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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... надо упорядочить движение

Вот что пишут симферопольцы. «Я живу на улице Чехова. У нас круглосуточное движение машин. Это мешает жителям частного сектора, в основном пенсионерам и детям, спокойно жить. У нас нет пешеходных переходов, нет светофоров и «лежачих полицейских». Это участок от улицы Пролетарской до Инге. Ранее был знак, а сейчас этот знак в очень потрёпанном виде – спуск по улице Чехова запрещён – в связи с резким спуском с горы – это на первый взгляд этот резкий спуск не заметен. Но машины и автобусы резко тормозят в районе ул. Красно­знамённой. Здесь часто происходят аварии. На перекрёстке ул. Краснознамённой и ул. Чехова машины разворачиваются и гудят – круглосуточно. Надо навести порядок на улице Чехова. Здесь нужен односторонний проезд от Севастопольской и до Инге вверх. Одностороннее движение только вверх. Это удобно и потому, что на ул. Чехова находится детская поликлиника. И не мешало бы на ул. Чехова установить камеры наблюдения за движением машин (автобусов). Улица С. Ценского – здесь установлен знак «проезд вверх запрещён» – от ул. Пролетарской. Вот вам выход из положения – съезд по ул. С. Ценского».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года

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Просмотров: 211 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:13

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