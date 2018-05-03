Права собственности… на человека

Почему мужчины и женщины в современном обществе по-прежнему стремятся обрести статус официального спутника жизни

Согласно статистическим данным, 70% мужчин, которые живут «без штампа» на вопрос: «Вы женаты?», отвечают: «Я свободен и независим!», а 90% женщин считают себя несвободными и замужними.

Мечта всей жизни?

Психологи социологи целый ряд причин, по которым, по их мнению, женщины мечтают гражданский брак заменить на официальный. Мол, во-первых, без официального статуса «жены» женщина испытывает определенные психологические трудности. Например, не чувствует себя в достаточной степени нужной мужчине, любимой им, зачастую не знает что ответить окружающим на простой вопрос: «А ты ему собственно кто?».

Во-вторых, утверждают, что официальный брак — это юридическая защищенность прав женщин. Под этим подразумеваются следующие «бонусы»:

w при рождении ребенка гарантированно признается отцовство, что будет зафиксировано в свидетельстве о рождении; имущество, которое было нажито в браке, является совместной собственностью мужа и жены;

w в случае развода общее имущество делится пополам, а дети получают алименты от папы;

w замужней женщине гораздо проще взять кредит под ипотеку, выехать за границу или усыновить ребенка.

В-третьих, считается, что официальный брак повышает социальную ответственность мужчин.

Все это так. Да не совсем. Ведь, как известно, в любой бочке меда, просто обязана быть хотя бы ложка дегтя.

Прежде всего, какие-либо психологические затруднения от отсутствия штампа в паспорте испытывают только дамы, слишком чутко прислушивающиеся к мнению окружающих. Те женщины, у которых есть внутренний стержень, мудрость и хоть немного жизненного опыта прекрасно знают, что советчики не всегда хотят добра и при желании могут испортить любой даже самый крепкий и даже самый официальный брак. Поэтому не стоит форсировать события в угоду родственникам, друзьям и знакомым.

Юридически защищены в браке только женщины, которые юридически грамотны и те, чье сознание совершенно свободно от какой-либо романтической чепухи, типа «я не буду марать нашу любовь (пусть она уже и минула) требованиями материальных благ через суд». Также следует помнить, что дав официальный статус отцовства, мужчина не только дает, но и приобретает целый ряд прав. Юридически и после развода он должен участвовать в жизни ребенка, к примеру, давать разрешение на заграничные поездки, быть в пределах досягаемости во время получения ребенком паспорта и т. д., а в старости, даже если он платил алименты по-минимуму и нерегулярно, требовать от чада содержать его. Стоит помнить и то, что во время развода нажитое имущество можно разделить не только на благо женщине, но и на благо мужчине. Известно, что каждый пятый мужчина, как ни прискорбно это звучит, «покупается», то есть оформляет официальные отношения ради материальной выгоды. Да, мужчины тоже в курсе о юридической защищенности и их весьма привлекают уже имеющееся, состояние или возможное наследство женщин.

Аркан всевластия

И все-таки, невзирая на все подводные камни, именно женщины продолжают инициировать официальные отношения с партнерами. Один из социологических опросов мужчин в возрасте от 19 до 39 лет показал, что более половины мужчин (64%!) женятся потому что «так захотела она».

Если проанализировать данный соцопрос более вдумчиво женящихся мужчин можно разделить на две категории: тех, кому без разницы и тех, кому, как уже было упомянуто, выгодно.

Первая категория это:

— прежде всего те, кто достаточно долго поддерживал отношения с одной женщиной, вследствие чего статус этих отношений для них стал не слишком уж важен (в этом случае, если женщина настаивает, мужчина, в конце концов, говорит: «Хорошо, если тебе оно так надо, давай прогуляемся в ЗАГС»);

— те, кто медлил и колебался до тех пор, пока их не простимулировали (стимулом служит в первую очередь незапланированная беременность подруги);

— незначительная часть «сдавшихся» на милость женщин составляют любопытные, те, кто воспринимают брак, как некий эксперимент и руководствуются принципом «в браке, как в цирке нужно побывать хотя бы один раз».

Вторая категория это:

— женящиеся для большей презентабельности, те, кому нужна статусная, похожая на положенный по дресс-коду аксессуар супруга, которую не стыдно показать партнерам по бизнесу или ввести в избранный круг интеллектуалов;

— те, кто хочет наладить быт и иметь под рукой средство способное помочь облегчить жизненные трудности;

— женящиеся на тех, у кого водятся денежки;

— идущие под венец из-за страха перед старостью (перспектива остаться беспомощным в преклонных годах пугает мужчин и им хочется иметь некую страховку, это основание играет достаточно большую роль в группе 30-39-летних).

Стоит добавить, что у мужчины для вступления в брак крайне редко есть только одна причина, чаще это целый комплекс аргументов. У женщин, кстати, тоже. И, заметьте, такое понятие, как «любовь», пока никто не отменял.