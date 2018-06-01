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Говорят, что... надо упорядочить движение Вот что пишут симферопольцы. «Я живу на улице Чехова. У нас круглосуточное движение машин. Это мешает жителям частного сектора, в основном пенсионерам и детям, спокойно жить. У нас нет пешеходных переходов, нет светофоров и «лежачих полицейских». Это участок от улицы Пролетарской до Инге. Ранее был знак, а сейчас этот знак в очень потрёпанном виде – спуск по улице Чехова запрещён – в связи с резким спуском с горы – это на первый взгляд этот резкий спуск не заметен. Но машины и автобусы резко тормозят в районе ул. Красно­знамённой. Здесь часто происходят аварии. На перекрёстке ул. Краснознамённой и ул. Чехова машины разворачиваются и гудят – круглосуточно. Надо навести порядок на улице Чехова. Здесь нужен односторонний проезд от Севастопольской и до Инге вверх. Одностороннее движение только вверх. Это удобно и потому, что на ул. Чехова находится детская поликлиника. И не мешало бы на ул. Чехова установить камеры наблюдения за движением машин (автобусов). Улица С. Ценского – здесь установлен знак «проезд вверх запрещён» – от ул. Пролетарской. Вот вам выход из положения – съезд по ул. С. Ценского». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года Еще статьи: Джарты посетил ялтинский музей Чехова, где завершилась первая очередь реста ... Говорят, что... всех детей – в кучу Намормонили Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? Куда деваются «детские» деньги?