — это федеральная структура, представленная во всех субъектах Федерации. В 2014 году мы зарегистрировались в Крыму. Объединение является общественной организацией — не коммерческой. Мы, естественно, занимаемся защитой прав потребителей, но только на этом мы останавливаться не стали, потому что на потребительском рынке всё-таки много участников. Это и производители, и реализаторы. И рассматривать проблемы только потребителей — это, наверное, слишком узко. Так что на сегодняшний день мы расширили свою деятельность и отстаиваем интересы всех участников рынка. К счастью, нам это позволяет и законодательство, и государственные инициативы о привлечении гражданского общества к решению тех или иных проблем. Всё-таки позиция государства сейчас состоит в том, чтобы как можно меньше давить на бизнес, но, тем не менее, повышать качество товаров и услуг. Как это можно сделать? Прежде всего, за счёт привлечения общественности. Дело в том, что мы идём лояльным путём: стараемся достучаться до каждого предпринимателя, объяснить ему, в чём он не прав и что нужно изменить в работе.

— Бывает, что приходится защищать предпринимателя от потребителя?

— Бывает. Сейчас законодательство в большей степени на стороне потребителей. И многие из них это используют в своих интересах.

Вообще должен сказать, что Объединение потребителей в рекламе особо не нуждается: многие о нас знают, и если человек настроен на то, чтобы защитили его права и интересы, он к нам приходит. Конечно, в какой-то степени крымчане разуверились в системе защиты прав потребителей, поскольку с 2010 года этот вопрос в республике никто не контролировал. Естественно, у многих с тех пор осталась убеждённость, что нечего ходить, нечего писать — всё равно никто не поможет. Но на сегодняшний день всё-таки участились обращения в нашу организацию, потому что есть определённые результаты работы ОПР. В том числе мы отстаиваем интересы потребителей в судах.

Гарантия качества

— Помимо работы с гражданами, есть ли у Объединения потребителей России ещё какие-то инициативы?

— Мы проводим определённые конкурсы среди производителей. Например, с 2015 по 2016 год реализовали на территории республики федеральный конкурс «Звезда качества России». В нём участвовали крымские производители продуктов питания: колбас, хлебобулочных изделий, молочной продукции и так далее. Участники были отмечены в Совете Федерации. То есть мероприятие было очень серьёзное. Основной критерий отбора участников конкурса состоял в том, что производитель должен был допустить экспертно-правовое бюро на своё предприятие. Продукция отбиралась и на заводе, и в торговой сети, и на складе. Это нужно было для того, чтобы оценить стандартное производство предприятия, а не какую-то специальную партию, подготовленную исключительно для конкурса. Хочу сразу отметить, что в Крыму есть производители, которые выпускают качественную продукцию и дорожат своей репутацией.

Помимо этого, ОПР проводит также региональные конкурсы. Совместно с Министерством образования, науки и молодёжи РК в прошлом году мы организовали проект «Лучшая организация безопасного и качественного питания детей». Кроме того, у нас на постоянной основе действует программа «Я гарантирую качество». В ней могут принять участие все производители, которые работают на территории полуострова. Вернее, мы приглашаем всех, но не все приходят, потому что есть определённые критерии, которые многие предприниматели считают слишком жёсткими. Прежде всего это то, что мы должны зайти на производство. Кроме того, производитель должен гарантировать, что продукцию безопасную и соответствующую всем требованиям к качеству он будет выпускать постоянно. Мы со своей стороны должны это регулярно контролировать, отбирая пробы. Не каждый предприниматель к этому готов.

— По вашим впечатлениям, такого рода мероприятия как-то стимулируют производителей повышать качество своей продукции?

— Когда мы начинали конкурс «Звезда качества России», предпринимателям было направлено 53 приглашения к участию в нём. В итоге откликнулось всего пять предприятий. Что касается остальных, то одни испугались, другие отмахнулись: «Сколько можно эти конкурсы проводить? Что они дают?» Однако в положении конкурса прописано, что ОПР приложит максимум усилий для того чтобы продукция лауреатов была максимально представлена на местном рынке, и объединение будет всячески отстаивать интересы добросовестных производителей. То есть наша задача в том, чтобы сформировать среди граждан спрос на хорошую, качественную продукцию и тем самым поддержать её производство. В итоге на следующий год к числу участников добавилось ещё два предприятия: предприниматели увидели, что это даёт определённый результат.

Жир вместо масла

— Каковы сейчас основные претензии потребителей к качеству товаров и услуг? На что жалуются чаще всего?

