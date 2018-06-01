Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Платить будут все...
Крым без хлеба?
Жертвенная земля
Соседские разборки
Олег Егоров: «Если граждане молчат, помо ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крыши стали местом развлечения подростков

Жительница крымской столицы Юлия П. советует получше смотреть за детьми и закрывать вход на технический этаж в многоквартирных домах: «В некоторых домах не закрыты чердаки и на крышах лазают дети. Рано или поздно кто-то свалится. Куда обращаться? В данном случае район Залесской – ребенок сидел на краю крыши, размахивая ногами и разговаривая по телефону, ходил по краю и прыгал периодически и был там не один. Уважаемые родители, поговорите со своими детьми о правилах безопасности, о том, чего делать не следует. Ведь это может быть ваш ребенок, а вы телевизор дома смотрите, ничего не подозревая. От несчастного случая никто не застрахован. Берегите себя и своих близких!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2018 (12)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru