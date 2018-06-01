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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... деревья сажают прямо в кадках

В соцсетях появились сообщения очевидцев, что вдоль улицы Киевской, в районе Гагаринского парка, деревья посажены довольно интересным способом – прямо в кадках. Интересно, что в комментариях к посту нашлось много сочувствующих озеленителям. Мол, не нравится, возьмите выкопайте дерево, а потом вкопайте, как положено.

Думается, стоит предостеречь тех, кто решит последовать этим странным советам. Ведь замеченный возле новых посадок человек с лопатой вполне может загреметь в места не столько отдаленные по целому ряду административных и даже уголовных статей. Потому остается надеяться, что в озеленителях все же проснется совесть и они перестанут заведомо, в свое рабочее время и получая при этом зарплату, губить зеленые насаждения.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 481 от 1 июня 2018 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:17

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