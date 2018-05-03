Не запрещено, но...

Что бывает за распитие алкогольных напитков в припаркованном автомобиле?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем об ответственности за распитие алкогольных напитков в припаркованном автомобиле. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Можно, но...

Управлять автомобилем в нетрезвом виде запрещено, за это предусмотрена весьма суровая ответственность. Каждый водитель знает об этом. Рассмотрим вариант, когда человек употребляет алкоголь в припаркованном авто, то есть когда транспортное средство не двигается. Законодательством РФ предусмотрена ответственность за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой штраф и лишение права управления лица, совершающего нарушение.

Ключевым словом здесь является «управление». То есть если вы просто сидите за рулем, не совершая никаких действий, влекущих за собой движение автомобиля, то в данном случае управление не совершается. Употребление алкогольных напитков в припаркованном автомобиле законом не запрещено, однако следует учитывать, что бывают ситуации, когда за указанные действия водителя и/или пассажира могут привлечь к административной ответственности.

Знать и помнить

Согласно п. 2.7 ПДД РФ, водителю автомобиля запрещается употреблять алкогольные напитки после:

— ДТП, к которому он причастен;

— остановки автомобиля по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения либо принятия должностным лицом решения об освобождении водителя от такого освидетельствования.

За невыполнение указанных требований ПДД, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Итак, в каких случаях может наступить административная ответственность за употребление спиртных напитков в припаркованном авто?

В соответствии с п. 7 ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещается употреблять алкогольные напитки, в частности, в следующих местах:

- во дворах;

- на детских площадках;

- в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

— на оптовых и розничных рынках;

— на автозаправочных станциях;

— на военных объектах;

— в местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов РФ;

— в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования) и на прилегающих к таким местам территориях.

Находясь в личном автомобиле и распивая алкогольные напитки, например, во дворе своего дома, не стоит забывать, что вы находитесь не только в своей личной собственности, но и в общественном месте, поскольку машина, к примеру, припаркована во дворе жилого дома, и сквозь окна автомобиля играющие во дворе дети или проходящие мимо люди могут видеть, как вы распиваете спиртные напитки или выходите из машины в нетрезвом состоянии.

За употребление (распитие) алкогольных напитков в указанных местах Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 руб.

Употребление спиртных напитков в автомобиле, припаркованном в иных местах и при иных обстоятельствах, действующее законодательство не запрещает.

Однако всегда следует помнить, что совершение лицом, употребляющим алкогольные напитки в припаркованном автомобиле, любых действий, связанных с управлением транспортным средством (начало движения автомобиля), влечет более суровую административную ответственность, в частности, наложение административного штрафа в размере

30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или уголовную ответственность.

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