Говорят, что... деревья сажают прямо в кадках

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В соцсетях появились сообщения очевидцев, что вдоль улицы Киевской, в районе Гагаринского парка, деревья посажены довольно интересным способом – прямо в кадках. Интересно, что в комментариях к посту нашлось много сочувствующих озеленителям. Мол, не нравится, возьмите выкопайте дерево, а потом вкопайте, как положено.

Думается, стоит предостеречь тех, кто решит последовать этим странным советам. Ведь замеченный возле новых посадок человек с лопатой вполне может загреметь в места не столько отдаленные по целому ряду административных и даже уголовных статей. Потому остается надеяться, что в озеленителях все же проснется совесть и они перестанут заведомо, в свое рабочее время и получая при этом зарплату, губить зеленые насаждения.