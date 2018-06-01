Будет лучше? Или просто меньше?

На этой неделе появилась новость, что администрация Симферополя приступила к работе по учету бесхозных детских игровых площадок. «В настоящее время департаментом городского хозяйства проводится работа по учету детских и игровых площадок, которые не приняты на баланс управляющими компаниями или другими уполномоченными организациями. В случае признания таких объектов травмоопасными либо несоответствующими требованиям производится их демонтаж», — сообщил советник главы администрации по вопросам городского хозяйства Олег Борисов. Конечно, хорошо, когда заботятся о безопасности детей. Да и внешний вид города — не последнее дело, естественно. Но у горожан в этой связи возникает вопрос: станет лучше или просто станет меньше площадок, где худо-бедно могут порезвиться дети? И, может быть, нужно не демонтировать, а ремонтировать?

Впрочем, пресловутые шины, которыми у нас привыкли «облагораживать» в том числе и детские площадки (пусть даже и самовольно полузакопанные в землю), решили не трогать. Во всяком случае, на объектах, находящихся на балансе городских предприятий, которые уже проверила администрация. Там, по словам Борисова, «по просьбам местных жителей «колёса», установленные жильцами, демонтированы не были».