В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крыши стали местом развлечения подростков Жительница крымской столицы Юлия П. советует получше смотреть за детьми и закрывать вход на технический этаж в многоквартирных домах: «В некоторых домах не закрыты чердаки и на крышах лазают дети. Рано или поздно кто-то свалится. Куда обращаться? В данном случае район Залесской – ребенок сидел на краю крыши, размахивая ногами и разговаривая по телефону, ходил по краю и прыгал периодически и был там не один. Уважаемые родители, поговорите со своими детьми о правилах безопасности, о том, чего делать не следует. Ведь это может быть ваш ребенок, а вы телевизор дома смотрите, ничего не подозревая. От несчастного случая никто не застрахован. Берегите себя и своих близких!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года Еще статьи: Говорят, что... клещей не умеют доставать Говорят, что... халатность в головах – опасность под ногами Говорят, что... в столице уплотнили почтовые ящики Гвардейские дыры Говорят, что... в Симферополе создают нелегальные детсады