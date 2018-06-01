В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в последнем звонке пригласили поучаствовать Ленина

Говорят, что выпускники школы № 13 посёлка Кача уж очень оригинально отметили последний звонок. Они пригласили на свой праздник… вождя мирового пролетариата. В итоге Ленин, вернее, памятник ему, стал сам на себя не похож. Местные только диву дались и поделились с общественностью фотографиями. Любопытно, что памятник Ленину, ставший жертвой творчества выпускников, находится на территории школы, соседствуя с памятником трижды Герою Советского Союза А. И. Покрышкину. Остаётся гадать, сетуют люди, куда смотрела администрация школы во время такого, с позволения сказать, креатива?