Кадровая жатва

Волна увольнений и назначений вновь всколыхнула крымских чиновников

В Крыму в очередной раз прошла интенсивная кадровая чистка: в мае своих постов лишились в общей сложности около десятка чиновников разных уровней. Часть должностей уже занята новыми лицами. Подведём итоги: кто ушёл и кто пришёл.

Должность с перечнем заданий

В апреле своё кресло внезапно покинул министр транспорта РК Игорь Захаров. Эту должность он занимал всего около восьми месяцев. Впрочем, в качестве главы Минтранса в Крыму вообще никто долго не задерживается. Хотя на Захарова возлагались большие надежды. Всё-таки человек с опытом: долгое время работал в ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт». Но и он, увы, не смог справиться с транспортными проблемами региона.

В качестве нового главы ведомства назначен Юрий Овсянников. Ранее он возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию, а до этого работал в должности начальника отдела ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Не успев вступить в должность новый руководитель Минтранса получил напутственное слово от главы республики Сергея Аксёнова. В частности, премьер-министр попросил Овсянникова подключиться к поиску решения проблемы высоких цен на авиаперелёты в Крым. Данная проблема внезапно вышла на передний план, поскольку дороговизна путешествий на полуостров по воздуху была названа в качестве одной из причин снижения турпотока.

Помимо этого, глава Крыма поручил новому министру найти дополнительные источники заработка для сотрудников Керченской паромной переправы. Очевидно, что после запуска автомобильной части Крымского моста объёмы работы предприятия существенно снизятся в связи с уменьшением пассажиропотока. Соответственно, необходимо искать дополнительные источники заработка, чтобы обеспечить сотрудников «Крымских морских портов» работой и зарплатой.

Среди первоочередных для решения проблем глава республики выделил также урегулирование перевозки льготной категории граждан, обустройство остановок, контроль работы перевозчиков и организацию нормального транспортного сообщения как внутри городов и районов, так и междугородного — по территории полуострова. Для решения этих и множества других задач Сергей Аксёнов предоставил Овсянникову «кадровый карт-бланш». Правда премьер попросил всё-таки отдавать приоритет местным кадрам. При этом он отметил, что в ведомстве должны быть «стержневые», «опорные» сотрудники, которые будут организовывать всю систему работы. Однако, по словам Аксёнова, таковых в Минтрансе пока не наблюдается.

Полетели головы

В Крыму есть ещё одна должность, на которой пока никто долго не задерживался, — министр жилищно-коммунального хозяйства. Марина Горбатюк, занимавшая этот пост меньше года, написала заявление об уходе, а на её место был незамедлительно назначен Виталий Глотов.

Сфера коммунального хозяйства новому министру знакома и близка. С 2006 по 2009 год Глотов был заместителем министра ЖКХ Автономной Республики Крым. После этого занимал должность заместителя директора ГУП РК «Вода Крыма». Что касается первостепенных задач, стоящих перед новым главой ведомства, то их немало. Предстоит решить проблему утилизации коммунальных отходов, добиться выполнения подрядчиками программы капитального ремонта многоквартирных домов, разобраться с высокими тарифами на услуги ЖКХ. И это лишь верхушка айсберга. Словом, богатый опыт Глотова в подведомственной сфере будет явно не лишним.

Ещё одно «свято место» в крымском правительстве — пост главы Государственного комитета по ценам и тарифам РК. Ольга Игошина снова, во второй раз, освобождена от этой должности: её разжаловали до заместителя. Временное исполнение обязанностей председателя опять возложено на Юрия Новосада — он в последнее время только тем и занимается, что работает и. о. в пересменке между без конца назначаемыми и увольняемыми руководителями.

Кроме того, Сергей Аксёнов освободил Ирину Кондратюк от должности начальника Инспекции по жилищному надзору РК — главного государственного жилищного инспектора. Если верить документам, по её же инициативе. Кстати, следом за руководителем изъявила желание уйти и её заместитель — Оксана Клименко. Кто сейчас остался у руля в Жилнадзоре — непонятно.

Новый градоначальник

Тем временем в Ялте наконец выбрали нового главу городской администрации. Им стал Алексей Челпанов. Сразу после избрания новый градоначальник пообещал не жалея сил и здоровья трудиться на благо Ялты и республики, а также заверил, что высокий кредит доверия главы Крыма и ялтинцев будет оправдан.

«Наши цели понятны, и мы будем продолжать развитие Ялты как туристического и культурного региона, а все намеченные и озвученные программы в плановом режиме будут выполняться, — заявил Челпанов. — В том числе будут развиваться медицинский, туристический и социальный кластеры. Ялтинцы увидят результаты в ближайшее время». Новый глава администрации пообещал также, что все его заместители останутся на своих местах.

Алексей Челпанов в своё время успел отслужить в органах внутренних дел, в органах государственной охраны и в Вооруженных силах. С 2016 года работал помощником главы Совета министров республики, а в апреле этого года занял должность первого заместителя главы администрации Ялты. После отставки Елены Сотниковой был назначен временно исполняющим полномочия градоначальника. По мнению Челпанова, это и сыграло решающую роль в его последующем избрании на должность руководителя администрации: люди успели увидеть плоды его трудов и усилий. В частности была приведена в порядок набережная, прошло озеленение центральной части города, приняты принципиальные решения по проблеме уборки улиц и другим не менее актуальным для подготовки к курортному сезону вопросам. Хорошо бы пыл нового градоначальника не иссяк после назначения.