Фундамент благополучия

В Евпатории доказали, что бывают градоначальники, о которых вспоминают добрым словом и сотню лет спустя

В курортном городе по сей день сохранился дом, где жил Николай Мамуна. На здании бывшей городской управы, где он работал, имеется мемориальная доска, о нем написана книга, и вот теперь торжественно открыли памятник. Надо бы возить к этому памятнику на экскурсии студентов-управленцев и уже действующих чиновников, мол, смотрите, работать нужно вот так...

Хранители памяти

Заслугам Николая Мамуны отдавали должное при его жизни — избирали городским головой пять раз подряд во времена Александра III и Николая II. О вкладе Мамуны говорили при Украине (правда, тогда это был, так сказать, общественный уровень). Сегодня же его вполне официально обозначили как человека, который «заложил фундамент для дальнейшего успешного развития Евпатории».

Впечатляющий памятник из бронзы высотой 2,4 метра без постамента открывали 19 мая в сквере возле греческого храма Святого Илии. Инициатором установки стала местная национально-культурная автономия греков, городские власти идею поддержали, а меценатами ее воплощения в жизнь выступили Павел и Борис Айтовы.

Но и до открытия бронзового Мамуны о Мамуне настоящем в Евпатории помнили. На улице Интернациональной, недалеко от текие дервишей и армянского храма, расположен дом, принадлежавший Н. А. Мамуне. В 2009 году на фасаде здания бывшей Евпаторийской городской управы, что на ул. Караева, 4, была установлена мемориальная доска в честь выдающегося градоначальника. Но, пожалуй, наиболее проникновенным памятником человеку и гражданину стала документальная повесть Ирины Михайловны Слепкан «Корни и ветви акации», которая выдержала уже не одно издание и была подарена презентовавшей ее греческой общиной в каждую городскую и каждую школьную библиотеку Евпатории, а также экскурсоводам и учреждению «Малый Иерусалим». Все для того, чтобы помнили...

За свободу и Россию до конца...

История рода Мамунов началась на далеком острове Корфу. Остров этот расположен в северной части Ионического моря, неподалеку от греческих берегов. Земля эта считается перекрестком цивилизаций, зоной, где дают о себе знать геополитические амбиции Востока и Запада. В XIV в. остров Корфу — владение Венецианской республики, а род Мамунов ее выдающиеся патриоты. В период венециано-турецких войн Мамуны вооружали за собственные средства людей, готовых, как и они сами, отстаивать интересы Венецианской республики в ее борьбе с Портой, преследовали «неблагонадежных и вредных», всегда были на политической передовой. За верность и ревностную службу в начале XVIII века представители рода Мамунов получили «вечное графское достоинство с надлежащими правами». А затем началось их многовековое и не менее ревностное служение интересам России.

В конце XVIII века, а точнее, в 1797 году, Ионические острова были захвачены французской армией. Наполеон готовил вторжение на Ближний Восток, и Корфу был необходим ему в качестве стратегической базы. Умерить захватнический пыл Наполеона должна была русская эскадра под командованием непобедимого адмирала Федора Ушакова. 9 ноября 1798 года русские начали блокаду острова Корфу, окончившуюся 19 февраля 1799 года капитуляцией французского гарнизона крепости Корфу. На освобожденных островах была создана Республика Семи Островов под временным протекторатом России и Турции. Для охраны молодого независимого государства на Ионических островах Россией был оставлен небольшой военный контингент. Указом государственной Военной коллегии, подписанным лично императором Александром I, в вознаграждение за приверженность России и услуги, оказанные России родом Мамунов, граф Альвизе Мамуна пожалован в подполковники Российской армии, а его сын Иван, дед будущего городского головы Евпатории, — ​в поручики. Службу Иван Альвизович начал в российских войсках на Ионических островах.

Новая эпоха

Волею судеб и военного командования тридцать лет спустя Иван Альвизович оказался в Крыму, на полуострове, который, как и его родной остров, являлся перекрестком цивилизаций. Наверное, оттого и стал Крым родным для Мамунов, стал им второй родиной.

В январе 1835 года И. А. Мамуну назначили управляющим Евпаторийской таможней. Возглавляемый им штат состоял всего-то из восьми человек. Казалось, славные времена рода Мамунов остались позади, новая родина оказалась скупой на подарки судьбы. Но так только казалось. Ведь зачастую конец — это не что иное, как начало чего-то совершенно нового...

30 октября 1844 года в семье почетного смотрителя Евпаторийского уездного училища коллежского секретаря графа Андрея Ивановича Мамуны, не так давно переехавшего в Крым из Измаила, родился сын. Первый представитель поколения коренных крымчан в семье. Мальчика нарекли Николаем.

Образование мальчик получил в Первом Московском кадетском корпусе. Затем поступил вольнослушателем в Московский университет.

В 1877 году приказом Министерства внутренних дел Николая Андреевича Мамуну назначили почетным мировым судьей Евпаторийского уезда. И в течение последующих девяти лет он занимал этот пост. А в 1886 году Николай Андреевич был избран городским головой Евпатории. На эту должность его впоследствии переизбирали пять раз (в 1890, 1894, 1898, 1902, 1906 гг.). Эти 20 лет служения Мамуны родному городу, по объективному мнению потомков, были началом той Евпатории, которую мы знаем сегодня.

Современники писали о Мамуне: «За время пребывания евпаторийским городским головой графа Н. А. Мамуны город значительно преобразился; из полуазиатского сделался европейским».

В биографических справках о Мамуне перечисление его заслуг перед городом занимает львиную долю текста: «В период пребывания Н. А. Мамуны на посту городского головы сформировался административно-торговый центр Евпатории, главные улицы города — Земская, Лазаревская, Фонтанная. Были открыты четыре консульства иностранных государств, таможня, работали банки, в том числе Санкт-Петербургский международный коммерческий банк. Построены пристани, налажено пароходное сообщение с Одессой, Ялтой, Севастополем. В этот период получает развитие евпаторийский курорт: открываются первая в городе гидрометеорологическая станция, Мойнакская грязелечебница, первый в России климатический санаторий „Приморская санатория“».

И еще. «За отличное усердие и особые труды на посту евпаторийского городского головы Мамуна по представлению Таврического губернатора награжден орденами Святого Станислава 3-й степени (1889) и Святой Анны 3-й степени (1893). За усердную службу в должности председателя Евпаторийского сиротского суда Евпаторийская городская дума выразила Николаю Андреевичу благодарность (1896)».

Все это воспринимается как резюме идеального чиновника, чиновника, который успел очень много, потому как занимался тем, что должно. И недаром Мамуне, спустя чуть более ста лет после его смерти, ставят памятник. Надо же, в конце концов, на кого-то равняться сегодняшним мэрам и иже с ними. А всем остальным просто необходимо верить, что в истории города одна-единственная личность способна все изменить к лучшему. Главное, эту личность правильно выбрать.