— В основном на непродовольственную группу товаров. Особенно на сложнобытовую технику. Но в последнее время участились жалобы и по поводу качества продуктов питания, потому что появилось много информации на эту тему и потребители становятся более грамотными.

— А как обстоят дела с фальсификацией продукции? Какие товары и продукты обычно подделывают?

— Мы сейчас занимаемся контролем закупок, сделанных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Взяли на себя мониторинг образовательных и медицинских учреждений, поскольку это основной рынок сбыта молочной продукции, а подделывают чаще всего именно её.

— Почему именно молочную продукцию?

— Себестоимость фальсификата получается очень низкой. Например, килограмм пальмового масла стоит 60 руб. Плюс расходы на упаковку и транспортировку. На выходе производство килограмма фальсифицированного сливочного масла обойдётся производителю примерно в 100 руб., а в рознице продукт стоит 200. Доход составляет 100%. Также часто подделывают колбасные изделия: вместо говядины или свинины используют, в лучшем случае, соевый белок, а в худшем — всевозможные химические составы.

— Получается, потребитель сам поддерживает рублём производство фальсифицированной продукции, делая выбор в пользу дешёвых товаров и не думая об их качестве?

— С одной стороны, да. Но, с другой стороны, потребитель и сам обманут. Ведь на маркировке зачастую не указан реальный состав продукта. Хотя, конечно, есть добросовестные производители, которые прямо пишут на упаковке, из чего сделана их продукция. И в этом случае о фальсификате речь не идёт: потребитель понимает, что он покупает. Однако так поступать невыгодно — люди не будут брать. Что получается? Один производитель выпускает сливочное масло с растительными жирами и отражает эту информацию на упаковке, а другой производит точно такой продукт, но в составе указывает, что он из цельного молока. На прилавке два образца лежат рядом и стоят одинаково. Естественно, потребитель возьмёт то, где не указаны растительные жиры.

— И еще один момент. Не каждый потребитель вообще придаёт значение тому, что, например, вместо сливочного масла ест пальмовое.

— Действительно, многие диетологи даже пишут, что пальмовое масло полезно. Может быть, и так, но ведь никто не проверяет то сырьё, которое заходит на наш рынок. Есть много информации о том, что это пальмовое масло в развитых странах используется только в качестве технического. А мы его едим и детей кормим. Почему сейчас «помолодели» инфаркт и инсульт? В том числе и поэтому. Если посмотреть состав пальмового масла, то почти на 98% оно состоит из жира. Ребёнку же, прежде всего, нужны углеводы, затем белок и только в третью очередь — жиры. В натуральном молоке, масле, твороге и твёрдом сыре этот баланс соблюдён. А когда ребёнок, скажем, в детском саду получает утром, в обед и на полдник только растительные жиры, откуда взяться полноценному развитию?

— Получается, честным производителем быть невыгодно?

— Получается так. Но эту ситуацию можно переломить. И единственный на сегодняшний день механизм, который работает, — это общественный контроль. Об этом постоянно говорит наш президент.

Доверие и самоуважение

— Наверное, ни одна другая сфера услуг не вызывает сегодня столько нареканий со стороны граждан, как сфера ЖКХ. Обращаются ли к вам с претензиями по этому поводу? Насколько реально добиться справедливости в подобных вопросах?

— В этой сфере есть определённые сложности, потому что все нарушения должны быть зафиксированы потребителем, а для этого ему нужно повышать свою потребительскую грамотность. И, конечно, легче добиться справедливости, когда свои права отстаивает не отдельно взятый гражданин, а, например, группа жильцов многоквартирного дома. К нам с проблемами в сфере ЖКХ обращаются, но не очень часто. Жалуются в основном на качество работы управляющих компаний.

— По вашим наблюдениям, растёт ли потребительская грамотность крымчан? Или мы в этом отношении стоим на месте?

— Здесь действительно есть пробел. Но он наблюдается по всей стране. Думаю, начинать надо даже не с повышения потребительской грамотности, а с воспитания в каждом человеке уважения к самому себе. Наше объединение, например, очень часто встречается со случаями, когда людей, извините, разводят, причём за их же деньги. И если граждане при этом молчат, а мы с этим сталкиваемся постоянно, помочь им невозможно. Нужно самим себя переломить, перевоспитать. И начинать это необходимо с самого детства. Поэтому, наверное, какие-то занятия по потребительской грамотности должны быть в детских садах и школах.

И второй момент — это доверие. Гражданин должен быть уверен, что если нарушены его права и он обращается в какую-то структуру власти или общественную организацию, ему действительно помогут.